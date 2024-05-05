Морено раскритиковал арбитров после 2:3 с «Динамо»: «Было два очевидных пропущенных фола. «Сочи» идет последним, еще не давать команде шанса и так судить...»

Роберт Морено подвел итоги матча против «Динамо» (2:3) в 27-м туре Мир РПЛ.

«Сочи» сравнивал счет на 83-й и 90-й минутах, но бело-голубые победили благодаря голу на 95-й минуте.

– « » дважды ярко возвращался в игру. Что за ощущение, когда после такого матча не набираешь очков?

– Конечно, неприятно. Мы два раза возвращались в игру, но в то же время совершили ошибки в обороне, которые непозволительно допускать. Мы позволили им забить три гола, но это футбол. Эта игра состоит из ошибок, нам только нужно продолжать бороться.

– Как бы вы объяснили первые 20 минут игры, когда у ваших ворот было очень много голевых моментов?

– Очень просто объяснить. Они находились на третьем месте, борются за чемпионство, мы находимся на последней строчке, но несмотря на это, мы сумели им доставить проблемы в этом матче, – сказал главный тренер «Сочи».

Также испанский специалист раскритиковал судейство бригады Артема Чистякова.

«Мне показали желтую карточку в моменте, когда я обращался к арбитру. Я не понимал, почему судья сегодня не проверял наши моменты. Там было два очевидных пропущенных фола. Он мог показать вторую карточку , когда был удар нашего нападающего, был чистый фол.

Потом также не поставили пенальти, когда Сауль [ ] атаковал. Мы смотрели видео, там был наступ, но ни в первом, ни во втором эпизоде арбитр даже не стал проверять ВАР. Он сказал, что там ничего не произошло. Он показал мне желтую карточку, когда я обращался к нему.

Конечно, если бы проверили тве эпизоды, матч мог бы сложиться совсем по‑другому. Наверное, просто, когда команда идет на последнем месте, еще не давать им шанса и судить таким образом...» – заявил Морено.