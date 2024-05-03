Министр спорта Красноярского края о бане Тихонова на 5 матчей: «Андрей Валерьевич оценивал уровень квалификации арбитра в первую очередь. Клуб подаст апелляцию, решение избыточно суровое, считаю»

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия дисквалификации судьи Первая лига Енисей Спорт-Экспресс Вера Опейкина Футбол

Денис Петровский высказался о дисквалификации Андрея Тихонова.

Главный тренер «Енисея» дисквалифицирован на пять матчей (2 из них – условно) за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной. Тихонов заявил после игры со «СКА Хабаровск» (0:3): «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся».

«Клуб будет подавать апелляцию на данное решение КДК РФС. Считаю, что данное решение избыточно суровое. Удивила формулировка.

Андрей Валерьевич в первую очередь оценивал качество и уровень квалификации арбитра в данном матче. Оценка может быть субъективной, может быть неверной. Но с той формулировкой, которую вынес КДК РФС, я не согласен, на мой субъективный взгляд», – сказал министр спорта Красноярского края Денис Петровский. 

Ещенко о бане Тихонова: «Почему мы не должны критиковать судей, если они ошиблись? Если судят плохо, об этом надо говорить – игроков, тренеров же критикуют. Должно быть правильное восприятие критики»

Гендиректор «Енисея» о бане Тихонова: «Я бы послал Опейкину судить еще подальше Махачкалы. Судья косячила весь матч, хотя бы ее тогда накажите. Беспредел, мы совершенно не согласны!»

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5 комментариев
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Испортил себе карму Тихонов
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Критикуй - не критикуй,
Все равно получишь ###
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Давайте скажем прямо. Судью Опейкину РФС двигает по половой квоте, чтобы потом было что показать УЕФА. По какой-то причине выбрали именно её.

Судья Опейкина серьезно косячит. В матче СКА - Енисей она принимала откровенно невменяемые решения.

Будучи ассистентом АВАР засчитала гол ЦСКА в ворота Балтики, хотя мяч и близко не пересёк линию ворот.

Но, повторимся, она выбрана в продвижение по половой квоте. И каждый раз, когда она обделывается, за ней подчищают.

Двоякое высказывание Тихонова, к сожалению, для подтиральщиков за Опейкиной отличный повод свести всё к феминистской повестке и отвлечь внимание от её низкой квалификации.
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Даже интересно стало, в чем там обвиняют судью, когда 5 новостей за день. Посмотрел обзор. Какие вопросы то, по первому голу и пенальти и это все ?) Так сейчас и не такие ставят, малейшее касание в штрафной и ловите. Остальное, так там вообще все идеально. Какая Махачкала, Тихонов ? умейте проигрывать.
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