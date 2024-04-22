Беллингем о Васкесе после класико: «#####, Лукас, ты легенда»

Джуд Беллингем похвалил игру Лукаса Васкеса в класико.

В матче 32-го тура Ла Лиги «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 3:2.

Васкес поучаствовал в каждом из трех голов мадридской команды – заработал пенальти, реализованный Винисиусом Жуниором, забил гол и отдал голевую передачу на Джуда Беллингема в добавленное ко второму тайму время.

«##### [блин], Лукас Васкес, ты легенда», – написал Беллингем в твиттере после матча.

Напомним, ранее в сезоне хавбек «Реала» получил красную карточку и последующую дисквалификацию на 2 матча за фразу «##### [блин], это гол!», сказанную арбитру Хесусу Хилю Мансано «в агрессивном состоянии». Таким образом Беллингем выразил недовольство свистком судьи за мгновение до навеса, приведшего к голу мадридцев на 99-й минуте в матче с «Валенсией» (2:2).

Васкес – неожиданная суперзвезда класико! Без него не было бы трех голов