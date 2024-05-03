Мостовой о бане Тихонова: «Я полностью на его стороне и против, чтобы женщины судили мужские команды. Да, мужчины тоже ошибаются – потому что 95% не играли в футбол. Но 5 матчей – это много»

Александр Мостовой высказался о дисквалификации Андрея Тихонова.

Главный тренер « » дисквалифицирован на пять матчей (2 из них – условно) за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной. Тихонов заявил после игры со «СКА Хабаровск» (0:3): «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся».

«Я полностью на стороне Тихонова. Я тоже против того, чтобы женщины судили матчи мужских команд. Зачем? Какой смысл? У них же есть женские соревнования.

Да, мужчины тоже ошибаются, но тут понятно почему – потому что 95% мужчин не играли в футбол. Но пять матчей дисквалификации для – это много. За что три матча реального исполнения? Хотели бы наказать, дисквалифицировали бы на один матч, и все», – сказал бывший полузащитник «Спартака» .

Министр спорта Красноярского края о бане Тихонова на 5 матчей: «Андрей Валерьевич оценивал уровень квалификации арбитра в первую очередь. Клуб подаст апелляцию, решение избыточно суровое, считаю»

Ещенко о бане Тихонова: «Почему мы не должны критиковать судей, если они ошиблись? Если судят плохо, об этом надо говорить – игроков, тренеров же критикуют. Должно быть правильное восприятие критики»