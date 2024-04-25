«Мудак, #####». Хавбека «Альмерии» Рамазани дисквалифицировали на 5 матчей Ла Лиги за брань в адрес арбитра

Теги Вильярреал Ла Лига дисквалификации Альмерия Федерация футбола Испании Мигель Анхель Ортис Арьяс Ларжи Рамазани брань контент Футбол

Игрока «Альмерии» дисквалифицировали на 5 матчей Ла Лиги за оскорбления судьи.

Как сообщает Diario de Almeria, инцидент произошел в матче «Альмерии» против «Вильярреала» (1:2) в рамках 32-го тура Ла Лиги в прошедшее воскресенье.

После матча полузащитник хозяев Ларжи Рамазани, удаленный на 87-й минуте поле второй желтой карточки, повздорил с арбитром Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом.

В протоколе матча судья отразил сказанные в его адрес «в агрессивной манере» выражения «Fucking dick head!» («Мудак, #####» – англ.), «Fucking cunt!» («#####, #####» – англ.) и «Fucking idiot!» («Идиот, #####» – англ.)

За оскорбительные выражения в адрес судьи Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) дисквалифицировал Рамазани на 4 матча – минимальный срок дисквалификации по статье 99 Дисциплинарного кодекса.

Еще один матч полузащитник «Альмерии» пропустит в связи с удалением. Таким образом, в общей сложности 23-летний бельгиец будет отстранен на 5 матчей Ла Лиги.

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7 комментариев
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а что там с Хави? По аналогичному поводу
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Перевод мата топовый от спортса
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И в чём он не прав? 😁
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«Мудак» забыли запикать!)
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«Мудак» забыли запикать!)
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Ну dickhead слитно пишется, такое знать надо!
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То есть Спортс считает, что люди тупые и не знают как переводится слово факин?
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