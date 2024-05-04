Илич готов пригласить Мостового на стажировку в «Пари НН»: «Александр – величайший российский игрок. Для него – все что угодно!»

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Саша Илич назвал Александра Мостового сильнейшим российским футболистом.

Сегодня сербский специалист возглавил «Пари НН».

– Кого из российских специалистов вы знаете? С кем знакомы?

– В первую очередь – Карпина. Все-таки он тренирует не только «Ростов», но и сборную России. Его точно хорошо знают за пределами вашей страны. Кстати, знаю и Юрана по его футбольным заслугам. Хороших иностранных тренеров в России тоже поработало много.

– А если говорить про российских футболистов, какая фамилия сразу всплывает?

– Мостовой! Мы играли вместе в «Сельте». Думаю, он – величайший российский игрок. Мне еще отлично запомнились Тихонов и Титов, когда мы встречались в Лиге чемпионов со «Спартаком». Помню Березуцких и Акинфеева. Все они – очень сильные игроки.

– За кем из сербских игроков в России следили?

– Их здесь достаточно много: я играл в «Партизане» со Здьеларом против Бабича и Гайича. Знаю многих футболистов казанского «Рубина». И я еще точно кого-то забыл...

– Юран был готов принять вашего давнего приятеля Мостового на стажировку. А вы?

– Я тоже готов, никаких проблем! Он отличный парень и много помогал мне в «Сельте», всегда был добр. Я только за то, чтобы ему помочь с этим. Добро пожаловать!

– Вы сказали, что тренерский штаб может стать шире. Мостовой – главный кандидат?

– Для него – все что угодно!

– Мостовой рассказывал мне, что в «Сельте» вы понимали русский.

– Думаю, более половины того, что вы скажете на русском, я и сейчас пойму. Все-таки наши языки очень похожи. Надеюсь, что день за днем я буду прогрессировать в изучении, – сказал Илич. 

Илич – новый тренер «Пари НН». Легенда «Партизана», поиграл с Мостовым

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13 комментариев
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С козырей зашёл, каналья! Подготовился к работе в России.
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Приятно же когда так о человеке отзываются спустя годы
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Илич за Царя шарит))
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Не поедет он в Нижний.
Мостовой только на словах Лев Толстой.
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Ответ Unknown Noname
С козырей зашёл, каналья! Подготовился к работе в России.
Царю челобитную сразу подал👑😎
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Но Мостовой согласен только на должность главного тренера и в топ клуб)
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Таких пощечин российские цари еще не получали
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Цари к холопам на учёбу не ездят!
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Интересно будет посмотреть ...Мостовой тренер.Илич Зажигает.Посмотрим югославское дерби.
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Шанс Мостового!!!!
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Ответ Unknown Noname
С козырей зашёл, каналья! Подготовился к работе в России.
Обезрбасил себя от нападок из дурдома
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