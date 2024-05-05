Личка о 3:2: «Потерял три года и килограммов пять за матч с «Сочи». Сегодня «Динамо» само было себе соперником»

Марцел Личка поделился эмоциями после тяжелой победы «Динамо».

«Динамо» дома переиграло «Сочи» (3:2), забив на 95-й минуте.

– Сколько вы потеряли в весе и на сколько стали старше с момента начала матча?

– Понятно, что сейчас после игры разговариваешь спокойно и хорошо, потому что победили. Потерял, думаю, три года и килограммов пять (улыбается).

– О чем думали после первого тайма?

– Я только просил команду, чтобы она продолжала играть, верить в то, что можно забить. К 20-25‑й минуте мы могли вести в счете 2:0 или 3:0.

После забитого мяча мы начали нервничать и бояться результата. После 1:1 я ждал ответа от команды. Было хорошо, что команда так быстро отреагировала. Надо было реагировать еще, и это получилось.

Соперник сегодня был не «Сочи», а мы сами себе. Большую часть матча мы хорошо справлялись с давлением, и, наконец, получилось забить победный гол.

– Шунин пошел в разминочную зону, а через минуту вы пропустили первый гол. Для чего он пошел разминаться?

– Лещ ( – Sports) начинал чувствовать привод (вероятно, речь о приводящей мышце – Sports), ему становилось некомфортно.

В этот момент я попросил идти разминаться. Если бы ситуация не успокоилась, он бы попросил замену. Но он дотерпел до конца.

– Была ли установка Лещуку выбивать мяч вперед, а не играть в короткий пас?

– Скажу так, установка была в том, чтобы играть таким образом, чтобы мы не привезли гол сами себе. Если есть возможность, играть через середину поля, Лаксальта, Чавеса, Фомина. Если ситуация 50 на 50, то искать дыру между линиями, – сказал главный тренер «Динамо» .

«Динамо» еле обыграло «Сочи» впервые за 3 года. И забило нетипично много дома

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