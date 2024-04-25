Гусев о словах Ги Ру про ЦСКА и подкуп судей: «Из ума выжил дедушка. С ума сошел просто под старость лет, что еще тут можно сказать»

Ролан Гусев отреагировал на обвинения Ги Ру в подкупе судей в Кубке УЕФА-2004/05.

Ранее экс-тренер «Осера» Ги Ру обвинил в подкупе судей в четвертьфинале турнира в сезоне-2004/05. Тогда московский клуб обыграл «Осер» по сумме двух матчей (4:0, 0:2) и в итоге выиграл трофей, обыграв в финале «Спортинг».

«Из ума выжил дедушка, с ума он сошел просто под старость лет, что еще тут можно сказать», – сказал экс-футболист ЦСКА.

Напомним, бывший полузащитник выступал за московский клуб с 2002 по 2007 год. Стоит отметить, что бывшему тренеру « » сейчас 85 лет.

Газзаев о словах Ги Ру: «Бред сивой кобылы, Макрон каждый день что-то негативное говорит о России. «Спортинг» завтра тоже заявит, что ЦСКА купил судей в финале? 20 лет прошло – где он раньше-то был?»