Габулов о словах Ги Ру про ЦСКА и подкуп судей: «Полная чушь, смешно даже слышать. Может, у него какие-то отклонения в голове»

Владимир Габулов прокомментировал обвинения ЦСКА в подкупе судей.

Ранее экс-тренер «Осера» Ги Ру обвинил московский клуб в подкупе судей в четвертьфинале Кубка УЕФА в сезоне-2004/05. Тогда московский клуб обыграл « » по сумме двух матчей (4:0, 0:2) и в итоге выиграл трофей, обыграв в финале «Спортинг».

«Это полная чушь, смешно даже слышать. Если человек такого уровня не то, что говорит, а даже думает об этом – значит, он не профессионален. Может, у него какие-то отклонения в голове произошли.

Мне интересно посмотреть на людей, кто такие вещи может реализовать. Я прекрасно помню то противостояние с «Осером», с ними были очень сложные матчи. На выезде все было в их руках и они нас переиграли. Но матч в Москве они полностью проиграли и никаких судейских моментов не было», – сказал бывший вратарь .