Капелло о Беллингеме: «Только суперигроки могут так играть в этом возрасте – Месси и некоторые другие»

Теги Реал Мадрид Лионель Месси Фабио Капелло Ла Лига Класико Джуд Беллингем Футбол

Фабио Капелло оценил игру Джуда Беллингема.

«Только суперигроки могут играть так, как он, в этом возрасте – Месси и некоторые другие.

Он провел невероятную игру в таком важном матче, как класико, потому что он был очень хорош на каждом участке поля. Он возвращался в оборону и надежно обращался с мячом.

Болельщики понимают, что этот игрок хочет побеждать. Он бегает и борется», – сказал бывший тренер «Реала». 

«Месси, Пеле и Марадона – гении, Роналду – нет. Он очень близок». Капелло о футболистах

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13 комментариев
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Пато: подержите моё пиво.
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Ответ Великий Алонсо
Биллингем уже превзошёл Месси как игрок. Капелло все никак не может вытащить язык из опы нашего Лео.
Люди, не обращайте внимания на него, это наш местный 🤡🤡🤡
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Ответ Marcus-light
Сеск был лучше. Ничем хорошим не закончилось, в целом.
7+4 у Сеска в 2007/2008 в АПЛ и 3 место. 17+4 у Джуда и 1 место. Лишь бы высрать что нибудь.
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Он его с Вальверде перепутал что ли? По описанию игры 100 процентов Вальверде.
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Ответ Киборг убийца
7+4 у Сеска в 2007/2008 в АПЛ и 3 место. 17+4 у Джуда и 1 место. Лишь бы высрать что нибудь.
Ничего, подрастёте - поумнеете.
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Ответ Великий Алонсо
Биллингем уже превзошёл Месси как игрок. Капелло все никак не может вытащить язык из опы нашего Лео.
Биллингем ещё до уровня Гравесена не дорос
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Ответ Dolphin
Он его с Вальверде перепутал что ли? По описанию игры 100 процентов Вальверде.
Мне показалось, что речь о Сото Градо
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