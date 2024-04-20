Хави о поражении от «ПСЖ»: «Были матчи, в которых «Барса» побеждала вдесятером, как с «Атлетико». Нам нужно вынести урок. Мы вернемся в ЛЧ и выступим как можно лучше»
Хави призвал «Барселону» учиться на ошибках, совершенных в игре с «ПСЖ» (1:4).
«Были матчи, в которых мы вдесятером хорошо защищались и побеждали, как с «Атлетико» в прошлом сезоне или с «Алавесом». В этот раз было иначе, и это меня огорчает. Также мы совершали ошибки.
Нам нужно вынести урок. В следующем сезоне мы вернемся в Лигу чемпионов и выступим как можно лучше», – сказал главный тренер «Барселоны».
Также Хави признал, что был неправ, когда пнул часть ограждения и оскорбил судью во втором тайме: «Порой я совершаю ошибки, и в случае с красной карточкой так и было».
Ну вы поняли.