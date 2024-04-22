АПЛ – «Ноттингему» в ответ на то, что ВАР матча с «Эвертоном» болеет за «Лутон»: «FA расследует заявление. Никогда не стоит подвергать сомнению непредвзятость арбитров»
АПЛ опубликовала ответ на твит «Ноттингем Форест» касательно судейства.
Клуб АПЛ выразил недовольство работой бригады во главе с Энтони Тэйлором на матче 34-го тура АПЛ с «Эвертоном» (0:2): «Перед игрой мы предупреждали PGMOL о том, что арбитр ВАР болеет за «Лутон», но его не заменили».
«Премьер-лига была крайне разочарована, прочитав комментарии, сделанные «Ноттингем Форест» в социальных сетях после матча с «Эвертоном».
Хотим отметить, что Футбольная ассоциация Англии подтвердила, что будет расследовать заявление клуба.
Никогда не стоит подвергать сомнению непредвзятость арбитров. Характер этих комментариев означает, что Премьер-лига будет расследовать этот вопрос в соответствии с правилами лиги», – отметили в АПЛ.
Ярость «Ноттингема» – ВАР-судья болеет за соперника по выживанию. Он не подсказал три пенальти в пользу «Форест»
чисто поржать