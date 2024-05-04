Мостовой о бане Тихонова за слова про Опейкину: «За что? Вы сами понимаете, где футбол и где женщина. Так она еще и не играла. Зачем женщинам судить мужской футбол? Это же унижение мужчин!»
Александр Мостовой прокомментировал дисквалификацию Андрея Тихонова.
Главный тренер «Енисея» отстранен на пять матчей (два – условно) за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной.
«Это безобразие. Пять матчей дисквалификации Тихонову – за что? За то, что он сказал правду? Многие говорили, что она действительно начудила. Опять же упираемся в то, что я много раз говорил. Зачем женщинам судить мужской футбол? У них есть свой женский футбол, пускай они там все судят. У нас мало мужчин, чтобы судить? Это же унижение мужчин!
Есть женский футбол и женские виды спорта, идите туда, ведь там другие скорости. Априори женщины уступают мужчинам в физическом плане, потому что женщины генетически сложены по-другому. Координация не та, моменты не те, так она еще и в футбол не играла. Хотя вы сами понимаете, где футбол и где женщина.
Конечно, пять матчей – это слишком. Один матч и пару игр условно можно было дать. То, что Тихонов сказал правду, что она ошиблась в двух-трех ключевых моментах, а ей за это ничего», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Сашка - синоним слова стабильность🤣
А унижение то в чем?
Может она там чем то срамным футболистам водила по губам вместо карточек и свистка?
Как писюн показывать и класть в руку докторше в военкомате - норм, а тут баба ишь ты, со свистком командует, чай не в БДСМ играем же)))
Не доволен судейством - жалуйся в КДК по регламенту, требуй отстранени по проф.непригодности. Причем тут сиськи
Короче Мостового даже охранником в Пятёрочку не берут, вот он и пытается пропихнуть идею, что огромное количество профессией должны занимать только бывшие футболисты. Может хоть так сможет работу найти)))
Вспомнилось назначение Москалёва на матч Спартак-Зенит после отбытия дисквалификации за косяки и сразу же неуд за этот матч,но!!!на матч второго круга опять его назначили и опять неуд...