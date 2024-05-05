«Ноттингем» подал в суд на Sky Sports из-за слов Невилла в рамках судейского скандала. Он сравнил клуб с мафиозной бандой и поддержал отставку Клаттенбурга

«Ноттингем Форест» подал судебный иск против Sky Sports из-за слов Гари Невилла.

В конце апреля экс-игрок «Манчестер Юнайтед» раскритиковал заявление, появившееся в твиттере клуба после поражения со счетом 0:2 от «Эвертона». В частности, в нем выражалось недовольство назначением Стюарта Эттуэлла в качестве арбитра ВАР: «Перед игрой мы предупреждали PGMOL о том, что арбитр ВАР болеет за «Лутон», но его не заменили».

«Это похоже на заявление мафиозной банды, напоминает поведение капризного ребенка. Это просто позорно», – сказал Невилл в эфире Sky Sports.

Позднее The Daily Mail опубликовала колонку экс-арбитра АПЛ Марка Клаттенбурга, в которой он сослался на заявление клуба, но явно не осудил его. На тот момент Клаттенбург работал консультантом в «Ноттингем Форест» и лично присутствовал на матче.

После этого Невилл призвал арбитра уйти в отставку: «Клаттенбург должен уйти со своей должности сегодня же. Он должен оставить клуб и дистанцироваться от этого заявления».

Два дня назад стало известно, что экс-арбитр покинул должность консультанта клуба.

Материал с высказываниями Невилла, поддерживающими отставку Клаттенбурга, был позднее удален с сайта Sky Sports.

Отмечается, что это произошло после получения Sky Sports официального письма от « » с протестом на освещение сложившейся ситуации.

Невилл о словах «Ноттингема» про пристрастность арбитра: «Это позор, поведение капризного ребенка. Заявления клубов о судействе – черта, которую не следует переступать»

Комиссия АПЛ выявила одну ошибку в работе ВАР на матче «Эвертон» – «Ноттингем». «Форест» жаловался на три неназначенных пенальти и указывал на пристрастность судьи