Слова Тихонова о женщине-арбитре рассмотрит КДК

Теги Андрей Тихонов судьи Первая лига КДК РФС Енисей Артур Григорьянц Вера Опейкина Футбол

КДК рассмотрит высказывания Андрея Тихонова о женщине-арбитре.

Ранее главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов остался недоволен судейством Веры Опейкиной в матче со «СКА Хабаровск» (0:3).

Он, в частности, сказал:«Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Почему назначают женщину? Назначьте ее на матч «Родина» – «Химки» или отправьте в Махачкалу. Пускай там тренируется».

«КДК РФС возбудил дисциплинарное производство в отношении главного тренера «Енисея» Тихонова на основании материалов, полученных из общедоступных источников.

Речь идет о возможных нарушениях дисциплинарного регламента, выявленных на пресс-конференции после матча СКА Хабаровск – «Енисей». Заседание по данному вопросу состоится 3 мая. Тихонов на него приглашен», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Тихонов раскритиковал судью за то, что она женщина. Комитет по этике, а где ты был?

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17 комментариев
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И это правильно.
Критиковать можно судейство, а не гендерную принадлежность судьи.
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святоша Тишка
убери камеру ёпт
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Какой же Тихонов гопарь, все время прикидывается интеллигентом, а чуть что все сразу видно как и в ситуации с Широковым:) Еще помню когда он в Химках играл, публично во вью истерил на партнера который совершил ошибку:)) Лучше быть как Радимов, что в жизни, что на поле такой как есть:))
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В Спартак его, в Спартак
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Какая проблема в женщине арбитре? Странные люди
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Ответ Чебурашка от Гены
Дважды Джентльмен года.
В ряду джентельменов нашлось место даже Глушакову)
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Ответ Wiley Fox
Бабы пусть судят бабский медленный футбол А эта ещё и слепая
Да, да, а судьи мужского пола прям образцы судейской работы
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Ответ Wiley Fox
Бабы пусть судят бабский медленный футбол А эта ещё и слепая
Андрей, это Вы?
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Ответ Всеволод Бобров
Какая проблема в женщине арбитре? Странные люди
Проблема в дичайшей мизогонии
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