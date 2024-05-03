Ещенко о бане Тихонова: «Почему мы не должны критиковать судей, если они ошиблись? Если судят плохо, об этом надо говорить – игроков, тренеров же критикуют. Должно быть правильное восприятие критики»

Теги Спартак Андрей Тихонов Андрей Ещенко премьер-лига Россия судьи Первая лига Енисей Матч ТВ Вера Опейкина Футбол

Андрей Ещенко высказался о дисквалификации Андрея Тихонова.

Главный тренер «Енисея» дисквалифицирован на пять матчей (2 из них – условно) за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной. Тихонов заявил после игры со «СКА Хабаровск»: «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся».

«Судьи – это участники футбольных матчей, и поэтому они должны нормально воспринимать критику. Футболистов, тренеров же критикуют. Должно быть правильное восприятие критики.

Почему мы не должны критиковать судей, если они ошиблись? Когда они хорошо судят, мы их хвалим. Если судят плохо, об этом надо говорить. А так получается, что Андрей Валерьевич раскритиковал судью – получил пять матчей дисквалификации», – сказал бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко.

Гендиректор «Енисея» о бане Тихонова: «Я бы послал Опейкину судить еще подальше Махачкалы. Судья косячила весь матч, хотя бы ее тогда накажите. Беспредел, мы совершенно не согласны!»

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Когда-нибудь, они поймут. Но только не сегодня.
+15
-1
+14
Жду что скажет Глушаков о бане Тихонова)
+8
-1
+7
Ответ Sinister Kid
Когда-нибудь, они поймут. Но только не сегодня.
и не Ещенко😀
+7
0
+7
Я Андрюха, он Адрюха
Судит пусть нормально,#####.🙃
+3
-1
+2
Ответ Чебурашка от Гены
Не врубился любитель стрингов. Речь не о судействе, а о том, что наезд был именно, как на женщину.
Курица не птица..., женщина не человек )))
По этой логике? 😉
По идее не должно быть отличий в плане закона, мужчина ты, или женщина .
Он одинаков для всех. По крайней мере должен быть.
Интересно, бывают ли наезды на человека, именно как на мужчину? 🤔
И что за это будет? )))
+1
0
+1
Его забанили не за то что критиковал, а за то что сделал акцент на том что она женщина. Неужели так трудно это понять.
+4
-4
0
Не врубился любитель стрингов. Речь не о судействе, а о том, что наезд был именно, как на женщину.
+2
-2
0
Ответ Александр Зубков
Жду что скажет Глушаков о бане Тихонова)
Глушаков о бане может сказать только хорошее🤓
0
0
0
Ответ Евгений Сидоров
Его забанили не за то что критиковал, а за то что сделал акцент на том что она женщина. Неужели так трудно это понять.
он сделал акцент на том, что судьи-женщины не справляются с судейством мужчин. имеет право на такое мнение.
+1
-1
0
Ответ Сварщик в городе
Курица не птица..., женщина не человек ))) По этой логике? 😉 По идее не должно быть отличий в плане закона, мужчина ты, или женщина . Он одинаков для всех. По крайней мере должен быть. Интересно, бывают ли наезды на человека, именно как на мужчину? 🤔 И что за это будет? )))
Так Тихонов и не должен был заострять внимание, что судья именно женщина.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий