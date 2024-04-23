Ширер о словах «Форест» про ВАР: «Какого хрена они делают это заявление? Абсолютный позор. Один из лучших футбольных клубов не может себя так вести»

Алан Ширер высказался о заявлении «Ноттингем Форест».

Клуб АПЛ выразил недовольство работой бригады во главе с на матче 34-го тура АПЛ с «Эвертоном» (0:2): «Перед игрой мы предупреждали PGMOL о том, что арбитр ВАР болеет за «Лутон», но его не заменили».

«Хорошо, что мы не на BBC, но какого хрена « » делает это заявление? Это абсолютный позор. «Мы сказали PGMOL, что он болельщик «Лутона» – о чем они вообще думают? Это позорно.

Я думаю, что Энтони Тэйлор и ВАР провели ужасный матч, но вы не можете так себя вести, если вы профессиональный футбольный клуб, один из лучших, команда, которая была удивительной на протяжении многих лет. Это говорит об отсутствии класса, независимо от того, насколько вы злы.

Нельзя делать подобные заявления», – сказал бывший игрок «Ньюкасла» .

АПЛ – «Ноттингему» в ответ на то, что ВАР матча с «Эвертоном» болеет за «Лутон»: «FA расследует заявление. Никогда не стоит подвергать сомнению непредвзятость арбитров»