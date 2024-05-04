Журова о словах Мостового про Опейкину: «Если мужчина считает, что место женщины на кухне, он и в спорте будет говорить: «Бабам нечего здесь делать». Такое наше российское традиционное отношение, к сожалению»
Светлана Журова ответила на критику Александра Мостового в адрес Веры Опейкиной.
Ранее Александр Мостовой прокомментировал дисквалификацию Андрея Тихонова за слова в адрес судьи Веры Опейкиной: «Это безобразие. Зачем женщинам судить мужской футбол? У них есть свой женский футбол, пускай они там все судят. У нас мало мужчин, чтобы судить? Это же унижение мужчин!»
«Давайте говорить честно, я играю в хоккей, там про девушек говорят еще хуже. Надо преодолевать стереотипы. К сожалению, это такое наше российское традиционное отношение.
Говорить о женщинах, что в таких видах спорта, как футбол и хоккей, они ничего не понимают и не разбираются. Хотя нужно понимать, что в мире женщин играет в футбол практически столько же.
Женщины же играют в футбол, как и мужчины, значит, и судить могут. Если говорить про судейство, то гендерный признак никаким образом не влияет на качество работы, это уже предвзятость.
Есть такие мужчины, которым в принципе не нравится, что женщина этим занимается. Я встречалась с таким неоднократно, и в свой адрес, и в адрес девчонок, которые играют хоккей, в стиле «Бабам нечего здесь делать».
Бывало даже такое, что говорили «Не выйду на площадку с женщиной». Это же мужчина обычно говорит про женщин и другие вещи, значит, у него по жизни отношение такое.
Но есть и те мужчины, которые говорят «Как здорово, что ты с нами играешь». Если мужчина считает по жизни, что место женщины на кухне, он и здесь будет так говорить. Это к спорту никакого отношения не имеет», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Если послушать Мостового, то вообще можно и не жить, если в футбол не играл. Сиди молча и ничего не делай. Нельзя тебе, чеканить не умеешь. Значит ты никто и ни на что не способен.
Вопросы, конечно, риторические.