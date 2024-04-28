Слова Тихонова о женщине-арбитре рассмотрит КДК

КДК рассмотрит высказывания Андрея Тихонова о женщине-арбитре.

Ранее главный тренер « » остался недоволен судейством Веры Опейкиной в матче со «СКА Хабаровск» (0:3).

Он, в частности, сказал:«Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Почему назначают женщину? Назначьте ее на матч «Родина» – «Химки» или отправьте в Махачкалу. Пускай там тренируется».

«КДК РФС возбудил дисциплинарное производство в отношении главного тренера «Енисея» Тихонова на основании материалов, полученных из общедоступных источников.

Речь идет о возможных нарушениях дисциплинарного регламента, выявленных на пресс-конференции после матча СКА Хабаровск – «Енисей». Заседание по данному вопросу состоится 3 мая. Тихонов на него приглашен», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Тихонов раскритиковал судью за то, что она женщина. Комитет по этике, а где ты был?