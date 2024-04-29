Рахимов о шутке Безрукова про «денежки»: «Я тоже пошутил: «Что тебе принести в тюрьму?» Злого умысла в его словах не было, парень сказал на победных эмоциях, ничего страшного не вижу»

Рашид Рахимов высказал мнение о шутке Руслана Безрукова.

Напомним, после победы над « » в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) хавбек казанцев сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».

«Я тоже пошутил, я ему сказал: «Что тебе принести в тюрьму?» (смеется). Слушайте, парень сказал на победных эмоциях. Кому-то это может не понравиться, потому что есть проигравшая сторона. В его словах не было ни злости, ни злого умысла, ни желания кого-то обидеть.

У него вообще этого нет. Я ему сказал: «Впредь просто думай, что говоришь». Это приходит с опытом, ничего страшного я не вижу», – сказал главный тренер « » .

Генсек РФС о словах Безрукова про «Краснодар» и «денежки»: «Давайте об убийстве завтра будем шутить. Всему есть грань»

РФС завел дело из-за шутки про «денежки от «Краснодара». Ну что это такое?