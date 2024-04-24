Капелло о Евро-2024: «Беллингем и Мбаппе будут делать разницу. Посмотрим, как сезон в Саудовской Аравии скажется на Роналду»

Фабио Капелло назвал игроков, которые станут звездами Евро-2024.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля этого года.

«Есть два игрока, которые будут делать разницу – и . Посмотрим, как сезон в Саудовской Аравии скажется на [Роналду]», – сказал бывший тренер клубов Серии А и сборной России.

«Месси, Пеле и Марадона – гении, Роналду – нет. Он очень близок». Капелло о футболистах