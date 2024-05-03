Гендиректор «Енисея» о бане Тихонова: «Я бы послал Опейкину судить еще подальше Махачкалы. Судья косячила весь матч, хотя бы ее тогда накажите. Беспредел, мы совершенно не согласны!»

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия дисквалификации судьи Первая лига Енисей Чемпионат.com Вера Опейкина Футбол

Дмитрий Федосеев прокомментировал дисквалификацию Андрея Тихонова.

Главный тренер «Енисея» дисквалифицирован на пять матчей (2 из них – условно) за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной.

«Тихонов ничего крамольного не сказал по поводу судейства. Он предложил послать Веру Опейкину судить в Махачкалу. Что тут ужасного? Совершенно неправильная реакция со стороны КДК. Я бы послал ее судить еще подальше Махачкалы.

Мы совершенно не согласны с дисквалификацией Андрея Тихонова. Это какой-то беспредел! Зная Тихонова, он бы не стал просто так выступать, если бы ничего не было. Судья косячила весь матч, хотя бы ее тогда накажите.

Даже не знаю, как с этим делом бороться, но будем пытаться. Если есть возможность, будем обжаловать», – сказал генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев.

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18 комментариев
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"Судья сломал нам игру. Пятый и седьмой голы были забиты из офсайда".(с)
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+14
Урок географии на спортсе.
Спортс познавательный.
+10
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+8
Вы проиграли 3:0, а также по ударам и ударам в створ, в чём виновата судья?
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Быдло какое-то.
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Проблема в том, что не было там "косяков". Были два спорных момента, в которых судье необходимо было принять какое-то определенное решение, и она эти решения приняла. Я бы на ее месте в одном из двух случаев выбрал другой вариант, но это хорошо обсуждать при просмотре повторов и сидя в кресле.

И поскольку в такой ситуации нейтральное решение не принять, то какая-то из команд обязательно будет считать себя пострадавшей. Это нормально, и это можно понять, но апеллировать к полу судьи - это перебор. Как, впрочем, и просто ссылки на судью любого пола по паре спорных эпизодов после проигрыша 0:3.
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Ужас и мрак и ”это” чем-то руководит
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Пустырника попей.
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Какая разница как работал арбитр? Наказали за дискриминационные высказывания вашего быдло тишу, а не за что то другое

Арбитры г сейчас это понятно, что работают отвратительно даже в высшей лиге
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Ответ SMART789
Какая разница как работал арбитр? Наказали за дискриминационные высказывания вашего быдло тишу, а не за что то другое Арбитры г сейчас это понятно, что работают отвратительно даже в высшей лиге
А вашего быдλо Широкова за публичное избиение судьи до сих пор привлекают в качестве эксперта что МатчТВ, что этот ресурс☝️
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Попросите наказать судью за непрофессионализм, но не отмазывайте Тихонова за высказывание в адрес конкретной социальной группы. Оказывается, это сложно.
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Дело было в бане Тихонова с Опейкиной... Неужели по нормальному нельзя написать заголовок согласно определению - дисквалифиции....
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Добро пожаловать в Махачкалу, Тихон)))
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На самом деле, понять, за что дисквалификация, можно просто заменив слово "женщина" на какое-нибудь другое. Например - "негр". Или "якут". Или "еврей" . Представьте, если бы матч судил темнокожий арбитр и Тихонов сказал бы: "Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Почему назначают негра? Назначьте его на матч «Родина» – «Химки» или отправьте в Махачкалу. Пускай там тренируется".
Заслуживало бы это высказывание дисквалификации?
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Ребята остались в прошлом веке. Даже в позапрошлом.
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