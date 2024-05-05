Личка о 3:2: «Потерял три года и килограммов пять за матч с «Сочи». Сегодня «Динамо» само было себе соперником»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Игорь Лещук Матч ТВ Сочи Марцел Личка Футбол

Марцел Личка поделился эмоциями после тяжелой победы «Динамо».

«Динамо» дома переиграло «Сочи» (3:2), забив на 95-й минуте.

– Сколько вы потеряли в весе и на сколько стали старше с момента начала матча?

– Понятно, что сейчас после игры разговариваешь спокойно и хорошо, потому что победили. Потерял, думаю, три года и килограммов пять (улыбается).

– О чем думали после первого тайма?

– Я только просил команду, чтобы она продолжала играть, верить в то, что можно забить. К 20-25‑й минуте мы могли вести в счете 2:0 или 3:0.

После забитого мяча мы начали нервничать и бояться результата. После 1:1 я ждал ответа от команды. Было хорошо, что команда так быстро отреагировала. Надо было реагировать еще, и это получилось.

Соперник сегодня был не «Сочи», а мы сами себе. Большую часть матча мы хорошо справлялись с давлением, и, наконец, получилось забить победный гол.

– Шунин пошел в разминочную зону, а через минуту вы пропустили первый гол. Для чего он пошел разминаться?

– Лещ (Игорь Лещук – Sports) начинал чувствовать привод (вероятно, речь о приводящей мышце – Sports), ему становилось некомфортно.

В этот момент я попросил Шунина идти разминаться. Если бы ситуация не успокоилась, он бы попросил замену. Но он дотерпел до конца.

– Была ли установка Лещуку выбивать мяч вперед, а не играть в короткий пас?

– Скажу так, установка была в том, чтобы играть таким образом, чтобы мы не привезли гол сами себе. Если есть возможность, играть через середину поля, Лаксальта, Чавеса, Фомина. Если ситуация 50 на 50, то искать дыру между линиями, – сказал главный тренер «Динамо» Личка.

«Динамо» еле обыграло «Сочи» впервые за 3 года. И забило нетипично много дома

Какой шедевр от Тюкавина! Пяткой – с разворота 😱

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15 комментариев
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А сколько мы болельщики потеряли килограмм…. Но спасибо за победу 🔥
+22
-2
+20
Правильные слова. Играли сами с собой. При всем уважении к Сочи. Но никак не пойму зачем этот эксперимент с Лещуком. Вратарь сродни Коновалову. Паника и страх. Зачем???????? ХК Динамо из- за отсутствия вратаря такой сезон потеряли….. Зачем ФК наступать на эти же грабли?????? Личка услышь меня !!!!! !

С победой Динамо!
+13
-1
+12
https://postimg.cc/bGWwpB72
+11
-3
+8
Спасибо Сочи за такой футбол! Парни бьются на равных с претендентом на медали . А Динамо удачи!
+6
0
+6
Стальные яички Марцелла Лички!
+8
-3
+5
Лучше потерять три кило чем три очка. А вес он вернётся не переживай Марцел.
+4
-1
+3
Всё хорошо что хорошо кончается! С победой Динамики!!!
+4
-1
+3
Ответ Позитивный
Правильные слова. Играли сами с собой. При всем уважении к Сочи. Но никак не пойму зачем этот эксперимент с Лещуком. Вратарь сродни Коновалову. Паника и страх. Зачем???????? ХК Динамо из- за отсутствия вратаря такой сезон потеряли….. Зачем ФК наступать на эти же грабли?????? Личка услышь меня !!!!! ! С победой Динамо!
У Шунина вообще каждый удар в створ - это гол. Тут нужно нового вратаря покупать и тренера вратарей менять
+5
-2
+3
Я валидол пил
+2
-1
+1
Только благодаря одной из лучших линии нападения в России, Динамо сегодня одержало победу. Если руководство Динамо, серьёзно хочет на равных бороться за первое место, нужны хорошего качества вратари, и защитники. С победой, всех болельщиков Динамо. Спасибо и болельщикам других клубов, которые сегодня болели за Динамо.
Например, видел как болельщики Спартака, болели сегодня за Динамо.
+2
-1
+1
шутка про валидол давным давно шуткой не является
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Обрадовала победа и три очка! Но главное , что в Светлый Праздничный день! Это хороший знак!!!
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Ну пять кило у тебя точно лишние, а вот года? мудрее станешь.
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