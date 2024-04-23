«Ноттингему» дадут прослушать аудиозапись ВАР матча с «Эвертоном» в приватном режиме

Теги Эвертон премьер-лига Англия судьи Ноттингем Форест Энтони Тэйлор видеоповторы Футбол

«Ноттингем Форест» получит доступ к аудиозаписи ВАР игры с «Эвертоном» (0:2).

Клуб АПЛ выразил недовольство работой бригады во главе с Энтони Тэйлором на матче 34-го тура АПЛ с «Эвертоном». Матч обслуживала судейская бригада во главе с Энтони Тэйлором.

«Ноттингем Форест» осталось провести 4 игры в АПЛ до конца сезона. Команда идет на 17-м месте в таблице и находится в одном очке от зоны вылета.

По данным Sky Sports, клуб получит возможность в приватном режиме прослушать аудиозапись переговоров с ВАР. 

Источники, близкие к PGMOL (организации, отвечающей за судейство в английском футболе – Sports), настаивают на том, что организации нечего скрывать, и она предоставит клубу возможность прослушать аудиозапись в частном порядке, как и любой другой команде, обратившейся с подобным запросом.

Пока не принято решение о том, будет ли аудиозапись опубликована в широком доступе.

Ярость «Ноттингема» – ВАР-судья болеет за соперника по выживанию. Он не подсказал три пенальти в пользу «Форест»

АПЛ – «Ноттингему» в ответ на то, что ВАР матча с «Эвертоном» болеет за «Лутон»: «FA расследует заявление. Никогда не стоит подвергать сомнению непредвзятость арбитров»

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3 комментария
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Ну так и чего это докажет? Вряд ли сидящий на ВАР судья открыто под запись признается в любви к Лутону лол
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Ну там были пенальти. Если не три, то два точно. Судья на Варе непонятно чем занимался.
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