Хави: «В январе уход казался мне лучшим решением, но сейчас я вижу ситуацию иначе. Я очень люблю «Барсу» и всегда думаю, как будет лучше для клуба»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Хави объяснил свое решение остаться в «Барселоне» на следующий сезон.

«Вы знаете, что я очень люблю «Барселону» и всегда стараюсь делать для нее все, что в моих силах. Главное – это думать о клубе. На встрече с президентом я поделился с ним своим мнением, и я чувствую огромное доверие со стороны президента и всего руководства.

Важную роль сыграли игроки, дав мне понять, что этот проект необходимо продолжать – он успешен, и наши дела идут хорошо. Болельщики также помогли мне понять, что я должен остаться. Я чувствую в себе силы и уверенность, как и персонал. Я думаю о том, что будет лучше для клуба.

В январе мне казалось, что уйти будет лучшим решением, но теперь я смотрю на ситуацию иначе. Я очень благодарен и думаю, что принял лучшее решение», – сказал главный тренер «Барселоны».

Материалы по теме

68 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Хави мужик! Хозяин своего слова: сначала дал,потом забрал
+50
-7
+43
Две недели назад говорил: ’Я не изменю решения, повторяю это каждую неделю’. С тех пор: вылет от ПСЖ, четвертое подряд проигранное класико. Чави: ’Я меняю решение’.
Вот это человек.
+31
-2
+29
Повезло что не выиграл ЛЧ, так бы точно ушел.
+22
-3
+19
Очень удобный козел отпущения для Лапорты на случае чего
+14
-2
+12
Ответ Сергей Галынский
Хави мужик! Хозяин своего слова: сначала дал,потом забрал
Фергюсон тоже получается слово не держит или он в другом статусе и не прикасаем?
+11
-2
+9
Кстати, было бы 0 вопросов, если бы между январем и концом апреля он молчал. Действительно - время идет, обстоятельства меняются, поменять решение абсолютно нормально. Но когда ты раз 5 сказал, что ничего не поменяется, это выглядит смешно.
+5
0
+5
Игроки после такого, его безусловно еще сильнее зауважают, ага =))))
+5
-1
+4
Честно говоря, не понимаю, почему все смеются над Хави? Тут только дети и люди без опыта работы? Шантаж - лучший способ переговоров.
+4
-2
+2
Эх Хаве, Хаве. Воздухави
+3
-1
+2
В этот раз "собираю вещи, уезжаю к маме" сработало
+2
0
+2
Ответ Sergey Kuznetsov
Хоть бы с Клоппом так же прокатило
Не надо
+4
-2
+2
Ответ Евгений Михайлов
Очень удобный козел отпущения для Лапорты на случае чего
Так я об этом с самого начала его назначения писал. Хави - удобный громоотвод, так как болельщики его обожают и готовы многое простить.
+4
-2
+2
Мужик дал слово, мужик забрал. Задел на хорошую репутацию.
+2
0
+2
Ответ Сергей Галынский
Хави мужик! Хозяин своего слова: сначала дал,потом забрал
это его фанаты Реала уговорили
+2
0
+2
цирк
+1
0
+1
Отвечаешь что уйдешь?слово пацана уйду. Всё поменялось я остаюсь . Всё что надо знать о хави
+1
0
+1
Когда Пеп оставлял Барсу в ранге лучшего клуба Европы, кто бы мог подумать, что так скоро великий клуб скатится в абсурднейший цирк.
+1
0
+1
Тогда ты ещё не всё просрал и решил уйти, сейчас ты всё просрал и решил остаться
+2
-1
+1
>>Болельщики также помогли не понять, что я должен остаться.

ага, особенно болельщики Реала в недавнем класико.
+3
-2
+1
Очень истеричный чувак, и ведет себя как истеричная барышня. Слово дал, слово забрал
+5
-4
+1
А я рад. Хави самый подходящий тренер для Барсы.
0
0
0
Теперь окончательно понятно, зачем Хави объявлял об уходе - он тем самым снимал с себя ответственность за результат и избавлялся от любой критики. Обещал трофеи, но проиграли? какие ко мне вопросы, я итак ухожу. Плохо играем? так я увольняюсь, отстаньте. А теперь когда команда закономерно вылетела из еврокубков и лишилась шансов на чемпионство, он объявляет, что остается. Красава.
0
0
0
Игрок конечно был выдающийся, а вот тренер так себе🤷‍♀️‼️
0
0
0
Это если что говорит о его тренерском уровне и понимание команды. В январе: "все плохо, клуб летит ко дну - увольняюсь!" В апреле: "А да все не так уже плохо, остаюсь!" А что случилось за эти 4 месяца? Может быть стоило что-то поменять в раздевалке за закрытыми дверями, а не истерить через прессу?
Вообще Хави как игрок не сильно много проходил через поражения, его Барселона - это Барселона позднего Ривалдо (вообще мощная сила), это Барселона Роналдиньо (команда-сказка) и Барселона Лионеля Месси (космос). Наверно была парочка невнятных сезонов с Савиолой в атаке и Бонано/Рюшту в воротах, но они даже тогда точно в полуфинале ЛЧ играли с Реалом. Хави не умеет особо видеть Барселону не борющуюся за что-то, поэтому откровенно истерит при первой неудаче.
0
0
0
Ну, так и подождал бы окончания сезона и посмотрел на ситуацию, а не трындел с января, что решение уйти окончательное. 45-летний мужик, а ведёт себя как девчонка пубертатного периода, думающая эмоциями и привлекающая к себе внимание.
0
0
0
пу-пу...пу...
0
0
0
После того как болельщики Реала на Бернабеу попросили меня остаться, я не смог отказать.
0
0
0
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Так я об этом с самого начала его назначения писал. Хави - удобный громоотвод, так как болельщики его обожают и готовы многое простить.
Ну как бы если Лапорта не обеспечит усиление состава за счёт трансферов, то Хави можно будет только посочувствовать 🤦☹️
0
0
0
Лучше для барсы - эт может вряд ли. А других ты порадовал.
0
0
0
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Без тебя разберутся, глор
Опять ты пукнул в лужу, не позорься
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий