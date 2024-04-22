«Барселона» проиграла два матча подряд впервые с января. Тогда Хави объявил об уходе

«Барселона» потерпела второе поражение подряд.

Команда Хави уступила « » (2:3) в 32-м туре . 16 апреля она была разгромлена «ПСЖ» (1:4) в Лиге чемпионов.

В последний раз каталонцы проигрывали дважды кряду 24 и 27 января – «Атлетику» (2:4) в Кубке Испании и «Вильярреалу» (3:5). Сразу после этого главный тренер «блауграны» объявил о намерении покинуть клуб по окончании сезона.

27 апреля « » примет «Валенсию».