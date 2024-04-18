Хави отменил сегодняшнюю тренировку «Барсы». Обстановка в команде остается напряженной на фоне вылета из ЛЧ (As)
Хави отменил сегодняшнюю тренировку «Барселоны» после поражения от «ПСЖ».
По данным As, изначально Хави не планировал предоставлять игрокам выходных перед матчем с «Реалом». Однако вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов негативно повлиял на атмосферу в команде – в частности, некоторые игроки остались недовольны критическими высказываниями Илкая Гюндогана после поражения в ответном матче с «ПСЖ» (1:4). В связи с этим Хави и тренерский штаб «блауграны» решили отменить сегодняшнюю тренировку, чтобы разрядить напряженную обстановку в коллективе.
Сообщается, что сегодня на базу «Барселоны» приезжали лишь капитан команды Серджи Роберто, Педри и Гави, продолжающий восстановление после тяжелой травмы колена.
«Барселона» сыграет с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» в рамках 32-го тура Ла Лиги в это воскресенье. Мадридский клуб лидирует в турнирной таблице, а каталонцы занимают 2-е место с отставанием в 8 очков.
А Гюндоран просто трезво высказался о полнейшей глупости Араухо.
Они что же , выдав серию в Ла Лиге, всерьёз рассчитывали выиграть и ЛЧ ?
Араухо: just as planned