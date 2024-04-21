Губерниев о критике Опейкиной от Тихонова: «Женщина может судить не хуже мужчины, даже лучше. И вообще – женщины лучше мужчин!»

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия судьи Первая лига СКА Хабаровск Енисей Дмитрий Губерниев дискриминация Вера Опейкина Футбол

Дмитрий Губерниев высказался о критике в адрес арбитра Веры Опейкиной.

Ранее тренер «Енисея» Андрей Тихонов раскритиковал работу Опейкиной в качестве главного арбитра после поражения его команды от «СКА Хабаровск» (0:3) в матче 28-го тура Мелбет Первой Лиги.
 
«Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Почему назначают женщину? Назначьте ее на матч «Родина» – «Химки» или отправьте в Махачкалу. Пускай там тренируется», – сказал тренер красноярцев.

«Какое отношение квалификация Опейкиной как судьи имеет к тому, что она женщина? Неважно, какого пола человек, главное – оценить его профессиональные качества. Не знаю, в чем причина конфликта, но обвинять Опейкину в том, что она женщина, мне кажется, неправильно.

Почему ее надо отправить в Махачкалу? Эта девушка родом из Махачкалы? Нет. Тогда об этом надо спрашивать самого Андрея Тихонова.

Женщина в футболе может судить не хуже мужчины, а даже лучше. И вообще – женщины лучше мужчин! Это мое стойкое убеждение», – заявил комментатор.

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30 комментариев
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Женщины несомненно лучше мужчин! С женщинами хочется шпили-вили, а с мужиками не хочется, например 😁
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Губерниев, естественно, не смотрел матч. Женщина может судить лучше мужчины, но почему-то отсудила хуже и женщины, и мужчины:

1. Левый пенальти в ворота "Енисея". Шарль наступил сверху на лежащего Стежко и потерял равновесие.
2. Не назначенный угловой в ворота "СКА Хабаровск", организовавшего после розыгрыша от ворот голевую атаку.
3. Левая жёлтая карточка Иванову, которому наступили шипами на ногу, когда она сыграл в мяч.
4. Левая жёлтая карточка Стежко, который даже не коснулся игрока СКА, а сам игрок просто нырнул.
5. Не зафиксированный грубый фол Рукаса на Окладникове - удар локтем - вблизи штрафной СКА. Ни штрафного удара, ни жёлтой Рукасу.
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Дима в любую щель пролезет.CуперЭксперт по всем видам спорта.
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А можно сначала уровнять женщин с правами мужчин в профессиях грузчик, дворник,сантехник, военный(не тыловик, а именно штурмовик), сварщик,бетонщик-арматурщик и т.д.
Почему уравниловка с женщинами навязывается только на наиболее шоколадных работах?
И можно по итогам разводов 50% детей забирать у матери и отдавать отцу, а не , как сейчас 99,9999% отдают женщине.
И на пенсию одинаково.
Ну если они типа равноправия хотят, так и призыв вводите для них и пенсию наравне с мужчинами.
Иначе получается тут равноправие, а тут рыбу заворачиваем..
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сказал буберний, поправляя пилотку
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Если могут судить лучше, но не судят, значит не хотят. А вот Губернеев мог бы получше судить матч между женщинами и мужчинами.
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Тихонов именно и оценил её профессиональные качества. "Обвинять в том, что она женщина" - Губерниев, ты ид - - т?
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Женщина лучше чем мужчина.
Вопрос. Чем лучше?
Ответ. Чем мужчина...
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Ответ Vanek1411
Прочитайте ещё раз комментарий Тихонова. Он не говорил, что арбитр ошибся там-то и там-то, а именно апеллировал к тому, что назначили женщину.
Прочитайте. Именно говорил, где ошибся.
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Ответ I. S.
Тихонов именно и оценил её профессиональные качества. "Обвинять в том, что она женщина" - Губерниев, ты ид - - т?
Прочитайте ещё раз комментарий Тихонова. Он не говорил, что арбитр ошибся там-то и там-то, а именно апеллировал к тому, что назначили женщину.
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Ответ Николай Иванов
А можно сначала уровнять женщин с правами мужчин в профессиях грузчик, дворник,сантехник, военный(не тыловик, а именно штурмовик), сварщик,бетонщик-арматурщик и т.д. Почему уравниловка с женщинами навязывается только на наиболее шоколадных работах? И можно по итогам разводов 50% детей забирать у матери и отдавать отцу, а не , как сейчас 99,9999% отдают женщине. И на пенсию одинаково. Ну если они типа равноправия хотят, так и призыв вводите для них и пенсию наравне с мужчинами. Иначе получается тут равноправие, а тут рыбу заворачиваем..
Это другое)
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Ответ Vanek1411
Так в том-то и дело, что говорил об ошибках только после фразы: "Зачем бабу на мой матч поставили? Пусть бы поставили в Химки или Махачкалу".
Ну да, соглашусь с вами. Но потом он аргументировал, вполне резонно, на мой взгляд. И только Губерниеву, все прекрасно понявшему, нужно непременно извратить в силу своей мер..., ну вы сами знаете чего.
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Ответ I. S.
Прочитайте. Именно говорил, где ошибся.
Так в том-то и дело, что говорил об ошибках только после фразы: "Зачем бабу на мой матч поставили? Пусть бы поставили в Химки или Махачкалу".
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Ответ Vanek1411
Прочитайте ещё раз комментарий Тихонова. Он не говорил, что арбитр ошибся там-то и там-то, а именно апеллировал к тому, что назначили женщину.
Довольно глупой выглядит рекомендация "прочитать ещё раз" от человека, не понимающего прочитанного с одного раза или не запоминающего то, что только что прочитал.
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«Но только не Бузова», — добавил Губерниев.
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Тихонов не прав, а такой спитч ничем не оправдать, да и не надо этого, но Опейкина слабоватая судья, как минимум. Впрочем, мужчины-судьи тоже не лучше.
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Напоминает: Гризли? - Зачем Гризли?? Застрелили!
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Судья -трансгендер. А вот это было обидно!
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чем женщина лучше мужщины,тем что у неё пилотка есть.
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Зачетный куни!
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Ну как без Губера...не о чем написал,лищь бы вставить свои пять копеек.Думаю матч он конечно не смотрел.
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Губерниев: «Долой предрассудки! Женщина — она тоже судья!»
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а зайки лучше зайцев...
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Выходит , губошлёп лучше мужчин ..
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имею другое мнение, а именно женщина должна уметь делать женскую работу, а вообще объективности в отношении мужчин от женщин ждать не стоит...при любом раскладе она будет не объективна...
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Сходненский губе вечно надо куда то влезть.
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Армянское радио спрашивают, как использовать жень-шень? После некоторых раздумий армянское радио отвечает:
- Так же, как мужчин, только наоборот.
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