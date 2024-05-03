Гендиректор «Енисея» о бане Тихонова: «Я бы послал Опейкину судить еще подальше Махачкалы. Судья косячила весь матч, хотя бы ее тогда накажите. Беспредел, мы совершенно не согласны!»
Дмитрий Федосеев прокомментировал дисквалификацию Андрея Тихонова.
Главный тренер «Енисея» дисквалифицирован на пять матчей (2 из них – условно) за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной.
«Тихонов ничего крамольного не сказал по поводу судейства. Он предложил послать Веру Опейкину судить в Махачкалу. Что тут ужасного? Совершенно неправильная реакция со стороны КДК. Я бы послал ее судить еще подальше Махачкалы.
Мы совершенно не согласны с дисквалификацией Андрея Тихонова. Это какой-то беспредел! Зная Тихонова, он бы не стал просто так выступать, если бы ничего не было. Судья косячила весь матч, хотя бы ее тогда накажите.
Даже не знаю, как с этим делом бороться, но будем пытаться. Если есть возможность, будем обжаловать», – сказал генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев.
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Спортс познавательный.
И поскольку в такой ситуации нейтральное решение не принять, то какая-то из команд обязательно будет считать себя пострадавшей. Это нормально, и это можно понять, но апеллировать к полу судьи - это перебор. Как, впрочем, и просто ссылки на судью любого пола по паре спорных эпизодов после проигрыша 0:3.
Арбитры г сейчас это понятно, что работают отвратительно даже в высшей лиге
Заслуживало бы это высказывание дисквалификации?