Хави отменил сегодняшнюю тренировку «Барсы». Обстановка в команде остается напряженной на фоне вылета из ЛЧ (As)

Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид Хави лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Илкай Гюндоган Класико Футбол

Хави отменил сегодняшнюю тренировку «Барселоны» после поражения от «ПСЖ».

По данным As, изначально Хави не планировал предоставлять игрокам выходных перед матчем с «Реалом». Однако вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов негативно повлиял на атмосферу в команде – в частности, некоторые игроки остались недовольны критическими высказываниями Илкая Гюндогана после поражения в ответном матче с «ПСЖ» (1:4). В связи с этим Хави и тренерский штаб «блауграны» решили отменить сегодняшнюю тренировку, чтобы разрядить напряженную обстановку в коллективе.

Сообщается, что сегодня на базу «Барселоны» приезжали лишь капитан команды Серджи Роберто, Педри и Гави, продолжающий восстановление после тяжелой травмы колена.

«Барселона» сыграет с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» в рамках 32-го тура Ла Лиги в это воскресенье. Мадридский клуб лидирует в турнирной таблице, а каталонцы занимают 2-е место с отставанием в 8 очков.

Материалы по теме

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Пепси пеналдувич
ну а тренировку, зачем отменять?
Чтоб Араухо с Гюндоганом не подрались)
+46
-1
+45
а что Гюндоган не так сказал? что, надо было хвалить Араухо? как по мне,он даже максимально корректно изложил свои мысли .они на блюдечке принесли ПСЖ победу,фрацузы даже не вспотели/и об этом что,даже говорить запрещено уже?
+45
-2
+43
Энрике тоже тренинг на сегодня отменил. В знак солидарности? ДНК-то общая
+20
-1
+19
ну а тренировку, зачем отменять?
+13
-3
+10
Обстановка по кайфу.........
+9
-1
+8
Ответ Леван Сиукаев
а что Гюндоган не так сказал? что, надо было хвалить Араухо? как по мне,он даже максимально корректно изложил свои мысли .они на блюдечке принесли ПСЖ победу,фрацузы даже не вспотели/и об этом что,даже говорить запрещено уже?
Это можно было бы внутри команды высказать, а не на всю публику
+9
-2
+7
Хоть бы и мне отменили завтрашний рабочий день. Но от зарплаты не откажусь
+4
0
+4
Ответ Black Phoenix
Комментарий удален модератором
... всю токсичность Чапи в команде сам и генерирует. На 100%! Своей истеричностью, неадекватностью, инфантильностью.
+4
-1
+3
Ответ Пепси пеналдувич
ну а тренировку, зачем отменять?
А запятую-то зачем ставить?)
+3
0
+3
Ответ culpa
А запятую-то зачем ставить?)
Чтобы было 🤣
+4
-1
+3
Да по ходу просто обычная истерика была с привычным ломанием всего вокруг и визгами "Не буду я вас тренировать, там газон не такой длины и не того цвета, ветер не в ту сторону дует, мяч неправильно скачет, путы мадры вы все!!!!!!"
+2
0
+2
Что Хави очень быстро посыпался, отмена тренировки с возможностью неформально пообщаться с футболистами ...
А Гюндоран просто трезво высказался о полнейшей глупости Араухо.
+2
-1
+1
Ответ OldRedWhite
Вот есть такой вопрос ! Они что же , выдав серию в Ла Лиге, всерьёз рассчитывали выиграть и ЛЧ ?
Ну как минимум, на полуфинал были очень хорошие шансы, до удаления Араухо.
+1
0
+1
Теперь Пави со спокойной душой может сказать. Мы обо*****сь во всех турнирах.
+5
-4
+1
Ответ Леван Сиукаев
а что Гюндоган не так сказал? что, надо было хвалить Араухо? как по мне,он даже максимально корректно изложил свои мысли .они на блюдечке принесли ПСЖ победу,фрацузы даже не вспотели/и об этом что,даже говорить запрещено уже?
Вот есть такой вопрос !
Они что же , выдав серию в Ла Лиге, всерьёз рассчитывали выиграть и ЛЧ ?
+1
-1
0
Ответ Nik Wassermann
«Бадру» возможно🤣
Знаки подсознания:)
0
0
0
Ответ Dr.aydar
Это можно было бы внутри команды высказать, а не на всю публику
уверен,он и внутри команды не раз высказывался,там далеко не только Араухо,к кому можно предьявить претензии,например по самоотдаче, но как видим,не помогает.вот и не выдержал Гюндо.кстати,он и после класико в первом круге(где тоже выигранный матч отдали Реалу),был крайне недоволен,и абсолютно справедливо
0
0
0
Ответ Пепси пеналдувич
ну а тренировку, зачем отменять?
в тексте новости есть ответ же 🤬💁‍♂️🧐
0
0
0
скорее всего просто горячую воду снова отключили на базе...экономить нужно бчк )
0
0
0
Хави покинул страну
0
0
0
Гюндоган как опытный дядька раздал лещей молодняку в любой другой команде из этой критики молодёж сделала вывод и пошла пахать на тренировке ещё сильнее но в барсе все по другому
0
0
0
как же я рад что барсуки вылетели из лч😝🤣
0
0
0
Ну правильно какая тренировка, пошли ребята лучше пить пиво! 🍺😃
0
0
0
Илкай сказал все правильно. Он пришел в новую команду, стал сразу ее лидером и отдает всего себя, тем более он более он старше и куда более опытней и такой «втык» в дальнейшем наоборот должен помочь Араухо.
+1
-1
0
К класико Реал подходит физический уставшим, а Барса морально. Посмотрим кто кого.
0
0
0
Комментарий удален модератором
Хави отменяет тренировку
Араухо: just as planned
0
0
0
Не слышно заявлений от этого "тренера" с пустыми глазами об участии в борьбе за несколько титулов.
+2
-2
0
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий