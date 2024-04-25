Хави: «В январе уход казался мне лучшим решением, но сейчас я вижу ситуацию иначе. Я очень люблю «Барсу» и всегда думаю, как будет лучше для клуба»
Хави объяснил свое решение остаться в «Барселоне» на следующий сезон.
«Вы знаете, что я очень люблю «Барселону» и всегда стараюсь делать для нее все, что в моих силах. Главное – это думать о клубе. На встрече с президентом я поделился с ним своим мнением, и я чувствую огромное доверие со стороны президента и всего руководства.
Важную роль сыграли игроки, дав мне понять, что этот проект необходимо продолжать – он успешен, и наши дела идут хорошо. Болельщики также помогли мне понять, что я должен остаться. Я чувствую в себе силы и уверенность, как и персонал. Я думаю о том, что будет лучше для клуба.
В январе мне казалось, что уйти будет лучшим решением, но теперь я смотрю на ситуацию иначе. Я очень благодарен и думаю, что принял лучшее решение», – сказал главный тренер «Барселоны».
Вот это человек.
ага, особенно болельщики Реала в недавнем класико.
Вообще Хави как игрок не сильно много проходил через поражения, его Барселона - это Барселона позднего Ривалдо (вообще мощная сила), это Барселона Роналдиньо (команда-сказка) и Барселона Лионеля Месси (космос). Наверно была парочка невнятных сезонов с Савиолой в атаке и Бонано/Рюшту в воротах, но они даже тогда точно в полуфинале ЛЧ играли с Реалом. Хави не умеет особо видеть Барселону не борющуюся за что-то, поэтому откровенно истерит при первой неудаче.