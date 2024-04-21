«Ноттингем» возмущен судейством с «Эвертоном»: «Клуб предупреждал PGMOL, что судья ВАР болеет за «Лутон». Три неназначенных пенальти – с этим нельзя мириться»

Теги Эвертон премьер-лига Англия судьи Ноттингем Форест Лутон Энтони Тэйлор видеоповторы соцсети Футбол

В «Ноттингем Форест» возмущены судейством в матче с «Эвертоном».

В сегодняшнем матче 34-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» уступил со счетом 0:2. Матч обслуживала судейская бригада во главе с Энтони Тэйлором.

«Три крайне неудачных решения – три неназначенных пенальти, – с которыми мы просто не можем мириться. 

Перед игрой мы предупреждали PGMOL (организация, отвечающая за судейство в английском футболе – Sports) о том, что арбитр ВАР болеет за «Лутон», но его не заменили. Наше терпение испытывали неоднократно. Теперь «Ноттингем Форест» рассмотрит возможные меры», – говорится в сообщении клуба.

За 4 тура до конца АПЛ «Ноттингем Форест» идет на 17-м месте в таблице и находится в одном очке от зоны вылета. 18-ю строчку занимает как раз «Лутон».

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27 комментариев
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
Везде судейский бардак.
почему, вроде в Сан-Марино всё ровно. Хотя... Капитан команды лидера чемпионата женат на дочке руководителя судейского корпуса...Правда вратарь другого претендента на титул - сын того же руководителя....
+55
-3
+52
Ответ Рахил Тагиев
Ахахаха откуда такие знания ?
Это племянник того же руководителя )
+24
0
+24
Везде судейский бардак.
+23
-2
+21
Ответ Jan Paskel
почему, вроде в Сан-Марино всё ровно. Хотя... Капитан команды лидера чемпионата женат на дочке руководителя судейского корпуса...Правда вратарь другого претендента на титул - сын того же руководителя....
Ахахаха откуда такие знания ?
+22
-2
+20
Дело Эвребе прекрасно живёт даже с ВАР
+18
-5
+13
Энтони Тейлор косячит почти в каждом матче, как его терпят вообще
+10
0
+10
Тейлор это похороны. Он вообще судить не должен даже дивизион 5
+7
-1
+6
Ответ Cearvm
Без конкретики с разбором эпизодов это заявление мало что значит. Клубы постоянно делают нарезки на эмоциях, а потом оказывается, что судили чуть ли не в их пользу)
Просто посмотри повторы, прежде, чем писать:
https://streamin.one/v/63171f56
+4
0
+4
Судейство в АПЛ пробивает очередное дно .
+5
-2
+3
Ответ Безумный Макс
А какие доказательства то?!) Или уже достаточно просто сказать что была пенка и все должны сразу соглашаться?!)
Лично я посмотрел первый тайм матча - была игра рукой Эшли Янга , которую даже смотреть не стали)
Остальное не видел
+3
0
+3
Без конкретики с разбором эпизодов это заявление мало что значит. Клубы постоянно делают нарезки на эмоциях, а потом оказывается, что судили чуть ли не в их пользу)
+7
-4
+3
Ответ Безумный Макс
А какие доказательства то?!) Или уже достаточно просто сказать что была пенка и все должны сразу соглашаться?!)
если нарезку моментов посмотреть, то как по мне, всё очевидно. Просто удары по ногам в штрафной (точно пенальти), ну и плюс игра рукой (тут хотя бы посмотреть точно стоило)
+2
0
+2
Да Тэйлор и без всяких болельщиков Лутона на ВАР может придумать такое, что глаза на лоб лезут
+1
0
+1
Когда видишь словосочетание судейский скандал, то сразу приходит на ум Тейлор. После прочтения новости интуиция не подвела. 🤣
+1
0
+1
Ответ Полный адекват
Просто посмотри повторы, прежде, чем писать: https://streamin.one/v/63171f56
Спасибо. Мда, очевидные эпизоды 👀
+1
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+1
Классно так «Форест» поимели. От всей души поймали. Даже Эвребе позавидовал бы.
+3
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Ответ раскаявшийся жиробас
Будут сниматься с АПЛ и подавать заявку на переход в чемпионат Турции, верно?
в РПЛ
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Ответ Rio de Janeiro
Дело Эвребе прекрасно живёт даже с ВАР
Не только его , но и Байрона Морено
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Ну так Лутон чемпион! За них болеют все нейтральные болельщики)
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Вот например я не слежу за АПЛ. Просто попробую максимально оправдать решения судьи. (ради интереса, о чем бы мог думать рефери)
1. Он сначала коснулся мяча. (хотя тут 80% точка)
2. Мяч мог отскочить от ноги защитника. (если честно по повтору так и не стало понятно, было ли касание колена защитника или нет)
3. Даже придумать нечего. (хз, как можно было не поставить)
Там сам Янг в шоке был) походу ставка горела и всеми силами старался наиграть на пенальти)
Надеюсь сегодня в Класико такого не будет)))
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Жесть. Судейство во всех лигах очень плохое. Какой то лютый сбой. Все недовольны всеми на постоянной основе. Не понятно, что послужило причиной такого кризи а судейства, но выхода пока не видно. После такого - судейство, например, Безбородова это верх адекватности
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Тэйлор поставил левак, в пользу Ливера, в игре МЮ-Ливер, тут не вообще поставил - обычный игровой день худшего арбитра АПЛ
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Будут сниматься с АПЛ и подавать заявку на переход в чемпионат Турции, верно?
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