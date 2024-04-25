Чанов о словах Ги Ру про ЦСКА: «Сейчас такое время, когда Россию надо обвинять. Может, хочет оправдать себя – приехала команда, которую никто не знал, и грохнула «Осер» на их же стадионе»

Вячеслав Чанов отреагировал на слова Ги Ру о подкупе ЦСКА судей в Кубке УЕФА.

Ранее экс-тренер « » Ги Ру обвинил ЦСКА в подкупе судей в четвертьфинале турнира в сезоне-2004/05. Тогда московский клуб обыграл «Осер» по сумме двух матчей (4:0, 0:2) и в итоге выиграл трофей, обыграв в финале «Спортинг».

– Я полностью согласен с Валерием Георгиевичем Газзаевым, назвавшим эти обвинения бредом. Матч с «Осером» исторический, его помнят все. А мы, участники этого матча, тем более помним до каждой секунды. Это полнейший бред.

Я понимаю, что сейчас такое время, когда Россию надо обвинять. Может, предложить этому тренеру посмотреть матч в Испании, когда мы стали чемпионами и когда в воротах был Яшин и Понедельник забивал. Может, мы там еще что-то не так сделали?

– Может, Ги Ру до сих пор не смирился с поражением?

– Возможно. На их родной стадион приехала команда, которую никто не знал, и на их же стадионе грохнула «Осер». Может, он хочет сам себя оправдать, – сказал бывший тренер вратарей .

Газзаев о словах Ги Ру: «Бред сивой кобылы, Макрон каждый день что-то негативное говорит о России. «Спортинг» завтра тоже заявит, что ЦСКА купил судей в финале? 20 лет прошло – где он раньше-то был?»

Газзаев про обвинения Ги Ру: «Тут явно замешана политика – Россию хотят вновь унизить перед Олимпиадой. Очередной фэйк, на Западе каждый день несут полнейший бред»