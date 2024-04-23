Семшов о критике Опейкиной: «Мужиков должен судить мужчина. Ей и самой некомфортно. Бывают ситуации, когда судья должен гаркнуть»
Игорь Семшов высказался о критике в адрес арбитра Веры Опейкиной.
Ранее тренер «Енисея» Андрей Тихонов раскритиковал работу Опейкиной в качестве главного судьи после поражения его команды от «СКА Хабаровск» (0:3) в матче 28-го тура Мелбет Первой Лиги.
«Судейский корпус должен понимать, что мужики играют. Ну, какие женщины судить мужской футбол? Да, они наши любимые, дорогие, прекрасные, но мужиков должен судить мужчина. Есть женский футбол, женское первенство, детские команды, но не РПЛ и Первая лига.
Это ни сказать ничего [судье], ни обратиться. Ей и самой некомфортно. Бывают ситуации, когда судья должен гаркнуть, чтобы все успокоилось.
Женщина должна судить женский футбол. Они рвутся в мужской футбол, но сейчас женского футбола столько… Просто вопрос, зачем назначать женщину на игру мужских команд?» – сказал бывший игрок сборной России.
... можно подумать что работающие мужики на матчтв чем-то отличаются от работающих там же дам, особенно Губерниев, знаток футбола и хоккея...
1. Левый пенальти в ворота "Енисея". Шарль наступил сверху на лежащего Стежко и потерял равновесие. Это прямая результативная ошибка в пользу СКА.
2. Неназначенный угловой в ворота СКА Хабаровск, вместо которого розыгрыш от ворот - голевая атака. Это косвенная результативная ошибка в пользу СКА.
3. Левая жёлтая карточка Иванову, которому наступили шипами на ногу, когда она сыграл в мяч.
4. Левая жёлтая карточка Стежко, который даже не коснулся игрока СКА, а сам игрок просто нырнул.
5. Незафиксированный грубый фол Рукаса на Окладникове - удар локтем - вблизи штрафной СКА. Ни штрафного удара, ни жёлтой Рукасу.
Судит она катастрофически хуже наших Безбородовых и всяких Левниковых.
Почему её в Первую лигу назначили? Почему не на "Зенит" - "Спартак"?
На такого действительно нужны диалоги в стиле Лапочкина:
//А с Черчесовым, кстати, есть один случай. Был матч на «Арене Химки» – «Динамо» или ЦСКА против «Амкара». В перерыве ухожу с поля, вижу – навстречу Черчесов. Говорит: «Ну че, #### (е-мое)?» – А я: «Ничего, #### (е-мое)». Постояли, посмотрели друг на друга – и разошлись. Думаю: «Вот и поговорили два человека».