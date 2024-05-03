Ещенко о бане Тихонова: «Почему мы не должны критиковать судей, если они ошиблись? Если судят плохо, об этом надо говорить – игроков, тренеров же критикуют. Должно быть правильное восприятие критики»

Андрей Ещенко высказался о дисквалификации Андрея Тихонова.

Главный тренер «Енисея» дисквалифицирован на пять матчей (2 из них – условно) за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной. Тихонов заявил после игры со «СКА Хабаровск»: «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся».

«Судьи – это участники футбольных матчей, и поэтому они должны нормально воспринимать критику. Футболистов, тренеров же критикуют. Должно быть правильное восприятие критики.

Почему мы не должны критиковать судей, если они ошиблись? Когда они хорошо судят, мы их хвалим. Если судят плохо, об этом надо говорить. А так получается, что Андрей Валерьевич раскритиковал судью – получил пять матчей дисквалификации», – сказал бывший игрок « » .

Гендиректор «Енисея» о бане Тихонова: «Я бы послал Опейкину судить еще подальше Махачкалы. Судья косячила весь матч, хотя бы ее тогда накажите. Беспредел, мы совершенно не согласны!»