Хави о поражении от «ПСЖ»: «Были матчи, в которых «Барса» побеждала вдесятером, как с «Атлетико». Нам нужно вынести урок. Мы вернемся в ЛЧ и выступим как можно лучше»

Хави призвал «Барселону» учиться на ошибках, совершенных в игре с «ПСЖ» (1:4).

«Были матчи, в которых мы вдесятером хорошо защищались и побеждали, как с « » в прошлом сезоне или с « ». В этот раз было иначе, и это меня огорчает. Также мы совершали ошибки.

Нам нужно вынести урок. В следующем сезоне мы вернемся в чемпионов и выступим как можно лучше», – сказал главный тренер «Барселоны».

Также Хави признал, что был неправ, когда пнул часть ограждения и оскорбил судью во втором тайме: «Порой я совершаю ошибки, и в случае с красной карточкой так и было».