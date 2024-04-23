Семшов о критике Опейкиной: «Мужиков должен судить мужчина. Ей и самой некомфортно. Бывают ситуации, когда судья должен гаркнуть»

Игорь Семшов высказался о критике в адрес арбитра Веры Опейкиной.

Ранее тренер « » Андрей Тихонов раскритиковал работу Опейкиной в качестве главного судьи после поражения его команды от « » (0:3) в матче 28-го тура Мелбет Первой Лиги.

«Судейский корпус должен понимать, что мужики играют. Ну, какие женщины судить мужской футбол? Да, они наши любимые, дорогие, прекрасные, но мужиков должен судить мужчина. Есть женский футбол, женское первенство, детские команды, но не РПЛ и .

Это ни сказать ничего [судье], ни обратиться. Ей и самой некомфортно. Бывают ситуации, когда судья должен гаркнуть, чтобы все успокоилось.

Женщина должна судить женский футбол. Они рвутся в мужской футбол, но сейчас женского футбола столько… Просто вопрос, зачем назначать женщину на игру мужских команд?» – сказал бывший игрок сборной России.