Морено раскритиковал арбитров после 2:3 с «Динамо»: «Было два очевидных пропущенных фола. «Сочи» идет последним, еще не давать команде шанса и так судить...»
Роберт Морено подвел итоги матча против «Динамо» (2:3) в 27-м туре Мир РПЛ.
«Сочи» сравнивал счет на 83-й и 90-й минутах, но бело-голубые победили благодаря голу Муми Нгамале на 95-й минуте.
– «Сочи» дважды ярко возвращался в игру. Что за ощущение, когда после такого матча не набираешь очков?
– Конечно, неприятно. Мы два раза возвращались в игру, но в то же время совершили ошибки в обороне, которые непозволительно допускать. Мы позволили им забить три гола, но это футбол. Эта игра состоит из ошибок, нам только нужно продолжать бороться.
– Как бы вы объяснили первые 20 минут игры, когда у ваших ворот было очень много голевых моментов?
– Очень просто объяснить. Они находились на третьем месте, борются за чемпионство, мы находимся на последней строчке, но несмотря на это, мы сумели им доставить проблемы в этом матче, – сказал главный тренер «Сочи».
Также испанский специалист раскритиковал судейство бригады Артема Чистякова.
«Мне показали желтую карточку в моменте, когда я обращался к арбитру. Я не понимал, почему судья сегодня не проверял наши моменты. Там было два очевидных пропущенных фола. Он мог показать вторую карточку Бальбуэна, когда был удар нашего нападающего, был чистый фол.
Потом также не поставили пенальти, когда Сауль [Гуарирапа] атаковал. Мы смотрели видео, там был наступ, но ни в первом, ни во втором эпизоде арбитр даже не стал проверять ВАР. Он сказал, что там ничего не произошло. Он показал мне желтую карточку, когда я обращался к нему.
Конечно, если бы проверили тве эпизоды, матч мог бы сложиться совсем по‑другому. Наверное, просто, когда команда идет на последнем месте, еще не давать им шанса и судить таким образом...» – заявил Морено.