Гафин о 3:2 с «Сочи»: «Удача дается за что‑то, значит, «Динамо» эту победу заслужило. Важно, чтобы мы были на высшей строчке после игры с «Краснодаром»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Матч ТВ Сочи Дмитрий Гафин Футбол

Дмитрий Гафин высказался о победе «Динамо».

Бело-голубые на своем поле в матче 27‑го тура Мир РПЛ обыграли «Сочи» со счетом 3:2.

«Эмоции непередаваемые. Наверное, их нет. Классный гол Тюкавина, он молодец.

До первого гола игра напоминала наш прошлогодний матч с «Сочи», когда было колоссальное количество моментов. К счастью, в этой валидольной игре мы достигли нужного результата. К 30‑й минуте мы должны были вести с разгромным счетом. Удача дается за что‑то, значит, эту победу мы заслужили.

Нам важно, чтобы мы были на самой высшей строчке после игры с «Краснодаром». А сейчас это все промежуточный результат», – сказал председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

Бело‑голубые набрали 50 очков и сравнялись с «Краснодаром» и «Зенитом», у которого есть игра в запасе. В заключительном туре «Динамо» сыграет с «Краснодаром» в гостях.

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5 комментариев
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В следующем туре будет заруба, Спартак - Краснодар, Зенит - ЦСКА.
Ну а сегодня спасибо игрокам Динамо, за победу в этом матче!!!
До крайнего матча этого чемпионата, ещё далеко. А сейчас нужно играть в каждой игре, только на победу.
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Игра потрясающая, побольше бы таких в нашем чемпионате.
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Динамо красавчики! Что сказать? Счёт на табло!
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Ребята молодцы, стремились к успеху и достигли его. Есть ли здесь удача, наверное тоже присутствует. Но самое главное бились до последней минуты.
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