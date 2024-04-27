Глава РФС Дюков о пиве на стадионах: «Как можно убедить Минздрав, если они уверены, что оно вредит здоровью? Доказать им обратное?»
Президент РФС рассказал, что мешает возвращению пива на стадионы России.
– Минздрав против возвращения пива на стадионы. Пытались их переубедить?
– Как их можно убедить, если они уверены в том, что пиво вредит здоровью? Минздрав в это верит. Доказать им обратное?
Вряд ли в пиве есть что-то полезное. Есть, конечно, разные точки зрения. Но, мне кажется, будет очень сложно переубедить Минздрав, потому что они верят в то, что пиво – это не очень.
Знаю, что РПЛ ведет эту работу. А мы свою позицию уже неоднократно высказывали – РФС за возвращение пива, – сказал Александр Дюков.
Глава РФС Дюков о бане России: «Мы возмущены. Принято политическое решение. Хотя все говорят, что спорт вне политики»
К чему все эти сказки, тьфу.
А в Германии не вредит? У них видать здоровье похуже...
И живут меньше...
дело непростое но начать можно с малого... всем сотрудникам Минздрава и их родственникам аннулировать фан ай ди
А причем здесь Минзрав...