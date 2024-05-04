Мостовой о бане Тихонова за слова про Опейкину: «За что? Вы сами понимаете, где футбол и где женщина. Так она еще и не играла. Зачем женщинам судить мужской футбол? Это же унижение мужчин!»

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия судьи Первая лига Александр Мостовой Енисей Чемпионат.com Вера Опейкина Футбол

Александр Мостовой прокомментировал дисквалификацию Андрея Тихонова.

Главный тренер «Енисея» отстранен на пять матчей (два – условно) за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной.

«Это безобразие. Пять матчей дисквалификации Тихонову – за что? За то, что он сказал правду? Многие говорили, что она действительно начудила. Опять же упираемся в то, что я много раз говорил. Зачем женщинам судить мужской футбол? У них есть свой женский футбол, пускай они там все судят. У нас мало мужчин, чтобы судить? Это же унижение мужчин!

Есть женский футбол и женские виды спорта, идите туда, ведь там другие скорости. Априори женщины уступают мужчинам в физическом плане, потому что женщины генетически сложены по-другому. Координация не та, моменты не те, так она еще и в футбол не играла. Хотя вы сами понимаете, где футбол и где женщина.

Конечно, пять матчей – это слишком. Один матч и пару игр условно можно было дать. То, что Тихонов сказал правду, что она ошиблась в двух-трех ключевых моментах, а ей за это ничего», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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80 комментариев
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Мне кажется, что Мостовой скоро дойдет до того, что повара на базе тоже должны быть бывшими футболистами
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-3
+169
кажется, унижение мужчин происходит последние пару дней, после новости о дисквалификации Тихонова, причем унижают они сами себя.
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Ответ Stadjer
Мне кажется, что Мостовой скоро дойдет до того, что повара на базе тоже должны быть бывшими футболистами
они же не играли,от куда им знать,что надо есть футболистам?
+89
-2
+87
В чем унижение мужчин когда женщина судит матч? Или царь в принципе ущемляется когда видит женщину?)
+66
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+57
Если кто-то реально не понимает, за что дали бан, то прочитайте слова Тихонова заменив слово "женщина" на, например, "русский" или "негр". В общем, на что-то, что человеку дается от рождения и что никак нельзя изменить. Сразу станет гораздо понятнее.
+36
-4
+32
Ответ Святослав Степанов
про женщину он больше говорил в контексте физики. У него в голове сумбур. Но тут он прав,физика для судей важна. 90 минут бегать за здоровыми лбами тяжко,надо быть постоянно в игре. Его логика, что она не играла более спорна,как мне кажется. Хотя отдельные девушки дадут фору многим мужчинам в плане физики, но брать судьёй девушку лишь бы была,тоже странно.
Что за бред?) все судьи должны сдать нормативы, если они их не сдают, то их не допускают к матчам.
+29
-3
+26
Ответ Михаил Сафонов
Про «играла, не играла» уже спортс докидывает, имейте ввиду.
В новости же буквально цитата «координация не та, моменты не те, так она еще и в футбол не играла», разве нет? За Мостового особо и накидывать не надо, сам справляется.
+25
0
+25
Ответ Михаил Сафонов
Про «играла, не играла» уже спортс докидывает, имейте ввиду.
Имей ввиду, если перейти на источник, то там будет про «играла , не играла»
+7
0
+7
Про «играла, не играла» уже спортс докидывает, имейте ввиду.
+20
-13
+7
А Абаскаль ещё хуже - добавил Мостовой.
+6
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+6
Она, наверное, и мяч чеканить не умеет...
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русский Бартон!)
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+5
Ответ Stadjer
Мне кажется, что Мостовой скоро дойдет до того, что повара на базе тоже должны быть бывшими футболистами
бывшими поварами
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"так она еще и в футбол не играла."
Сашка - синоним слова стабильность🤣
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Ну этой репликой Мостовой как минимум с вертухи прям закрыл дверь своему тренерству(чисто гипотетически конечно) в чуть более гендерно толерантные страны Европы, типа Испании, Германии и т.д., где женщины давно в тренерских штабах и судят.

А унижение то в чем?
Может она там чем то срамным футболистам водила по губам вместо карточек и свистка?
Как писюн показывать и класть в руку докторше в военкомате - норм, а тут баба ишь ты, со свистком командует, чай не в БДСМ играем же)))
Не доволен судейством - жалуйся в КДК по регламенту, требуй отстранени по проф.непригодности. Причем тут сиськи
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И вообще место женщине на кухне, борщ пусть варит, добавил Мостовой.
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Ответ rusik krasav4ik
русский Бартон!)
Мостовой - безобидный дурачок, несущий ахинею с умным выражением лица. Он не творил и одной десятой той дичи, что вытворял англичанин.
+6
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+3
Подадут на обоих в обычный суд, в котором судьёй будет тоже женщина)
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Самое смешное, что половина заступающихся за Мостового поддерживает основное за что его наказали, за тейк «женщина не может судить мужчин»
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Ответ илья галкин
Мостовой - безобидный дурачок, несущий ахинею с умным выражением лица. Он не творил и одной десятой той дичи, что вытворял англичанин.
Насчёт "умного выражения лица" - спорненько.
+2
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Ответ rusik krasav4ik
русский Бартон!)
Мост не очень умен, достаточно однообразен и легко бомбит, но он не злой. А Бартон - омерзителен во всех аспектах.
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Дебил
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А Уткин же говорил ей: играйте в футбол!
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Мостовому надо уже запатентовать фразу: "так он(а) и не играл(а)"!
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Мужчину унижают комплексы перед женщиной )
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Ответ Stadjer
Мне кажется, что Мостовой скоро дойдет до того, что повара на базе тоже должны быть бывшими футболистами
Повара на базе, охранники на входной, комментаторы в будке, производители мячей, агрономы на стадионе, волонтёры на стадионе, кассиры, продающие билеты на этот стадион.
Короче Мостового даже охранником в Пятёрочку не берут, вот он и пытается пропихнуть идею, что огромное количество профессией должны занимать только бывшие футболисты. Может хоть так сможет работу найти)))
+1
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Ответ Stadjer
Мне кажется, что Мостовой скоро дойдет до того, что повара на базе тоже должны быть бывшими футболистами
А как повар может готовить еду, не зная при этом какого это быть едой?
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Непонятно почему ее назначили на этот матч,ведь она долго не судила,дали бы для практики попроще матч.
Вспомнилось назначение Москалёва на матч Спартак-Зенит после отбытия дисквалификации за косяки и сразу же неуд за этот матч,но!!!на матч второго круга опять его назначили и опять неуд...
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Скажем больше,у них ещё и сиськи..Ну куда это годится?)
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Матриархат процветает :).. а это не есть хорошо..
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