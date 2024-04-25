Габулов о словах Ги Ру про ЦСКА и подкуп судей: «Полная чушь, смешно даже слышать. Может, у него какие-то отклонения в голове»

Теги ЦСКА Осер Владимир Габулов премьер-лига Россия лига 1 Франция Лига Европы УЕФА Ги Ру Спорт-Экспресс Футбол

Владимир Габулов прокомментировал обвинения ЦСКА в подкупе судей.

Ранее экс-тренер «Осера» Ги Ру обвинил московский клуб в подкупе судей в четвертьфинале Кубка УЕФА в сезоне-2004/05. Тогда московский клуб обыграл «Осер» по сумме двух матчей (4:0, 0:2) и в итоге выиграл трофей, обыграв в финале «Спортинг».

«Это полная чушь, смешно даже слышать. Если человек такого уровня не то, что говорит, а даже думает об этом – значит, он не профессионален. Может, у него какие-то отклонения в голове произошли.

Мне интересно посмотреть на людей, кто такие вещи может реализовать. Я прекрасно помню то противостояние с «Осером», с ними были очень сложные матчи. На выезде все было в их руках и они нас переиграли. Но матч в Москве они полностью проиграли и никаких судейских моментов не было», – сказал бывший вратарь ЦСКА.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Следующий кто выскажется? Карвальо, Салугин?
+1
0
+1
Даже, если и так!!! Значит нормально всё!!!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий