Хави о поражении от «ПСЖ»: «Были матчи, в которых «Барса» побеждала вдесятером, как с «Атлетико». Нам нужно вынести урок. Мы вернемся в ЛЧ и выступим как можно лучше»

Теги ПСЖ Барселона Атлетико Хави лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Алавес Футбол

Хави призвал «Барселону» учиться на ошибках, совершенных в игре с «ПСЖ» (1:4).

«Были матчи, в которых мы вдесятером хорошо защищались и побеждали, как с «Атлетико» в прошлом сезоне или с «Алавесом». В этот раз было иначе, и это меня огорчает. Также мы совершали ошибки.

Нам нужно вынести урок. В следующем сезоне мы вернемся в Лигу чемпионов и выступим как можно лучше», – сказал главный тренер «Барселоны».

Также Хави признал, что был неправ, когда пнул часть ограждения и оскорбил судью во втором тайме: «Порой я совершаю ошибки, и в случае с красной карточкой так и было».

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11 комментариев
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Это он так анонсировал что останется в Барсе или забылся просто?!
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Удаление Хави сыграло очень негативную роль. Он подвёл команду не меньше, чем Араухо.
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Ответ Евгений Сидоров
Это он так анонсировал что останется в Барсе или забылся просто?!
Думаю, что забылся.
+16
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Ответ Евгений Сидоров
Это он так анонсировал что останется в Барсе или забылся просто?!
Нет ничего странного в том, что человек, который больше двух десятков лет провел в клубе в качестве игрока и тренера, говорит такое
+15
-2
+13
Когда ты перестанешь как агрессивный подросток пинать вещи на поле и обзывать чужих матерей, тогда возможно придёт зрелость и некоторый результат.
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"В следующем сезоне мы вернемся ..."
Ну вы поняли.
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Когда уже Хави наберется солидности как тренер?
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В комментариях такие «все правильные и идеальные» простите, пожалуйста Хави за его неидеальность он всего лишь человек которому это свойственно🙏 Спасибо.
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А если в группе снова попадется Бавария?)
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Ответ Евгений Сидоров
Это он так анонсировал что останется в Барсе или забылся просто?!
думаю он имел в видц в целом проект, барса ведь и без хави продолжит существование.
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Ответ Евгений Сидоров
Это он так анонсировал что останется в Барсе или забылся просто?!
Уже второй раз вижу интервью, где он говорит про следующий сезон в контексте "мы". Не помню прошлое на какую тему было, ну давал он его в этом месяце. Может все же останется. Ну или перевод неточный.
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