Губерниев о критике Опейкиной от Тихонова: «Женщина может судить не хуже мужчины, даже лучше. И вообще – женщины лучше мужчин!»

Дмитрий Губерниев высказался о критике в адрес арбитра Веры Опейкиной.

Ранее тренер «Енисея» Андрей Тихонов раскритиковал работу Опейкиной в качестве главного арбитра после поражения его команды от «СКА Хабаровск» (0:3) в матче 28-го тура Мелбет Первой Лиги.



«Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Почему назначают женщину? Назначьте ее на матч «Родина» – «Химки» или отправьте в Махачкалу. Пускай там тренируется», – сказал тренер красноярцев.

«Какое отношение квалификация Опейкиной как судьи имеет к тому, что она женщина? Неважно, какого пола человек, главное – оценить его профессиональные качества. Не знаю, в чем причина конфликта, но обвинять Опейкину в том, что она женщина, мне кажется, неправильно.

Почему ее надо отправить в Махачкалу? Эта девушка родом из Махачкалы? Нет. Тогда об этом надо спрашивать самого Андрея Тихонова.

Женщина в футболе может судить не хуже мужчины, а даже лучше. И вообще – женщины лучше мужчин! Это мое стойкое убеждение», – заявил комментатор.