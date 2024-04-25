Хави о вылете из ЛЧ: «В плане тактики «Барса» была лучше «ПСЖ» в обоих матчах. Очень трудно все время побеждать. Мы многому научились»

Теги ПСЖ Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Хави высказался о вылете из Лиги чемпионов.

«Барселона» завершила выступления в турнире, потерпев поражение от «ПСЖ» на стадии четвертьфинала (3:2, 1:4).

«В плане тактики мы были лучше «ПСЖ» как в первом, так и в ответном матче. После удаления Рональда [Араухо] мы должны были сделать больше. Но это часть процесса. Очень трудно побеждать, побеждать, побеждать.

Мы, тренерский штаб и игроки, многому научились, и в следующем сезоне сможем навязывать более серьезную конкуренцию», – сказал главный тренер «Барсы». 

Хави остается в «Барселоне». Лапорта объявил об этом на пресс-конференции

Хави: «В январе уход казался мне лучшим решением, но сейчас я вижу ситуацию иначе. Я очень люблю «Барсу» и всегда думаю, как будет лучше для клуба»

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37 комментариев
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у барселоновских чувство собственного превосходства даже выше, чем у нацистов.
+50
-11
+39
— Ты серьезно не в курсе? Беспросветных дебилов играть нельзя.
— В смысле?
— Ну хорошо. Дастин Хоффман, «Человек Дождя». Выглядит отсталым, но не отсталый. Мухлюет в карты. Аутист, стопудов. Не придурок. Том Хэнкс, «Форрест Гамп». Медленно соображает, да, отсталый, но Никсона очаровал и турнир по пинг-понгу выиграл. Значит не отсталый. Питер Селлерс, «Садовник», инфантильный, да. Отсталый, нет. А ты сыграл отсталого тупаря. Нельзя играть отсталого. Думаешь гоню? Спроси Шона Пенна, фильм «Я – Сэм». Сыграл окончательного отсталого, остался без Оскара.
+27
-2
+25
Ответ Jan Paskel
у барселоновских чувство собственного превосходства даже выше, чем у нацистов.
это не проигрыш, это отрицательная победа (с) Хави
+17
-5
+12
как всегда везде лучше, но все прос##но
+12
-1
+11
В плане тактики мы были лучше, просто футболки очень тяжёлые 😂
+10
-1
+9
Очень трудно все время побеждать??? Хави, ты в курсе, что последняя победа Барсы в ЛЧ и взятие ушастого это 2015 год? Еще сам застал) После этого позорные вылеты и разгромы, а последние пару сезонов вообще было участие в ЛЕ?
+7
-1
+6
Ответ Макс Хромин
— Ты серьезно не в курсе? Беспросветных дебилов играть нельзя. — В смысле? — Ну хорошо. Дастин Хоффман, «Человек Дождя». Выглядит отсталым, но не отсталый. Мухлюет в карты. Аутист, стопудов. Не придурок. Том Хэнкс, «Форрест Гамп». Медленно соображает, да, отсталый, но Никсона очаровал и турнир по пинг-понгу выиграл. Значит не отсталый. Питер Селлерс, «Садовник», инфантильный, да. Отсталый, нет. А ты сыграл отсталого тупаря. Нельзя играть отсталого. Думаешь гоню? Спроси Шона Пенна, фильм «Я – Сэм». Сыграл окончательного отсталого, остался без Оскара.
Огненный дракон)
+6
0
+6
хави смешной
+7
-2
+5
Ответ Макс Хромин
— Ты серьезно не в курсе? Беспросветных дебилов играть нельзя. — В смысле? — Ну хорошо. Дастин Хоффман, «Человек Дождя». Выглядит отсталым, но не отсталый. Мухлюет в карты. Аутист, стопудов. Не придурок. Том Хэнкс, «Форрест Гамп». Медленно соображает, да, отсталый, но Никсона очаровал и турнир по пинг-понгу выиграл. Значит не отсталый. Питер Селлерс, «Садовник», инфантильный, да. Отсталый, нет. А ты сыграл отсталого тупаря. Нельзя играть отсталого. Думаешь гоню? Спроси Шона Пенна, фильм «Я – Сэм». Сыграл окончательного отсталого, остался без Оскара.
Это топ ))) борсеглорцы не поймут отсылку
+6
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+5
Ответ SCHOKKKK
В плане тактики мы были лучше, просто футболки очень тяжёлые 😂
Твоё фото висит у каждого фаната барсы в доме )
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Вы разве не знали, кто все время побеждает? Оказывается, это Барса Хави. Какие-то параллельные реальности...
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Разговоры для бедных
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Хави вылетел из 5 еврокубков в трех неполных сезонах и оправдывается? )
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Ответ Эркинбек Апаканов
Твоё фото висит у каждого фаната барсы в доме )
Ты уже повесил фото Сото Градо рядом с Мансано, Лаосом, Маэсо, Кашшаем, Рокии, Клаттенбургом и другими нашими сливочными легендами?
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Ответ denimo21
«Очень трудно все время побеждать» А вы прям все время побеждали?
это супер отмазка 😂 шеф на работе "ты плохо сделал это" ты "трудно всё время делать что-то хорошо, но я многому научился" 🤣
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Вместо того, чтобы самому удаляться, мог бы грамотно среагировать заменами и тактикой. Может и прошли бы в полуфинал. Сам во многом виноват.
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Барса действительно была хороша до удалении и по делу вела в счёте, но в лиге чемпионов команда должен быть готовы ко всему, удержать преимущество два мяча вполне у себя дома не такая уж невыполнимая задача. Это я к тому что, когда то сам Хави сказал что выиграть чемпионат сложнее чем Лигу Чемпионов когда Реал каждый год брал кубок. После этого матча думаю Хави понял насколько трудно победа в ЛЧ. Чтобы победить в ЛЧ команда должен быть ментальным сильным, тактический гибким, а не только фартовым как здесь некоторым кажется.
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Нормально Барса играла, надо руководству и Хави меньше произносить громкие слова а больше работать.
И все пойдет на лад.
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Нужно для футбольных тренеров придумать какую-нибудь награду, в стиле Золотой Малины. И разные номинации сделать:
В номинации «Доминаторы года» победил бы Хави;
В номинации «Мы прогрессируем и движемся в верном направлении» - Тэн Хааг;
В номинации «Нужно больше времени» - Почеттино
Было бы интересно …
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У диванных в голове не щёлкает? Барса не переиграла ПСЖ в Париже и не была лучше до удаления Араухо в Испании, нет? Вот реально, лишь бы бреда написать ради плюсов
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Ну именно в этом согласен. Тактику на ПСЖ Хави выбрал рабочую. Вот только подвел кое-кто
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Все время…
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Мне кажется до звонка будильника Хави вообще ни разу ни кому еще не проигрывал за свою карьеру.
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не знаю как кто, а я рад что мы продолжим коллекционировать перлы от Чаве.
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Ответ Никита Давыдкин
У диванных в голове не щёлкает? Барса не переиграла ПСЖ в Париже и не была лучше до удаления Араухо в Испании, нет? Вот реально, лишь бы бреда написать ради плюсов
Прикольно. В Париже выиграли 3-2. До удаления выигрывали 1-0. У тебя ничего не щёлкнуло?
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Ответ SCHOKKKK
В плане тактики мы были лучше, просто футболки очень тяжёлые 😂
Аватарка топ🔥
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Ответ SCHOKKKK
В плане тактики мы были лучше, просто футболки очень тяжёлые 😂
Газон соперника высокий, ветер сильний, размер ворот не соответствует,а вообще судья виноват!!!
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