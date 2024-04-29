Рахимов о шутке Безрукова про «денежки»: «Я тоже пошутил: «Что тебе принести в тюрьму?» Злого умысла в его словах не было, парень сказал на победных эмоциях, ничего страшного не вижу»
Рашид Рахимов высказал мнение о шутке Руслана Безрукова.
Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек казанцев Безруков сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».
Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента».
«Я тоже пошутил, я ему сказал: «Что тебе принести в тюрьму?» (смеется). Слушайте, парень сказал на победных эмоциях. Кому-то это может не понравиться, потому что есть проигравшая сторона. В его словах не было ни злости, ни злого умысла, ни желания кого-то обидеть.
У него вообще этого нет. Я ему сказал: «Впредь просто думай, что говоришь». Это приходит с опытом, ничего страшного я не вижу», – сказал главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов.
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