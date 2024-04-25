Хави о вылете из ЛЧ: «В плане тактики «Барса» была лучше «ПСЖ» в обоих матчах. Очень трудно все время побеждать. Мы многому научились»
Хави высказался о вылете из Лиги чемпионов.
«Барселона» завершила выступления в турнире, потерпев поражение от «ПСЖ» на стадии четвертьфинала (3:2, 1:4).
«В плане тактики мы были лучше «ПСЖ» как в первом, так и в ответном матче. После удаления Рональда [Араухо] мы должны были сделать больше. Но это часть процесса. Очень трудно побеждать, побеждать, побеждать.
Мы, тренерский штаб и игроки, многому научились, и в следующем сезоне сможем навязывать более серьезную конкуренцию», – сказал главный тренер «Барсы».
Хави остается в «Барселоне». Лапорта объявил об этом на пресс-конференции
Хави: «В январе уход казался мне лучшим решением, но сейчас я вижу ситуацию иначе. Я очень люблю «Барсу» и всегда думаю, как будет лучше для клуба»
— В смысле?
— Ну хорошо. Дастин Хоффман, «Человек Дождя». Выглядит отсталым, но не отсталый. Мухлюет в карты. Аутист, стопудов. Не придурок. Том Хэнкс, «Форрест Гамп». Медленно соображает, да, отсталый, но Никсона очаровал и турнир по пинг-понгу выиграл. Значит не отсталый. Питер Селлерс, «Садовник», инфантильный, да. Отсталый, нет. А ты сыграл отсталого тупаря. Нельзя играть отсталого. Думаешь гоню? Спроси Шона Пенна, фильм «Я – Сэм». Сыграл окончательного отсталого, остался без Оскара.
И все пойдет на лад.
В номинации «Доминаторы года» победил бы Хави;
В номинации «Мы прогрессируем и движемся в верном направлении» - Тэн Хааг;
В номинации «Нужно больше времени» - Почеттино
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