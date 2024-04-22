Беллингем о Васкесе после класико: «#####, Лукас, ты легенда»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лукас Васкес соцсети Класико Джуд Беллингем брань Футбол

Джуд Беллингем похвалил игру Лукаса Васкеса в класико.

В матче 32-го тура Ла Лиги «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 3:2.

Васкес поучаствовал в каждом из трех голов мадридской команды – заработал пенальти, реализованный Винисиусом Жуниором, забил гол и отдал голевую передачу на Джуда Беллингема в добавленное ко второму тайму время.

«##### [блин], Лукас Васкес, ты легенда», – написал Беллингем в твиттере после матча.

Напомним, ранее в сезоне хавбек «Реала» получил красную карточку и последующую дисквалификацию на 2 матча за фразу «##### [блин], это гол!», сказанную арбитру Хесусу Хилю Мансано «в агрессивном состоянии». Таким образом Беллингем выразил недовольство свистком судьи  за мгновение до навеса, приведшего к голу мадридцев на 99-й минуте в матче с «Валенсией» (2:2).

Васкес – неожиданная суперзвезда класико! Без него не было бы трех голов

Материалы по теме

33 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Тяжёлые времена для кабинетных негрейровцев.
+62
-9
+53
и ведь не поспоришь
+33
-6
+27
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Заслужил)
+16
-1
+15
Теперь Реалу нужно 4 раз проиграть из 6 оставшихся матчей… чтоб Барса догнала их)
+17
-3
+14
Ответ Эрнандес Эрнандес
Теперь Реалу нужно 4 раз проиграть из 6 оставшихся матчей… чтоб Барса догнала их)
Впереди у Барсы еще три финала минимум🤣
+13
0
+13
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Лавочник хозяин Барселоны.
+13
0
+13
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Вообще, я бы заставил судей давать интервью после каждого матча, чтобы они рассказывали журналистам о своих решениях в тех или иных эпизодах. Может хоть так что-то поменяется. Иначе этот беспредел в испанском первенстве не прекратится никогда. Этот мадридский цирк, который по нраву только глорам мадрида, уже достал всех от Альмерии до Барселоны.
Негрейру накрыли вернулось справедливое судейство с жесткой кармой.
+8
0
+8
Ответ Эрнандес Эрнандес
Теперь Реалу нужно 4 раз проиграть из 6 оставшихся матчей… чтоб Барса догнала их)
Ох, не прочувствовать бы вам никогда весну 2004 года.
+7
-1
+6
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Беллингем: "Лукас Васкес. ты легенда дельфинария"
Тогда кто же Ямаль или кто там подошвой о ногу Камавинги "ударился", начал падать с таким лицом, будто в него влетели с двух ног и ещё Хави показали и он тоже требовал пенальти.
+5
0
+5
Шикарный игрок!!!
+4
0
+4
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Кто о чем, а фанаты Барсы о судействе)
+9
-5
+4
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Вообще, я бы заставил судей давать интервью после каждого матча, чтобы они рассказывали журналистам о своих решениях в тех или иных эпизодах. Может хоть так что-то поменяется. Иначе этот беспредел в испанском первенстве не прекратится никогда. Этот мадридский цирк, который по нраву только глорам мадрида, уже достал всех от Альмерии до Барселоны.
Вероломные 0 европейских трофеев и миллионы каталонских слёз после внедрения ВАР
+4
0
+4
Васкес-новый хозяин бчк со вчерашнего дня
+7
-3
+4
Ответ Shuller18
Ну не такая, как Хламаль конечно же) раз даже 1+2 не хватило для МВП
Ямаль то неплох. Просто фаны Барсы и про него забудут. Про Фати забыли, про Гави начали забывать
+4
-1
+3
Ответ alexis2020
Ямаль то неплох. Просто фаны Барсы и про него забудут. Про Фати забыли, про Гави начали забывать
Его уж очень агрессивно пиарят, хотя он играет средне.
+3
0
+3
Барсуки не плакать
+7
-5
+2
Ответ Buzya
Тогда кто же Ямаль или кто там подошвой о ногу Камавинги "ударился", начал падать с таким лицом, будто в него влетели с двух ног и ещё Хави показали и он тоже требовал пенальти.
Школа бчк. В Ла Масии в последние годы обучают в основном этому вместо игры в футбол
+1
0
+1
Легенда Реала
+1
0
+1
Ну не такая, как Хламаль конечно же) раз даже 1+2 не хватило для МВП
+3
-2
+1
Ответ Нурлыбек Исмагулов
Шикарный игрок!!!
И перспективный )
0
0
0
Ответ войд
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Танцуй Вини
Ох, не прочувствовать бы вам никогда весну 2004 года.
Даа, тогда казалось что это страшный сон и этого не может быть...
+1
-1
0
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Влад Аронофски
и ведь не поспоришь
Веселые ребята ))
0
0
0
Комментарий удален модератором
Лукас хозяин Барселоны
+10
-10
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий