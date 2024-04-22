«Барселона» проиграла два матча подряд впервые с января. Тогда Хави объявил об уходе
«Барселона» потерпела второе поражение подряд.
Команда Хави уступила «Реалу» (2:3) в 32-м туре Ла Лиги. 16 апреля она была разгромлена «ПСЖ» (1:4) в Лиге чемпионов.
В последний раз каталонцы проигрывали дважды кряду 24 и 27 января – «Атлетику» (2:4) в Кубке Испании и «Вильярреалу» (3:5). Сразу после этого главный тренер «блауграны» объявил о намерении покинуть клуб по окончании сезона.
27 апреля «Барселона» примет «Валенсию».
Даже комментаторы такие "Ну Васкес лучший игрок, хоть и Белингем был крут и Винисиус. А, Ямаль... Ну ладно."
Судьи начали их жалеть и помогать
Эффект прошёл
)))
Хави : "Ойййй больнооо" :)