«Мудак, #####». Хавбека «Альмерии» Рамазани дисквалифицировали на 5 матчей Ла Лиги за брань в адрес арбитра

Игрока «Альмерии» дисквалифицировали на 5 матчей Ла Лиги за оскорбления судьи.

Как сообщает Diario de Almeria, инцидент произошел в матче «Альмерии» против « » (1:2) в рамках 32-го тура Ла Лиги в прошедшее воскресенье.

После матча полузащитник хозяев , удаленный на 87-й минуте поле второй желтой карточки, повздорил с арбитром Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом.

В протоколе матча судья отразил сказанные в его адрес «в агрессивной манере» выражения «Fucking dick head!» («Мудак, #####» – англ.), «Fucking cunt!» («#####, #####» – англ.) и «Fucking idiot!» («Идиот, #####» – англ.)

За оскорбительные выражения в адрес судьи Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) дисквалифицировал Рамазани на 4 матча – минимальный срок дисквалификации по статье 99 Дисциплинарного кодекса.

Еще один матч полузащитник «Альмерии» пропустит в связи с удалением. Таким образом, в общей сложности 23-летний бельгиец будет отстранен на 5 матчей .