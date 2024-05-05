«Динамо» выиграло 4 матча подряд в РПЛ впервые со времен Шварца в 2021-м

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Сандро Шварц Сочи Марцел Личка Футбол

«Динамо» одержало победу над «Сочи» (3:2) в матче 27-го тура Мир РПЛ.

Команда под руководством Марцела Лички одержала четвертую победу подряд в рамках РПЛ. Ранее «Динамо» обыграло «Пари НН» (4:1), «Оренбург» (2:1) и «Зенит» (1:0). 

Таким образом, бело-голубые одержали 4 победы подряд в РПЛ впервые с сезона-2021/22, когда команду возглавлял Сандро Шварц

В 2021 году «Динамо» в период с ноября по декабрь победило «Краснодар» (1:0), тульский «Арсенал» (5:1), «Рубин» (3:2) и «Уфу» (2:0). 

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Хорошие времена. И Шварца и Лички
+5
-2
+3
У Марцелла Лички - стальные яички!
+5
-3
+2
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
не нравится победа Динамо, вот и ноешь сидишь)
+3
-1
+2
Ответ Даниил Воронцов
не нравится победа Динамо, вот и ноешь сидишь)
Ага, под каждой новостью отметился.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий