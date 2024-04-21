«Ноттингем» возмущен судейством с «Эвертоном»: «Клуб предупреждал PGMOL, что судья ВАР болеет за «Лутон». Три неназначенных пенальти – с этим нельзя мириться»
В «Ноттингем Форест» возмущены судейством в матче с «Эвертоном».
В сегодняшнем матче 34-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» уступил со счетом 0:2. Матч обслуживала судейская бригада во главе с Энтони Тэйлором.
«Три крайне неудачных решения – три неназначенных пенальти, – с которыми мы просто не можем мириться.
Перед игрой мы предупреждали PGMOL (организация, отвечающая за судейство в английском футболе – Sports) о том, что арбитр ВАР болеет за «Лутон», но его не заменили. Наше терпение испытывали неоднократно. Теперь «Ноттингем Форест» рассмотрит возможные меры», – говорится в сообщении клуба.
За 4 тура до конца АПЛ «Ноттингем Форест» идет на 17-м месте в таблице и находится в одном очке от зоны вылета. 18-ю строчку занимает как раз «Лутон».
https://streamin.one/v/63171f56
Остальное не видел
1. Он сначала коснулся мяча. (хотя тут 80% точка)
2. Мяч мог отскочить от ноги защитника. (если честно по повтору так и не стало понятно, было ли касание колена защитника или нет)
3. Даже придумать нечего. (хз, как можно было не поставить)
Там сам Янг в шоке был) походу ставка горела и всеми силами старался наиграть на пенальти)
Надеюсь сегодня в Класико такого не будет)))