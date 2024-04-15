«Атлетик» на 4 очка отстал от зоны ЛЧ после 1:1 с «Вильярреалом», пропустив на 95-й с пенальти за руку Берчиче. Баски недовольны судейством: «Дайте нам веревки – будем играть со связанными руками»

Игроки «Атлетика» недовольны судейством в матче Ла Лиги с «Вильярреалом».

Вчера «Атлетик» и « » сыграли вничью (1:1) в матче 31-го тура Ла Лиги. Гости сравняли счет на 95-й минуте с пенальти, назначенного арбитром за попадание мяча в руку .

«Атлетик» на 4 очка отстал от « », занимающего 4-ю строчку в турнирной таблице , – это место позволяет сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Мы боремся за Лигу чемпионов, тяжело терять два очка таким образом. Я верю в честность судей, но это решение необъяснимо. Дайте нам веревки, чтобы мы играли со связанными руками. ВАР поставил рефери в затруднительное положение.

Мы хотим быть лучшей лигой в мире. Это прискорбная картина. Любой, кто увидит это по телевизору, скажет: «Я не верю». Спросите 20 игроков об эпизоде, когда вы падаете на газон, и мяч попадает вам в руку – они скажут, что это не пенальти. Юри оборонялся блестяще, мы и так прижимаем руки к телу. Я люблю эту лигу, но это не очень хорошо для ее имиджа в мире», – сказал полузащитник «Атлетика» после матча.

, забивший единственный гол «Атлетика» в матче, также выразил недоумение по поводу решения судьи.

«Я ничего не понимаю. В разговорах с нами судьи говорят, что это не пенальти и не игра рукой. Нужно уважать решения арбитра, но я ничего не понимаю», – сказал Сансет.