АПЛ – «Ноттингему» в ответ на то, что ВАР матча с «Эвертоном» болеет за «Лутон»: «FA расследует заявление. Никогда не стоит подвергать сомнению непредвзятость арбитров»

Теги премьер-лига Англия происшествия судьи Ноттингем Форест Футбольная ассоциация Англии Энтони Тэйлор соцсети Футбол

АПЛ опубликовала ответ на твит «Ноттингем Форест» касательно судейства.

Клуб АПЛ выразил недовольство работой бригады во главе с Энтони Тэйлором на матче 34-го тура АПЛ с «Эвертоном» (0:2): «Перед игрой мы предупреждали PGMOL о том, что арбитр ВАР болеет за «Лутон», но его не заменили».

«Премьер-лига была крайне разочарована, прочитав комментарии, сделанные «Ноттингем Форест» в социальных сетях после матча с «Эвертоном».

Хотим отметить, что Футбольная ассоциация Англии подтвердила, что будет расследовать заявление клуба.

Никогда не стоит подвергать сомнению непредвзятость арбитров. Характер этих комментариев означает, что Премьер-лига будет расследовать этот вопрос в соответствии с правилами лиги», – отметили в АПЛ.

Ярость «Ноттингема» – ВАР-судья болеет за соперника по выживанию. Он не подсказал три пенальти в пользу «Форест»

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3 комментария
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
АПЛ нужны иностранные судья
судьи АПЛ в Примеру, судьи Примеры - в АПЛ.
чисто поржать
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А предвзятость можно подвергать сомнению? Особенно в российском футболе. Тогда Безбородов первый на очереди.
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