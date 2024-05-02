Россия может сыграть с Таджикистаном в РФ. Сборные встречались в 2022-м в Душанбе

Сборная России может провести еще один товарищеский матч с Таджикистаном.

В феврале 2022 года российские клубы и национальные команды были отстранены от участия в международных турнирах.

17 ноября 2022 года сборная России в товарищеском матче на выезде сыграла вничью с командой Таджикистана в Душанбе со счетом 0:0.

«У сборных Киргизии, Таджикистана и Узбекистана сейчас официальные соревнования. В частности, сборная Узбекистана – очень сильная команда, думаю, что она пройдет очень далеко в отборе.

Поэтому мы обсуждаем, Таджикистан выходил на нас с просьбой провести матч в России, также рассматриваем и другие варианты на предмет проведения матчей», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.