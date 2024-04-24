Вильярреал – Райо Вальекано, прогноз на матч 28 апреля 2024, Ла Лига

Сезон 2023/2024 подходит к концу, и для многих команд развязка, по сути, уже наступила. Для двух команд, можно сказать, она тоже настала, хотя теоретические шансы чего-то добиться (или чего-то лишиться) остаются. С одной стороны – «Вильярреал», с другой – «Райо Вальекано». Команды, чьи имена сейчас не на слуху. Что ждать от их очной встречи?

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Вильярреал

«Желтую подводную лодку» мы, скорее всего, в еврокубках не увидим. Об этом говорят текущее 9-е место в турнирной таблице и набранные 42 очка: до «Валенсии» остается 5 очков отставания. Погоня за «Бетисом» и «Реалом Сосьедадом» сейчас кажется фантастическим сном. Вылет из Лиги Европы от «Марселя» остается до сих пор кошмаром. Впрочем, «Вильярреал» сейчас решает судьбы совершенно других команд.

Так, в матче позапрошлого тура против «Атлетика» из Бильбао «подводники» ушли от поражения на 95-й минуте благодаря пенальти в исполнении Дани Парехо, который был назначен за игру рукой Юри Берчиче, что басков привело в негодование. Ну а в предыдущем туре матч против «Альмерии», которая процентов на 99 уже смирилась с вылетом из Ла Лиги, завершился победой «Вильярреала» 2:1 в компенсированное время благодаря голу Александра Серлота. Альмерийцы не смогут в следующих пяти турах рассчитывать на своего игрока, который грязно обругал судью за вторую желтую в свой адрес.

Игра против «Райо» вряд ли будет решать что-то глобальное, если только не считать реальной возможность вылета клуба из Ла Лиги. Но доиграть сезон с высоко поднятой головой для «Вильярреала» будет делом чести. Александр Серлот с 15 голами находится в Топ-5: еще четыре гола, и у него будет шанс посягнуть на лавры Артема Довбика в «Жироне».

Райо Вальекано

О выступлениях «Райо» скажут цифры: 15-е место и 34 очка. До зоны вылета, на поверхности которой плещется «Кадис», отрыв составляет 9 очков: тревожные цифры, но вроде как проблема может быть легко решена. Очередной шаг к ее решению «Райо» сделал, обыграв со счетом 2:1 идущую выше «Осасуну». Неплохой результат, но до конца сезона остаются шесть туров, и там надо показать всю свою силу, чтобы тоже достойно проводить сезон.

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А в сезоне этом были действительно достойные матчи. «Райо» уже может гордиться ничьей с «Реалом» 1:1, когда в эпизодах с обеими голами потребовалась помощь VAR (Рауль де Томас помог «Райо» сравнять счет с пенальти), ну а Дани Карвахаль в конце матча еще и оставил «Реал» в меньшинстве. Это было в феврале, конечно, но возможно, что этот результат тоже помог «Райо» как минимум не улететь еще ниже.

Прогноз

Приступим к нашим прогнозам. Очная встреча пройдет 28 апреля на «Эстадио де ла Серамика», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Как отмечает компания BetBoom, номинально фаворитом будет «Вильярреал» с коэффициентом 1.74 на свой успех. Ничья оценивается кэфом 3.93, а победа «Райо» предлагается за 4.68.

В качестве наиболее подходящих тоталов на этот матч предлагаются обыденные больше 2.5 (за 1.83) и меньше 2.5 (за 2). Опять же нам потребуется взглянуть на результаты предыдущих встреч, чтобы определить, насколько вероятна реализация одного из этих тоталов. Мы начнем с «Вильярреала» и его пяти встреч.

14 марта. Лига Европы. Вильярреал 3:1 Марсель

17 марта. Ла Лига. Вильярреал 1:0 Валенсия

1 апреля. Ла Лига. Вильярреал 1:2 Атлетико

14 апреля. Ла Лига. Атлетик 1:1 Вильярреал

21 апреля. Ла Лига. Альмерия 1:2 Вильярреал

Роковой гол на последних минутах ответного матча с «Марселем» формально обеспечил тотал больше 3.5 (кэф 3.03), который с того матча более не повторялся: последующие четыре встречи уложились в тотал меньше 3.5 (кэф 1.39). В двух последних встречах «Вильярреал» забил свои голы в добавленное время, взяв 4 очка. Технически здесь три тотала больше 2.5 и два меньше 2.5.

А теперь посмотрим на матчи «Райо», который о еврокубках и не думает.

10 марта. Алавес 1:0 Райо Вальекано

17 марта. Райо Вальекано 2:0 Бетис

31 марта. Сельта 0:0 Райо Вальекано

13 апреля. Райо Вальекано 0:0 Хетафе

20 апреля. Райо Вальекано 2:1 Осасуна

Имеем серию в виде одного поражения, одной победы, последовавших двух ничьих и очередной победы. Парадоксально, но за 180 минут ничейных встреч был зафиксирован тотал меньше 0.5 за 13.47. В то же время шесть очков, добытые, против «Бетиса» и «Осасуны», были реализованы с двумя тоталами больше 1.5 (кэф 1.25), а один из этих тоталов формально попадает под тотал больше 2.5. Остальные четыре результата формально попадают под тотал 2.5. Максимумом в этой встрече будет тотал больше 5.5 за 12.54, предлагаемый BetBoom.

В поединке таких нынешних середнячков все же ожидается игра, при которой сухой победы или нулевой ничьи не будет: по мнению BetBoom, шансы увидеть голы от обеих команд чуть повыше (1.77), чем от одной или вовсе ни от кого (2.07). Букмекеры ждут от «желтой субмарины» реализацию тотала больше 1.5 за 1.77 или меньше 1.5 за 2.07: за пять матчей «Вильярреал» забил 8 голов, отличаясь в каждом хотя бы раз. Его максимумом на эту игру может быть тотал больше 3 за 6.54. От «Райо» ожидаемый тотал намного ниже: он находится в районе больше 0.75 (за 1.84) или меньше 0.75 (за 1.98).

Фору 0.75 с каким-либо знаком предложить невозможно, зато фора (-0.5) на хозяев или (+0.5) на гостей ложится идеально: в первом случае кэф составляет 1.75, во втором 2.11. Нулевая фора предлагается с кэфами 1.29 и 3.59 соответственно.

Ну а что касается других событий, то скажем: вероятность пенальти невысока (2.7 на назначение любого пенальти, 1.4 на игру без таковых ударов). Самым вероятным точным счетом может быть 1:1 с кэфом 7.1, 1:0 в пользу «Вильярреала» с кэфом 7.3, 2:0 в его же пользу за 8 или 2:1 опять в пользу хозяев за 8.4.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 (за 2).

Очевидно, что «Вильярреал» будет фаворитом в этом матче, но его форма недостаточно хороша, чтобы устроить разгром даже такой команде, как «Райо». Ведь и с «Альмерией», у которой в обороне очень серьезные проблемы, он пыжился до компенсированного времени. Возможно, 2:0 или 1:0 станут оптимальным счетом по игре. Ну или 1:1, если «Райо» захочет действительно посражаться.

Где смотреть матч Вильярреал – Райо Вальекано

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