Капелло о Беллингеме: «Только суперигроки могут так играть в этом возрасте – Месси и некоторые другие»
Фабио Капелло оценил игру Джуда Беллингема.
«Только суперигроки могут играть так, как он, в этом возрасте – Месси и некоторые другие.
Он провел невероятную игру в таком важном матче, как класико, потому что он был очень хорош на каждом участке поля. Он возвращался в оборону и надежно обращался с мячом.
Болельщики понимают, что этот игрок хочет побеждать. Он бегает и борется», – сказал бывший тренер «Реала».
«Месси, Пеле и Марадона – гении, Роналду – нет. Он очень близок». Капелло о футболистах