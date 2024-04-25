Хави о вылете из ЛЧ: «В плане тактики «Барса» была лучше «ПСЖ» в обоих матчах. Очень трудно все время побеждать. Мы многому научились»

Хави высказался о вылете из Лиги чемпионов.

« » завершила выступления в турнире, потерпев поражение от « » на стадии четвертьфинала (3:2, 1:4).

«В плане тактики мы были лучше «ПСЖ» как в первом, так и в ответном матче. После удаления Рональда [Араухо] мы должны были сделать больше. Но это часть процесса. Очень трудно побеждать, побеждать, побеждать.

Мы, тренерский штаб и игроки, многому научились, и в следующем сезоне сможем навязывать более серьезную конкуренцию», – сказал главный тренер «Барсы».

Хави остается в «Барселоне». Лапорта объявил об этом на пресс-конференции

Хави: «В январе уход казался мне лучшим решением, но сейчас я вижу ситуацию иначе. Я очень люблю «Барсу» и всегда думаю, как будет лучше для клуба»