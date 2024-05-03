Клаттенбург ушел из «Ноттингема». Он провел 77 дней на посту консультанта по судейским вопросам

Марк Клаттенбург подал в отставку с поста консультанта в «Ноттингем Форест».

Бывший арбитр АПЛ в феврале этого года получил должность консультанта в «Ноттингеме». Его назначение объяснялось необходимостью «улучшения взаимопонимания и отношений» с арбитрами.

Сегодня 49-летний специалист подал в отставку и покинул «Ноттингем». Он проработал на этой должности 77 дней.

За это время клуб неоднократно становился участником споров о работе арбитров в АПЛ, в частности, в « » были возмущены судейством в матче 34-го тура АПЛ с «Эвертоном» (0:2).

АПЛ – «Ноттингему» в ответ на то, что ВАР матча с «Эвертоном» болеет за «Лутон»: «FA расследует заявление. Никогда не стоит подвергать сомнению непредвзятость арбитров»