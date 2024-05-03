Мостовой о бане Тихонова: «Я полностью на его стороне и против, чтобы женщины судили мужские команды. Да, мужчины тоже ошибаются – потому что 95% не играли в футбол. Но 5 матчей – это много»

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия дисквалификации судьи Первая лига Александр Мостовой Енисей Матч ТВ Вера Опейкина Футбол

Александр Мостовой высказался о дисквалификации Андрея Тихонова.

Главный тренер «Енисея» дисквалифицирован на пять матчей (2 из них – условно) за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной. Тихонов заявил после игры со «СКА Хабаровск» (0:3): «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся».

«Я полностью на стороне Тихонова. Я тоже против того, чтобы женщины судили матчи мужских команд. Зачем? Какой смысл? У них же есть женские соревнования.

Да, мужчины тоже ошибаются, но тут понятно почему – потому что 95% мужчин не играли в футбол. Но пять матчей дисквалификации для Андрея – это много. За что три матча реального исполнения? Хотели бы наказать, дисквалифицировали бы на один матч, и все», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.

Министр спорта Красноярского края о бане Тихонова на 5 матчей: «Андрей Валерьевич оценивал уровень квалификации арбитра в первую очередь. Клуб подаст апелляцию, решение избыточно суровое, считаю»

Ещенко о бане Тихонова: «Почему мы не должны критиковать судей, если они ошиблись? Если судят плохо, об этом надо говорить – игроков, тренеров же критикуют. Должно быть правильное восприятие критики»

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21 комментарий
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Кто его все время спрашивает?
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Ответ Drobovikk22
Кто его все время спрашивает?
Вопрос в другом. У него на все ответ, что они не играли. Задавай что хочешь, ответ известен. Он злая нейросеть с одним ответом
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Девушки ошибаются на 5 %, в 95 женщина всегда права)
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Вы еще Абаскаля судить поставьте
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Есть ощущение, что он перешел уже на троллинг. В случае если нет, то все совсем плохо.
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господи, да перестаньте брать у него интервью уже. читать тошно. каждый пук комментирует и каждый раз такую ахинею несёт, что пробивает на фейспалм
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Ну наконец то хоть кто то дозвонился до Сани)).
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Вообще девушку унижать такое себе дело. Ее поставили - она отработала как могла.
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Ответ Joe Barbar
Девушки ошибаются на 5 %, в 95 женщина всегда права)
подкаблучник детектед)))
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Здесь мужики, отправьте в Махачкалу? Я уважаю Тишу, но он берега попутал. Он очень нехорошо сказал.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Типичный ответ Мостового. Можно даже не спрашивать, а сразу писать ответ.
Можно даже не звонить мостовому- а просто подставить нужный ответ
-  не играл в футбол
- походка нефутбольна
- чеканить не умеет
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Ответ Eric_Cartman
Вопрос в другом. У него на все ответ, что они не играли. Задавай что хочешь, ответ известен. Он злая нейросеть с одним ответом
Я согласен, везде не играли в футбол и тд... Надоело уже
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Ответ Westmoreland
И опять о том, что 95% судей не играли в футбол, и вообще чеканить не умеют. Он что серьезно считает, что судить и тренировать могут только бывшие футболисты?
Ну это же классический комедийный приём.Повторяющаяся шутка.
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Ответ Drobovikk22
Кто его все время спрашивает?
Журналист без лицензии)).
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Как можно вообще судить, когда не можешь 20 раз начиканить мяч?
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Кажется, в прямой речи царя присутствует важный пропуск!
Наверное, в оригинале было так: ’’Да, мужчины тоже ошибаются, но тут понятно почему – потому что 95% мужчин, как и Абаскаль, не играли в футбол.’’
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Ну пошёл бы уже поработал кем-нибудь. Зря что ли в футбол играл и всё понимает?!
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Типичный ответ Мостового.
Можно даже не спрашивать, а сразу писать ответ.
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Я не понял причём тут Махачкала.?🤔 что этим Тихонов хочет сказать.?
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