Чанов о словах Ги Ру про ЦСКА: «Сейчас такое время, когда Россию надо обвинять. Может, хочет оправдать себя – приехала команда, которую никто не знал, и грохнула «Осер» на их же стадионе»

Теги ЦСКА Осер премьер-лига Россия Лев Яшин лига 1 Франция Лига Европы УЕФА судьи Виктор Понедельник Вячеслав Чанов Ги Ру Политика Чемпионат.com Футбол

Вячеслав Чанов отреагировал на слова Ги Ру о подкупе ЦСКА судей в Кубке УЕФА.

Ранее экс-тренер «Осера» Ги Ру обвинил ЦСКА в подкупе судей в четвертьфинале турнира в сезоне-2004/05. Тогда московский клуб обыграл «Осер» по сумме двух матчей (4:0, 0:2) и в итоге выиграл трофей, обыграв в финале «Спортинг».

–  Я полностью согласен с Валерием Георгиевичем Газзаевым, назвавшим эти обвинения бредом. Матч с «Осером» исторический, его помнят все. А мы, участники этого матча, тем более помним до каждой секунды. Это полнейший бред.

Я понимаю, что сейчас такое время, когда Россию надо обвинять. Может, предложить этому тренеру посмотреть матч в Испании, когда мы стали чемпионами Европы и когда в воротах был Яшин и Понедельник забивал. Может, мы там еще что-то не так сделали?

–  Может, Ги Ру до сих пор не смирился с поражением?

–  Возможно. На их родной стадион приехала команда, которую никто не знал, и на их же стадионе грохнула «Осер». Может, он хочет сам себя оправдать, – сказал бывший тренер вратарей ЦСКА.

Газзаев о словах Ги Ру: «Бред сивой кобылы, Макрон каждый день что-то негативное говорит о России. «Спортинг» завтра тоже заявит, что ЦСКА купил судей в финале? 20 лет прошло – где он раньше-то был?»

Газзаев про обвинения Ги Ру: «Тут явно замешана политика – Россию хотят вновь унизить перед Олимпиадой. Очередной фэйк, на Западе каждый день несут полнейший бред»

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6 комментариев
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Сложно переплюнуть Ги Ру в маразматизме, но Слава попытался, зачет.
Каждую секунду он помнит, но забыл что проиграли 0:2. Здесь даже на победу по сумме не сослаться, потому что его "грохнули" относится именно к "на их же стадионе"...
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А ничего, что "Осер" грохнули в Москве с Вагнером в милицейской фуражке?
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В том году и розыгрыше Кубка УЕФА в гостях ЦСКА проиграл Осеру 0-2. Это дома мы их бахнули 4-0. Именно гостевой для французов матч в Москве и имеет в виду Ги Ру, я так понимаю. Жаловаться на домашний матч нет смысла, так как французы победили. Тогда вопрос, а где была охрана, что их допустили залезть в личную сумку судьи? История не похожа на правду.
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Может он имел ввиду, что по сумме двух встреч?
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Я был на поле, каждую секунду помню, поэтому обвинения в подкупе бред. Вот такая мощная логика
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Ответ Taurus10
В том году и розыгрыше Кубка УЕФА в гостях ЦСКА проиграл Осеру 0-2. Это дома мы их бахнули 4-0. Именно гостевой для французов матч в Москве и имеет в виду Ги Ру, я так понимаю. Жаловаться на домашний матч нет смысла, так как французы победили. Тогда вопрос, а где была охрана, что их допустили залезть в личную сумку судьи? История не похожа на правду.
Охрана ладно, но как он проник в закрытую судейскую?)) У той же охраны ключи попросил?)
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