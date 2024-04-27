Глава РФС Дюков о пиве на стадионах: «Как можно убедить Минздрав, если они уверены, что оно вредит здоровью? Доказать им обратное?»

Теги премьер-лига Россия РФС Александр Дюков алкоголь и спорт Футбол

Президент РФС рассказал, что мешает возвращению пива на стадионы России.

– Минздрав против возвращения пива на стадионы. Пытались их переубедить?

– Как их можно убедить, если они уверены в том, что пиво вредит здоровью? Минздрав в это верит. Доказать им обратное?

Вряд ли в пиве есть что-то полезное. Есть, конечно, разные точки зрения. Но, мне кажется, будет очень сложно переубедить Минздрав, потому что они верят в то, что пиво – это не очень.

Знаю, что РПЛ ведет эту работу. А мы свою позицию уже неоднократно высказывали – РФС за возвращение пива, – сказал Александр Дюков. 

Глава РФС Дюков о бане России: «Мы возмущены. Принято политическое решение. Хотя все говорят, что спорт вне политики»

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48 комментариев
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На стадионе вредное, а в красномбелом и пивточках на каждом углу не вредное.
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На вип ложе получается не мешает здоровью.
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Минздраву стоило бы и Норильск запретить - он очень вреден здоровью.
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Ответ Nikolay Slyusarenko
На вип ложе получается не мешает здоровью.
там по рецепту
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Если пиво вредит здоровью, то почему его продают в магазинах?Нужно руководство минздрава проверить на вещества,иначе не понятна их неадекватность.
+13
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а при чем тут Минздрав?
+12
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Ответ Ковид 07.10.52
Он сам-то понял чего наговорил, этот тип точно футболом рулит? Законы вроде дума принимает, а не минздрав.
Так представители минздрава в думе выступают и убеждают что болельщики поголовно сопьются. Ответа на вопрос почему их волнует алкоголь только на стадионах не дают
+7
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+7
Ну, тогда коньяк? "Читали в "Неделе" отдел для дома - для семьи? Врачи рекомендуют. Успокаивает нервную систему, расширяет сосуды".
+7
-1
+6
ты бы так за отмену фанайди боролся как за пиво
+5
0
+5
Ответ Nikolay Slyusarenko
На вип ложе получается не мешает здоровью.
Там напитки покрепче пива даже.
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Почему Минздрав вообще этот вопрос решает
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Пиво не платит минздраву, так и запишем. Жадные.
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Почему в вип ложах есть не только пиво?
К чему все эти сказки, тьфу.
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Губит людей не пиво, губит людей вода.
+2
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А ну, на стадионе если безалкогольное то это вредно, а как расплодились алкомагазы и наливайки через каждые 50 метров в каждом районе каждого города страны + алкоотделы в каждой точке сетей известных ритейлеров которых тоже по n-штук на каждый микрорайон, так это невредно да? Бизнес ведь, налоги, рабочие места и всё такое, ага. Я хоть и против пива низкопробного на стадионе ибо это уровень свинства на аренах поднимет ещё выше (ну не умеют некоторые за собой убирать!), но про "вредно" просто смешно слышать.
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Пиво не только вредно, но и полезно! ("Русское радио"). ))
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Болеть за Спартак тоже вредит здоровью. И что теперь?
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в москве стало больше пьяных попадаться и без этого. удовольствие от зрелища пиво ни как не усиливает
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синька - зло.
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Ответ savik-A.M.
а при чем тут Минздрав?
И Минздрав такой: Да, причём тут Минздрав?
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Вредит здоровью?
А в Германии не вредит? У них видать здоровье похуже...
И живут меньше...
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Как можно убедить Минздрав...
дело непростое но начать можно с малого... всем сотрудникам Минздрава и их родственникам аннулировать фан ай ди
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Отменить фануйди и разрешить пиво, вот именно что не хватает сейчас посещаемости
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По мнению Минздрава в магазинах и пивных пиво полезно???
А причем здесь Минзрав...
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Губит людей не пиво,губит людей вода(с)
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Ответ qwaza
Минздраву стоило бы и Норильск запретить - он очень вреден здоровью.
И любой металлургический комбинат! НЛМК в Липецке.
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Ну наше пиво действительно вредное
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Странно,что пивное лобби не может продавить закон, думал что 100 процентов примут
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говномоча по цене как в аэропортах? да нафик надо
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Минздрав ещё не додумался пропускать на стадион по справке о состоянии здоровья?
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