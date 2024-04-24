Капелло о Евро-2024: «Беллингем и Мбаппе будут делать разницу. Посмотрим, как сезон в Саудовской Аравии скажется на Роналду»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Фабио Капелло Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Евро-2024 Футбол

Фабио Капелло назвал игроков, которые станут звездами Евро-2024.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля этого года. 

«Есть два игрока, которые будут делать разницу – Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе. Посмотрим, как сезон в Саудовской Аравии скажется на Криштиану [Роналду]», – сказал бывший тренер клубов Серии А и сборной России. 

«Месси, Пеле и Марадона – гении, Роналду – нет. Он очень близок». Капелло о футболистах

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий