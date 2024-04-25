Алдонин о словах Ги Ру про ЦСКА и подкуп судей: «Не помню, чтобы «Осер» засуживали. Вспоминает то, что 20 лет назад было – все уже позади»

Теги ЦСКА Осер Евгений Алдонин премьер-лига Россия лига 1 Франция Лига Европы УЕФА Ги Ру Матч ТВ Футбол

Евгений Алдонин прокомментировал обвинения ЦСКА в подкупе судей в Кубке УЕФА.

Ранее экс-тренер «Осера» Ги Ру заявил, что московский клуб подкупил арбитров в четвертьфинале Кубка УЕФА-2004/05. Тогда «Осер» уступил ЦСКА по сумме двух матчей (0:4, 2:0), а армейцы завоевали трофей, обыграв в финале лиссабонский «Спортинг».

«Сколько лет сейчас Ги Ру? 85? Вспоминает то, что было 20 лет назад, какие‑то подкупы.

Не могу понять, какие прецеденты были в матче. Не припомню, чтобы судья засуживал «Осер». Все уже позади», – сказал бывший игрок ЦСКА.

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3 комментария
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Через 20 лет вспомнил...
Однако)
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"прецеденты"? )
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