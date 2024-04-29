Рахимов о шутке Безрукова про «денежки»: «Я тоже пошутил: «Что тебе принести в тюрьму?» Злого умысла в его словах не было, парень сказал на победных эмоциях, ничего страшного не вижу»

Теги Зенит Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия Комитет по этике Чемпионат.com Руслан Безруков Футбол

Рашид Рахимов высказал мнение о шутке Руслана Безрукова.

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек казанцев Безруков сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».

«Я тоже пошутил, я ему сказал: «Что тебе принести в тюрьму?» (смеется). Слушайте, парень сказал на победных эмоциях. Кому-то это может не понравиться, потому что есть проигравшая сторона. В его словах не было ни злости, ни злого умысла, ни желания кого-то обидеть.

У него вообще этого нет. Я ему сказал: «Впредь просто думай, что говоришь». Это приходит с опытом, ничего страшного я не вижу», – сказал главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов.

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8 комментариев
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Кроме лазерных провинциалов, всем понятно что шутка
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Если бы допустим Рубин обыграл бы Факел и тоже самое сказал Безруков то никаких заседаний КаДыКА и близко б не было.
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Всем понятно, что карусель раскрутил черданцев в своей передаче, настоятельно рекомендовав всем отвественным обратить на эту фразу внимание) обиделся на слова в свой адрес ипотечный))) какой же мелочный…
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Увы, с этим несогласны паркетные шаркуны черданцев и митрофанов))
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Зенитушка у нас ещё жалобу подавать не планирует?Хотя ему ли о несправедливом судействе говорить, особенно смотря на 1 гол в 1 круге....
Причем здесь Зенит, если речь о конкретном поступке конкретного человека?
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