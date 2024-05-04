Журова о словах Мостового про Опейкину: «Если мужчина считает, что место женщины на кухне, он и в спорте будет говорить: «Бабам нечего здесь делать». Такое наше российское традиционное отношение, к сожалению»

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия судьи Александр Мостовой Светлана Журова Государственная дума Политика дискриминация Вера Опейкина Футбол

Светлана Журова ответила на критику Александра Мостового в адрес Веры Опейкиной.

Ранее Александр Мостовой прокомментировал дисквалификацию Андрея Тихонова за слова в адрес судьи Веры Опейкиной: «Это безобразие. Зачем женщинам судить мужской футбол? У них есть свой женский футбол, пускай они там все судят. У нас мало мужчин, чтобы судить? Это же унижение мужчин!»

«Давайте говорить честно, я играю в хоккей, там про девушек говорят еще хуже. Надо преодолевать стереотипы. К сожалению, это такое наше российское традиционное отношение.

Говорить о женщинах, что в таких видах спорта, как футбол и хоккей, они ничего не понимают и не разбираются. Хотя нужно понимать, что в мире женщин играет в футбол практически столько же.

Женщины же играют в футбол, как и мужчины, значит, и судить могут. Если говорить про судейство, то гендерный признак никаким образом не влияет на качество работы, это уже предвзятость.

Есть такие мужчины, которым в принципе не нравится, что женщина этим занимается. Я встречалась с таким неоднократно, и в свой адрес, и в адрес девчонок, которые играют хоккей, в стиле «Бабам нечего здесь делать».

Бывало даже такое, что говорили «Не выйду на площадку с женщиной». Это же мужчина обычно говорит про женщин и другие вещи, значит, у него по жизни отношение такое.

Но есть и те мужчины, которые говорят «Как здорово, что ты с нами играешь». Если мужчина считает по жизни, что место женщины на кухне, он и здесь будет так говорить. Это к спорту никакого отношения не имеет», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова. 

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14 комментариев
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А разве не Госдума своими законами даёт понять, что удел женщин в России рожать детей и сидеть на кухне?
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Место Журовой точно на кухне, и никак не в Госдуре
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Ну вы вообще что ли? Выбирать между Журовой и Мостовым
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Так, а Журова что ли против традиционных ценностей что-ли?
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Я сторонник профессионализма.Если женщина может грамотно судить матчи мужских команд,то почему бы и нет.Но если человек не справляется со своей работой,то неважно кто он или она ,его можно критиковать.Другой вопрос,что критика должна быть конструктивна и без привязки к полу.
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Ответ garryfsal
Я сторонник профессионализма.Если женщина может грамотно судить матчи мужских команд,то почему бы и нет.Но если человек не справляется со своей работой,то неважно кто он или она ,его можно критиковать.Другой вопрос,что критика должна быть конструктивна и без привязки к полу.
Факт. Это относится не только к спорту. Например, тот же стереотип "женщина за рулём". Как будто мужики не нарушают или знают все правила. И вождение у всех на уровне гонщика формулы-1... Не говоря уже о езде в нетрезвом состоянии.
Если послушать Мостового, то вообще можно и не жить, если в футбол не играл. Сиди молча и ничего не делай. Нельзя тебе, чеканить не умеешь. Значит ты никто и ни на что не способен.
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Любого человека надо оценивать по тому, как он выполняет свою работу. Не взирая на гендерную принадлежность. И глядя на то, за что голосует Журова могу сказать - ей не место в Госдуме!
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Так говорят только сильно обиженные мужчины. Уверенный в себе, состоявшийся мужик никогда не опустится до обсуждения того, "где место бабы".
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Этой скрепе 1000 лет. К какому сожалению? На этом стоит Русь!
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В чем вообще смысл назначения женских судей на мужской футбол? Не хватает мужских кадров? Или просто показуха в рамках пропаганды "равенства"?

Вопросы, конечно, риторические.
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Место женщина точно не на матче мужской команды в качестве судьи
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