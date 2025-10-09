  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сафонов об отсутствии игровой практики в «ПСЖ»: «Не воспринимаю это как свою личную неудачу, просто как показатель того, что нужно продолжать работать. Во всем нужно находить плюсы»
Сафонов об отсутствии игровой практики в «ПСЖ»: «Не воспринимаю это как свою личную неудачу, просто как показатель того, что нужно продолжать работать. Во всем нужно находить плюсы»

Матвей Сафонов высказался о нехватке игровой практики в «ПСЖ».

«Нужно правильно все это воспринимать. Я не воспринимаю это как свою личную неудачу, просто как показатель того, что нужно продолжать работать. Возможно, нужно где‑то больше уделять времени тренировочному процессу, больше сил оставлять, больше концентрироваться.

Плюс, отсутствие игровой практики дает больше возможности тренироваться. Поэтому во всем нужно находить плюсы. Понятно, что если я не играю, то это для меня показатель, что нужно работать и что‑то менять», – сказал вратарь парижского клуба и сборной России. 

В текущем сезоне Сафонов не провел ни одного матча за «ПСЖ».

