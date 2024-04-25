Брейдо про обвинения Ги Ру: «Логичнее было проверить сумки игроков «Осера» – таким было преимущество ЦСКА. Тут скорее арбитр был чуть не ограблен, и никто другой»

В ЦСКА прокомментировали обвинения Ги Ру в подкупе судей в Кубке УЕФА-2004/05.

Ранее экс-тренер «Осера» Ги Ру обвинил ЦСКА в подкупе судей в четвертьфинале турнира в сезоне-2004/05. Тогда московский клуб обыграл «Осер» по сумме двух матчей (4:0, 0:2) и в итоге выиграл трофей, обыграв в финале «Спортинг».

«Исходя из сказанного, тут арбитр скорее был чуть не ограблен человеком Ги Ру, полезшим в его сумку, и никто другой. Ну серьезно, ЦСКА выиграл первый матч со счетом 4:0, а подозрения у Ги Ру возникли из‑за того, что кто‑то во время уже ответной игры по его указанию залез в сумку другой бригады и, вроде как, нашел там какие‑то «часы с рубинами»?

Тут, исходя из противостояния, логичнее было проверить сумки игроков « » – таким было преимущество ЦСКА. Но вообще радостно узнать, что прославленный французский тренер жив‑здоров в свои 85 лет и вспоминает тот славный для нас год», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Ги Ру: «ЦСКА ограбил «Осер» в 1/4 Кубка УЕФА. Я попросил проверить сумки судей – мне сказали, что там были прекрасные часы с рубинами. Я поступил неправильно, когда промолчал»