Ширер о словах «Форест» про ВАР: «Какого хрена они делают это заявление? Абсолютный позор. Один из лучших футбольных клубов не может себя так вести»

Теги Эвертон премьер-лига Англия Алан Ширер судьи Ноттингем Форест Футбольная ассоциация Англии Энтони Тэйлор видеоповторы Футбол

Алан Ширер высказался о заявлении «Ноттингем Форест».

Клуб АПЛ выразил недовольство работой бригады во главе с Энтони Тэйлором на матче 34-го тура АПЛ с «Эвертоном» (0:2): «Перед игрой мы предупреждали PGMOL о том, что арбитр ВАР болеет за «Лутон», но его не заменили».

«Хорошо, что мы не на BBC, но какого хрена «Ноттингем Форест» делает это заявление? Это абсолютный позор. «Мы сказали PGMOL, что он болельщик «Лутона» – о чем они вообще думают? Это позорно.

Я думаю, что Энтони Тэйлор и ВАР провели ужасный матч, но вы не можете так себя вести, если вы профессиональный футбольный клуб, один из лучших, команда, которая была удивительной на протяжении многих лет. Это говорит об отсутствии класса, независимо от того, насколько вы злы.

Нельзя делать подобные заявления», – сказал бывший игрок «Ньюкасла» Алан Ширер.

АПЛ – «Ноттингему» в ответ на то, что ВАР матча с «Эвертоном» болеет за «Лутон»: «FA расследует заявление. Никогда не стоит подвергать сомнению непредвзятость арбитров»

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9 комментариев
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Позор - это уровень судейства в лиге и такие вот высказывания Ширера. Нужно не замалчивать проблемы, а решать их
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абсолютный позор это судьи АПЛ и это много лет
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Ну по крайней мере переигровку не просят.
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А почему нельзя. Судьи что, священные коровы? Всё правильно Ноттингем сделал.
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