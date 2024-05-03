Клаттенбург ушел из «Ноттингема». Он провел 77 дней на посту консультанта по судейским вопросам

Теги Эвертон премьер-лига Англия судьи отставки Ноттингем Форест Футбольная ассоциация Англии Марк Клаттенбург Футбол

Марк Клаттенбург подал в отставку с поста консультанта в «Ноттингем Форест».

Бывший арбитр АПЛ в феврале этого года получил должность консультанта в «Ноттингеме». Его назначение объяснялось необходимостью «улучшения взаимопонимания и отношений» с арбитрами. 

Сегодня 49-летний специалист подал в отставку и покинул «Ноттингем». Он проработал на этой должности 77 дней. 

За это время клуб неоднократно становился участником споров о работе арбитров в АПЛ, в частности, в «Ноттингеме» были возмущены судейством в матче 34-го тура АПЛ с «Эвертоном» (0:2). 

АПЛ – «Ноттингему» в ответ на то, что ВАР матча с «Эвертоном» болеет за «Лутон»: «FA расследует заявление. Никогда не стоит подвергать сомнению непредвзятость арбитров»

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Легенда нашего МЮ:))
+5
-4
+1
Пошел на повышение
0
0
0
В нашем деле главное - вовремя смыться.©
0
0
0
Ну, оно и понятно - в Ноттингемском лесу привыкли, что грабят богатых и отдают бедным, а Клаттенбург привык грабить бедных и отдавать богатым
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий