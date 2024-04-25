Брейдо про обвинения Ги Ру: «Логичнее было проверить сумки игроков «Осера» – таким было преимущество ЦСКА. Тут скорее арбитр был чуть не ограблен, и никто другой»

Теги ЦСКА Осер премьер-лига Россия лига 1 Франция Лига Европы УЕФА судьи Ги Ру Матч ТВ Кирилл Брейдо Футбол

В ЦСКА прокомментировали обвинения Ги Ру в подкупе судей в Кубке УЕФА-2004/05.

Ранее экс-тренер «Осера» Ги Ру обвинил ЦСКА в подкупе судей в четвертьфинале турнира в сезоне-2004/05. Тогда московский клуб обыграл «Осер» по сумме двух матчей (4:0, 0:2) и в итоге выиграл трофей, обыграв в финале «Спортинг».

«Исходя из сказанного, тут арбитр скорее был чуть не ограблен человеком Ги Ру, полезшим в его сумку, и никто другой. Ну серьезно, ЦСКА выиграл первый матч со счетом 4:0, а подозрения у Ги Ру возникли из‑за того, что кто‑то во время уже ответной игры по его указанию залез в сумку другой бригады и, вроде как, нашел там какие‑то «часы с рубинами»?

Тут, исходя из противостояния, логичнее было проверить сумки игроков «Осера» – таким было преимущество ЦСКА. Но вообще радостно узнать, что прославленный французский тренер жив‑здоров в свои 85 лет и вспоминает тот славный для нас год», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Ги Ру: «ЦСКА ограбил «Осер» в 1/4 Кубка УЕФА. Я попросил проверить сумки судей – мне сказали, что там были прекрасные часы с рубинами. Я поступил неправильно, когда промолчал»

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14 комментариев
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Из всей речи Брейдо достаточно было последнего предложения. Вообще не вижу смысла для ЦСКА вступать в этот голословный спор
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Защитников Осера после того матча в списках российского Форбс находили
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Кириллу Брейдо тогда уже исполнилось 13 годиков и он знает, о чем говорит
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Дай Бог деду здоровья!)
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Ответ Спартак сила
Всем давно известно про доги цски
Спартак - бессилие, отсюда и злоба )))
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