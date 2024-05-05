«Динамо» выиграло 4 матча подряд в РПЛ впервые со времен Шварца в 2021-м

«Динамо» одержало победу над «Сочи» (3:2) в матче 27-го тура Мир РПЛ.

Команда под руководством одержала четвертую победу подряд в рамках . Ранее « » обыграло «Пари НН» (4:1), «Оренбург» (2:1) и «Зенит» (1:0).

Таким образом, бело-голубые одержали 4 победы подряд в РПЛ впервые с сезона-2021/22, когда команду возглавлял .

В 2021 году «Динамо» в период с ноября по декабрь победило «Краснодар» (1:0), тульский «Арсенал» (5:1), «Рубин» (3:2) и «Уфу» (2:0).