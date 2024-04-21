Губерниев о критике Опейкиной от Тихонова: «Женщина может судить не хуже мужчины, даже лучше. И вообще – женщины лучше мужчин!»
Дмитрий Губерниев высказался о критике в адрес арбитра Веры Опейкиной.
Ранее тренер «Енисея» Андрей Тихонов раскритиковал работу Опейкиной в качестве главного арбитра после поражения его команды от «СКА Хабаровск» (0:3) в матче 28-го тура Мелбет Первой Лиги.
«Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Почему назначают женщину? Назначьте ее на матч «Родина» – «Химки» или отправьте в Махачкалу. Пускай там тренируется», – сказал тренер красноярцев.
«Какое отношение квалификация Опейкиной как судьи имеет к тому, что она женщина? Неважно, какого пола человек, главное – оценить его профессиональные качества. Не знаю, в чем причина конфликта, но обвинять Опейкину в том, что она женщина, мне кажется, неправильно.
Почему ее надо отправить в Махачкалу? Эта девушка родом из Махачкалы? Нет. Тогда об этом надо спрашивать самого Андрея Тихонова.
Женщина в футболе может судить не хуже мужчины, а даже лучше. И вообще – женщины лучше мужчин! Это мое стойкое убеждение», – заявил комментатор.
1. Левый пенальти в ворота "Енисея". Шарль наступил сверху на лежащего Стежко и потерял равновесие.
2. Не назначенный угловой в ворота "СКА Хабаровск", организовавшего после розыгрыша от ворот голевую атаку.
3. Левая жёлтая карточка Иванову, которому наступили шипами на ногу, когда она сыграл в мяч.
4. Левая жёлтая карточка Стежко, который даже не коснулся игрока СКА, а сам игрок просто нырнул.
5. Не зафиксированный грубый фол Рукаса на Окладникове - удар локтем - вблизи штрафной СКА. Ни штрафного удара, ни жёлтой Рукасу.
Почему уравниловка с женщинами навязывается только на наиболее шоколадных работах?
И можно по итогам разводов 50% детей забирать у матери и отдавать отцу, а не , как сейчас 99,9999% отдают женщине.
И на пенсию одинаково.
Ну если они типа равноправия хотят, так и призыв вводите для них и пенсию наравне с мужчинами.
Иначе получается тут равноправие, а тут рыбу заворачиваем..
Вопрос. Чем лучше?
Ответ. Чем мужчина...
- Так же, как мужчин, только наоборот.