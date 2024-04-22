«Барселона» проиграла два матча подряд впервые с января. Тогда Хави объявил об уходе

Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Класико Футбол

«Барселона» потерпела второе поражение подряд.

Команда Хави уступила «Реалу» (2:3) в 32-м туре Ла Лиги. 16 апреля она была разгромлена «ПСЖ» (1:4) в Лиге чемпионов.

В последний раз каталонцы проигрывали дважды кряду 24 и 27 января – «Атлетику» (2:4) в Кубке Испании и «Вильярреалу» (3:5). Сразу после этого главный тренер «блауграны» объявил о намерении покинуть клуб по окончании сезона.

27 апреля «Барселона» примет «Валенсию».

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96 комментариев
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Сейчас ещё раз объявит и как попрёт)))
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Чтобы встряхнуть команду ещё раз Хави надо объявить о завершении карьеры
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Сейчас ещё раз объявит и как попрёт)))
Сейчас объявит что возвращается 😂😂😂
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Не, ну MVP Ямаль это просто 🤡🤡🤡
Даже комментаторы такие "Ну Васкес лучший игрок, хоть и Белингем был крут и Винисиус. А, Ямаль... Ну ладно."
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Ответ Qarasik
Комментарий удален модератором
Уничтожить ? Даже счет говорит о равной игре . Просто признай , что ты токсичный человек , и для тебя важно унижать Барселону при 1 же возможности . Твои комментарии говорят об этом , я всего лишь подчеркнул .
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Ответ Гномович!
Зато какая скорость у бруска ямаля который выиграл 3-1.
Он сегодня на PlayStation 5 разнесет просто в щи Реал
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А помните, как неделю назад кулес на спортсе обсуждали с кем удобно будет сыграть в финале ЛЧ? 😂
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Сейчас ещё раз объявит и как попрёт)))
Тогда это было ради голосов, как на Евровидение
Судьи начали их жалеть и помогать

Эффект прошёл
+13
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Фанатов Реала поздравляю, фанатам Барсы не унывать (без Хави и с таким талантом в виде Ямаля все впереди), Ригоберке - плакать
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Ответ Роман
Срочно несите Алавес. Серия побед снова попрет.
Алавес сегодня Атлетико 2:0 грохнул вообще-то.
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Срочно несите Алавес. Серия побед снова попрет.
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Ну так впервые с того момента Барселона два раза сыграла с топ клубами
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Сейчас ещё раз объявит и как попрёт)))
После этого ЛЧ и Ла Лигу возьмут! Как пить дать
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Ответ Фёдор Кузнецов
Ну так впервые с того момента Барселона два раза сыграла с топ клубами
Атлетико,Наполи это не топ-клубы?
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Зато какая скорость у бруска ямаля который выиграл 3-1.
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Идентификация Хави Превосходство Хави Ультиматум Хави Хави Эрнандес
😄😄😄
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Ответ Ophiomorph
Алавес сегодня Атлетико 2:0 грохнул вообще-то.
Тогда несите Атлетико. Тем более Симеоне – чемпион по поражениям Барселоне под руководством Хави.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Чтобы встряхнуть команду ещё раз Хави надо объявить о завершении карьеры
Сезон уже закончился, куда ещё встряхивать? Если только для кубка Бампера)
+4
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Хави объявил об уходе, снова, у него дубль в этом сезоне.
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Ответ FINT\REDONDO
А помните, как неделю назад кулес на спортсе обсуждали с кем удобно будет сыграть в финале ЛЧ? 😂
Они до сих пор обсуждают, а Барса ждет угловой на Энфилде. Для них весь мир остановился)
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Хави сотоварищи неделю назад видели себя в финале ЛЧ, болельщики Барсы уже выбирали соперника)) и тут на тебе. Два удара по попе смачных.
)))
Хави : "Ойййй больнооо" :)
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Ответ Эркинбек Апаканов
Сейчас объявит что возвращается 😂😂😂
Напоминает любой мем из Симпсонов
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Сколько лет тебе, Абдул?
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Барселона не проиграла . Проиграли Лапорта и Хави. Левандовский. Канселу, Феликс вмести взятые не стоят одного Месси. После его ухода Барселона окончательно посыпалась . А чемпионами стали из-за слабости других команд
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Ответ falkao2013
В первой игре видели как сложилась
Сколько уже раз Барселона сыпалась во второй игре, Рома, Ливерпуль, Айнтрахт, МЮ, за последние 6 лет еврокубков Барселона вылетала, после нисьи или победы в первом матче
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Ответ Кирилл
Реал и адекватных болельщиков с заслуженной победой в чемпионате, на всей дистанции были сильнее и стабильнее. Барселоне не унывать и вернуться в следующем сезоне сильнее. Самое главное - это вернуть налаженность в защите, в остальном уже посмотрим что будет с новым тренером в новом сезоне. Ну и купить качественного опорника, а то после ухода Бускетса в опорой зоне просто караул.
Чтобы быть сильнее надо купить классных игроков и назначить крутого тренера, с этим беда у каталонцев
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Ответ адекватное мнение
Хави сотоварищи неделю назад видели себя в финале ЛЧ, болельщики Барсы уже выбирали соперника)) и тут на тебе. Два удара по попе смачных. ))) Хави : "Ойййй больнооо" :)
Три удара. Реал убрал МС - это тоже для них больно. Каждый выигранный Реалом матч для них ужасающая боль.
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Эффект нытья
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Ответ Фёдор Кузнецов
Была, но опасность должна в моменты выходить, а у Барселоны их почти не было
Ну как не было? 15 ударов, 6 в створ,по xG 1,40
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Комментарий удален модератором
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