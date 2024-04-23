«Ноттингему» дадут прослушать аудиозапись ВАР матча с «Эвертоном» в приватном режиме

«Ноттингем Форест» получит доступ к аудиозаписи ВАР игры с «Эвертоном» (0:2).

Клуб АПЛ выразил недовольство работой бригады во главе с Энтони Тэйлором на матче 34-го тура АПЛ с «Эвертоном». Матч обслуживала судейская бригада во главе с .

« » осталось провести 4 игры в АПЛ до конца сезона. Команда идет на 17-м месте в таблице и находится в одном очке от зоны вылета.

По данным Sky Sports, клуб получит возможность в приватном режиме прослушать аудиозапись переговоров с ВАР.

Источники, близкие к PGMOL (организации, отвечающей за судейство в английском футболе – Sports), настаивают на том, что организации нечего скрывать, и она предоставит клубу возможность прослушать аудиозапись в частном порядке, как и любой другой команде, обратившейся с подобным запросом.

Пока не принято решение о том, будет ли аудиозапись опубликована в широком доступе.

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