Невилл о словах «Ноттингема» про пристрастность арбитра: «Это позор, поведение капризного ребенка. Заявления клубов о судействе – черта, которую не следует переступать»

Гари Невилл раскритиковал заявления «Ноттингем Форест» о судействе.

В матче 34-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» уступил « » со счетом 0:2. Матч обслуживала судейская бригада во главе с , за ВАР отвечал Стюарт Эттуэл.

По итогам встречи «Ноттингем Форест» опубликовал заявление с критикой их работы: «Клуб предупреждал PGMOL, что судья ВАР болеет за « ». Три неназначенных пенальти – с этим нельзя мириться».

За 4 тура до конца АПЛ « » идет на 17-м месте в таблице и находится в одном очке от зоны вылета. 18-ю строчку занимает как раз «Лутон».

Позднее The Daily Mail опубликовала колонку экс-арбитра АПЛ Марка Клаттенбурга, в которой он сослался на заявление клуба, но явно не осудил его. В настоящее время Клаттенбург работает консультантом в «Ноттингем Форрест» и лично присутствовал на матче.

«Даже одна из этих судейских ошибок выглядит достаточно серьезно, три – просто абсурд. Именно поэтому «Ноттингем Форест» чувствует себя жертвой судейства после очередного поражения, в котором ни одно из серьезных решений не было в их пользу.

Это был хет-трик от судейской бригады и, к несчастью для «Форест», продолжение несправедливой тенденции, которая мешает их борьбе за выживание.

Вероятно, вы видели заявление, опубликованное клубом. Всего этого можно было бы избежать, если бы PGMOL просто осуществил более разумные назначения. Судьи не делают ошибок намеренно, но наблюдать за этим было уму непостижимо. Только Эттуэл знает, почему он не вызывал Тейлора к монитору», – написал бывший судья.

Гарри Невилл отреагировал на сложившуюся ситуацию в эфире Sky Sports.

«Клаттенбург должен уйти со своей должности сегодня же.

Если он видел, как прозвучали эти слова, ставящие под сомнение честность судьи и заявляющие, что кто-то мошенничает, болея за другой клуб, значит, он их поддерживает. Он потеряет всякое доверие со стороны судей. Он должен оставить клуб и дистанцироваться от этого заявления.

Их заявление напоминает поведение капризного ребенка. Это просто позорно. Считаю письменные заявления клубов о судействе чертой, которую не следует переступать.

Думаю, что главный тренер и капитан команды могут сказать после игры, что не принимают качество решений, направленных против них. Да, можно получить небольшой штраф, который покроется клубом, но вы защитите себя и поднимите эту тему. Это имело бы реальный эффект», – заявил бывший игрок «Манчестер Юнайтед».