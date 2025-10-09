Сака стал лучшим бомбардиром в сборной Англии из игроков «Арсенала» – 13 голов. Рекорд Бастина держался с 1938 года
Букайо Сака – лучший бомбардир сборной Англии среди игроков «Арсенала».
Вингер забил Уэльсу в товарищеском матче (3:0, перерыв).
Этот гол стал 13-м для Сака за национальную команду – из игроков «Арсенала» никто не забивал за Англию больше.
Букайо превзошел рекорд Клиффа Бастина, забившего 12 мячей за «трех львов» в период с 1931 по 1938 год.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
