Сака стал лучшим бомбардиром в сборной Англии из игроков «Арсенала» – 13 голов. Рекорд Бастина держался с 1938 года

Букайо Сака – лучший бомбардир сборной Англии среди игроков «Арсенала».

Вингер забил Уэльсу в товарищеском матче (3:0, перерыв).

Этот гол стал 13-м для Сака за национальную команду – из игроков «Арсенала » никто не забивал за Англию больше.

Букайо превзошел рекорд Клиффа Бастина, забившего 12 мячей за «трех львов» в период с 1931 по 1938 год.