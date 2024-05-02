Россия может сыграть с Таджикистаном в РФ. Сборные встречались в 2022-м в Душанбе

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Сборная Узбекистана по футболу Максим Митрофанов сборная Таджикистана Сборная Кыргызстана по футболу товарищеские матчи (сборные) ТАСС Футбол

Сборная России может провести еще один товарищеский матч с Таджикистаном.

В феврале 2022 года российские клубы и национальные команды были отстранены от участия в международных турнирах.

17 ноября 2022 года сборная России в товарищеском матче на выезде сыграла вничью с командой Таджикистана в Душанбе со счетом 0:0.

«У сборных Киргизии, Таджикистана и Узбекистана сейчас официальные соревнования. В частности, сборная Узбекистана – очень сильная команда, думаю, что она пройдет очень далеко в отборе.

Поэтому мы обсуждаем, Таджикистан выходил на нас с просьбой провести матч в России, также рассматриваем и другие варианты на предмет проведения матчей», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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5 комментариев
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Ротенберг: таджики и узбеки в каких-то аспектах даже сильнее бразильцев и немцев.
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Многочисленная поддержка Таджикистану обеспечена.
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