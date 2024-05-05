Гафин о 3:2 с «Сочи»: «Удача дается за что‑то, значит, «Динамо» эту победу заслужило. Важно, чтобы мы были на высшей строчке после игры с «Краснодаром»

Дмитрий Гафин высказался о победе «Динамо».

Бело-голубые на своем поле в матче 27‑го тура Мир обыграли « » со счетом 3:2.

«Эмоции непередаваемые. Наверное, их нет. Классный гол Тюкавина, он молодец.

До первого гола игра напоминала наш прошлогодний матч с «Сочи», когда было колоссальное количество моментов. К счастью, в этой валидольной игре мы достигли нужного результата. К 30‑й минуте мы должны были вести с разгромным счетом. Удача дается за что‑то, значит, эту победу мы заслужили.

Нам важно, чтобы мы были на самой высшей строчке после игры с «Краснодаром». А сейчас это все промежуточный результат», – сказал председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

Бело‑голубые набрали 50 очков и сравнялись с «Краснодаром» и «Зенитом», у которого есть игра в запасе. В заключительном туре « » сыграет с « » в гостях.