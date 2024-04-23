Семшов о критике Опейкиной: «Мужиков должен судить мужчина. Ей и самой некомфортно. Бывают ситуации, когда судья должен гаркнуть»

Теги Игорь Семшов женский футбол судьи Первая лига СКА Хабаровск Енисей Матч ТВ Вера Опейкина Футбол

Игорь Семшов высказался о критике в адрес арбитра Веры Опейкиной.

Ранее тренер «Енисея» Андрей Тихонов раскритиковал работу Опейкиной в качестве главного судьи после поражения его команды от «СКА Хабаровск» (0:3) в матче 28-го тура Мелбет Первой Лиги.

«Судейский корпус должен понимать, что мужики играют. Ну, какие женщины судить мужской футбол? Да, они наши любимые, дорогие, прекрасные, но мужиков должен судить мужчина. Есть женский футбол, женское первенство, детские команды, но не РПЛ и Первая лига.

Это ни сказать ничего [судье], ни обратиться. Ей и самой некомфортно. Бывают ситуации, когда судья должен гаркнуть, чтобы все успокоилось.

Женщина должна судить женский футбол. Они рвутся в мужской футбол, но сейчас женского футбола столько… Просто вопрос, зачем назначать женщину на игру мужских команд?» – сказал бывший игрок сборной России. 

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31 комментарий
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Что мужиков, что женщин должен судить профессионал!
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Уж не с голосом Семшова что-то говорить, мне кажется если бы он начал кричать, все бы только посмеялись:))
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если судить по способности гаркнуть, тогда сам Семшов должен сидеть на кухне и варить борщи, нянчить детей и мыть полы.
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Ответ rigobersong
Уж не с голосом Семшова что-то говорить, мне кажется если бы он начал кричать, все бы только посмеялись:))
Представил горячий спор Семшова и Авербуха)
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Тихонов порвался после бездарно проигранного матча, а крайней Опейкину сделал. Семшов дружбан что-ли Тихонова? В общем, я за Опейкину. Это, вообще, смелость надо иметь , судить мужиков. И судит она не хуже наших Безбородовых да Левниковых всяких. Да и чего разнылись. Одну игру в Пердиве отсудила и три в Кубке главным арбитром.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Сейчас дамы под предводительством губерниева набросятся на Семшова. На Матч ТВ они давно правят бал, с важным видом обсуждая подробности футбола и даже хоккея, в которых откровенно говоря ни бельмеса не понимают.На очереди бокс и ММА, ждëм- с.
ну да, там же на матчтв столько мужиков умных стоит в очереди, которые знают о хоккее и футболе очень, очень, очень много... и нам их тааааак не хватает...
... можно подумать что работающие мужики на матчтв чем-то отличаются от работающих там же дам, особенно Губерниев, знаток футбола и хоккея...
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+7
Ответ Abu Ibrahim
Профессия не ограничивается непосредственными знаниями в области своего дела . Вы же не поставите девушку вышибалой в клубе работать . Там где мужские эмоции бьют через край, что делать хрупкой девушке ?
Смотря, какую женщину вышибалой. А что, кроме знаний правил и физ.подготовки нужно ещё, что бы судить женщине мужиков?
+8
-2
+6
Ну если учитывать как Опейкина судила РПЛ, то сложно спорить. Человек не в курсе о том, что линия штрафной это штрафная и разрешает игрокам прыгать в ноги тренеров.
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Ответ Abu Ibrahim
Профессия не ограничивается непосредственными знаниями в области своего дела . Вы же не поставите девушку вышибалой в клубе работать . Там где мужские эмоции бьют через край, что делать хрупкой девушке ?
Хрупкой девушке? 😊 Есть такие занозы, что мужик и рядом не стоял. Нахлобучит по полной, если надо будет. Если женщина физически слабее, это не значит, что и морально. Я даже думаю, в этом плане они сильнее мужиков. 😊
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Ответ Владимир Вербицкий
Представил горячий спор Семшова и Авербуха)
Семшова и Аршавина)))
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Ответ Tollie
если судить по способности гаркнуть, тогда сам Семшов должен сидеть на кухне и варить борщи, нянчить детей и мыть полы.
Это пять баллов. :))
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Ответ Abu Ibrahim
Профессия не ограничивается непосредственными знаниями в области своего дела . Вы же не поставите девушку вышибалой в клубе работать . Там где мужские эмоции бьют через край, что делать хрупкой девушке ?
Странное сравнение. Судья на поле не может применять физическую силу.
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Ответ Чебурашка от Гены
Тихонов порвался после бездарно проигранного матча, а крайней Опейкину сделал. Семшов дружбан что-ли Тихонова? В общем, я за Опейкину. Это, вообще, смелость надо иметь , судить мужиков. И судит она не хуже наших Безбородовых да Левниковых всяких. Да и чего разнылись. Одну игру в Пердиве отсудила и три в Кубке главным арбитром.
Да безобразно она отсудила матч СКА - Енисей. Просто бездарно безобразно.

