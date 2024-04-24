Вильярреал – Райо Вальекано где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 28 апреля
В воскресенье, 28 апреля, сыграют Вильярреал и Райо Вальекано в 33 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Эстадио де ла Серамика».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Вильярреал – Райо Вальекано
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Последние матчи Вильярреал
- Альмерия – Вильярреал : 1 – 2
- Атлетик – Вильярреал : 1 – 1
- Вильярреал – Атлетико : 1 – 2
- Вильярреал – Валенсия : 1 – 0
- Вильярреал – Марсель : 3 – 1
Последние матчи Райо Вальекано
- Райо Вальекано – Осасуна : 2 – 1
- Райо Вальекано – Хетафе : 0 – 0
- Сельта – Райо Вальекано : 0 – 0
- Райо Вальекано – Бетис : 2 – 0
- Алавес – Райо Вальекано : 1 – 0
Прогноз на матч Вильярреал – Райо Вальекано
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