Журова о словах Мостового про Опейкину: «Если мужчина считает, что место женщины на кухне, он и в спорте будет говорить: «Бабам нечего здесь делать». Такое наше российское традиционное отношение, к сожалению»

Светлана Журова ответила на критику Александра Мостового в адрес Веры Опейкиной.

Ранее Александр Мостовой прокомментировал дисквалификацию за слова в адрес судьи : «Это безобразие. Зачем женщинам судить мужской футбол? У них есть свой женский футбол, пускай они там все судят. У нас мало мужчин, чтобы судить? Это же унижение мужчин!»

«Давайте говорить честно, я играю в хоккей, там про девушек говорят еще хуже. Надо преодолевать стереотипы. К сожалению, это такое наше российское традиционное отношение.

Говорить о женщинах, что в таких видах спорта, как футбол и хоккей, они ничего не понимают и не разбираются. Хотя нужно понимать, что в мире женщин играет в футбол практически столько же.

Женщины же играют в футбол, как и мужчины, значит, и судить могут. Если говорить про судейство, то гендерный признак никаким образом не влияет на качество работы, это уже предвзятость.

Есть такие мужчины, которым в принципе не нравится, что женщина этим занимается. Я встречалась с таким неоднократно, и в свой адрес, и в адрес девчонок, которые играют хоккей, в стиле «Бабам нечего здесь делать».

Бывало даже такое, что говорили «Не выйду на площадку с женщиной». Это же мужчина обычно говорит про женщин и другие вещи, значит, у него по жизни отношение такое.

Но есть и те мужчины, которые говорят «Как здорово, что ты с нами играешь». Если мужчина считает по жизни, что место женщины на кухне, он и здесь будет так говорить. Это к спорту никакого отношения не имеет», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.