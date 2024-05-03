Министр спорта Красноярского края о бане Тихонова на 5 матчей: «Андрей Валерьевич оценивал уровень квалификации арбитра в первую очередь. Клуб подаст апелляцию, решение избыточно суровое, считаю»

Денис Петровский высказался о дисквалификации Андрея Тихонова.

Главный тренер «Енисея» дисквалифицирован на пять матчей (2 из них – условно) за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной. Тихонов заявил после игры со «СКА Хабаровск» (0:3): «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся».

«Клуб будет подавать апелляцию на данное решение КДК РФС. Считаю, что данное решение избыточно суровое. Удивила формулировка.

Андрей Валерьевич в первую очередь оценивал качество и уровень квалификации арбитра в данном матче. Оценка может быть субъективной, может быть неверной. Но с той формулировкой, которую вынес КДК РФС, я не согласен, на мой субъективный взгляд», – сказал министр спорта Красноярского края Денис Петровский.

Ещенко о бане Тихонова: «Почему мы не должны критиковать судей, если они ошиблись? Если судят плохо, об этом надо говорить – игроков, тренеров же критикуют. Должно быть правильное восприятие критики»

Гендиректор «Енисея» о бане Тихонова: «Я бы послал Опейкину судить еще подальше Махачкалы. Судья косячила весь матч, хотя бы ее тогда накажите. Беспредел, мы совершенно не согласны!»