1. Левый пенальти в ворота "Енисея". Шарль наступил сверху на лежащего Стежко и потерял равновесие. Это прямая результативная ошибка в пользу СКА.
2. Неназначенный угловой в ворота СКА Хабаровск, вместо которого розыгрыш от ворот - голевая атака. Это косвенная результативная ошибка в пользу СКА.
3. Левая жёлтая карточка Иванову, которому наступили шипами на ногу, когда она сыграл в мяч.
4. Левая жёлтая карточка Стежко, который даже не коснулся игрока СКА, а сам игрок просто нырнул.
5. Незафиксированный грубый фол Рукаса на Окладникове - удар локтем - вблизи штрафной СКА. Ни штрафного удара, ни жёлтой Рукасу.

Судит она катастрофически хуже наших Безбородовых и всяких Левниковых.

Почему её в Первую лигу назначили? Почему не на "Зенит" - "Спартак"?
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Ответ el ruso guapo
Бывает говорит ситуация, когда судья должен гаркнуть. Ну если будет судить семшов со своим голосом как после гелиевого шарика, то лучше уж девчонку послушать, чем его гарканья)
Семшов и не рвëтся судить, он довольно скромный человек, адекватно оценивает свои возможности, довольствуется ролью помощника тренера.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Сейчас дамы под предводительством губерниева набросятся на Семшова. На Матч ТВ они давно правят бал, с важным видом обсуждая подробности футбола и даже хоккея, в которых откровенно говоря ни бельмеса не понимают.На очереди бокс и ММА, ждëм- с.
Да кто знает этих дам с матч-тв?Я только Васюкову и Богословскую знаю,вот они профи.
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Семшов в спорах с судьями ушел дальше многих. Кто еще из игроков давал судье пендаля?!
На такого действительно нужны диалоги в стиле Лапочкина:

//А с Черчесовым, кстати, есть один случай. Был матч на «Арене Химки» – «Динамо» или ЦСКА против «Амкара». В перерыве ухожу с поля, вижу – навстречу Черчесов. Говорит: «Ну че, #### (е-мое)?» – А я: «Ничего, #### (е-мое)». Постояли, посмотрели друг на друга – и разошлись. Думаю: «Вот и поговорили два человека».
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Мужчина явно не женат
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суд у нас народный
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А кто мешает обратиться к ней: товарищ судья, объясните, пожалуйста, почему назначен пенальти? Семшов, конечно, привык обращаться к судьям посредством пинка по заднице. Но соглашусь с тем, что женщине в мужском футболе трудно как ментально, так и физически. И если уж мадам Опейкина попала в эту орбиту, то к ней должны применяться те же критерии оценки, как и к судьям-мужчинам, и не надо ничего искусственно насаждать.
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Насчёт голоса Семшова забавно, конечно, но он судей, как раз бил в бытность игроком
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Это очевидно, конечно, насчет женщин в футболе! Простой вопрос: зачем?! Хорошо судит эта Опейкина? Плохо, в том числе и на ВАР! Зачем?! Кому-то заявить и показать, какие мы тоже толерасты?! )))
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Семшов: «Мужиков должен лечить мужчина. Ей и самой некомфортно»
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Да и, вообще, думаю будет меньше дельфинизма в игре, истерических криков от столкновений на весь стадион и валяния, как будто тебя зарезали, но не добили. Западло так при женщине вести себя. 😁
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Прав Семшов. Женщин в мужском футболе можно использовать. В качестве вечно резервного судьи. Или консультанта на ВАРе. Но в поле им делать не фига))
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Верунчик свои женские чары может включить зато))
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