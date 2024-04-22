Беллингем – фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Кейн – 3-й, Винисиус – 5-й, Холанд – 7-й, Месси – 20-й

Джуд Беллингем остается фаворитом на завоевание «Золотого мяча» по версии Goal.

Портал Goal представил обновленную версию рейтинга претендентов на получение награды в 2024 году. Из первой двадцатки выбыли Криштиану Роналду, Вирджил ван Дейк и Хулиан Альварес. В список были включены Антонио Рюдигер, Джереми Фримпонг и Йозуа Киммих.

Топ-20 выглядит так:

1. («Реал»);

2. (« »);

3. («Бавария»);

4. Филип Фоден («Манчестер Сити»);

5. Винисиус Жуниор («Реал»);

6. Флориан Виртц («Байер»);

7. («Манчестер Сити»);

8. Родри («Манчестер Сити»);

9. Родриго («Реал»);

10. Букайо Сака («Арсенал»);

11. Антонио Рюдигер («Реал»);

12. Антуан Гризманн («Атлетико»);

13. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

14. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

15. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

16. Деклан Райс («Арсенал»);

17. Джереми Фримпонг («Байер»);

18. Лаутаро Мартинес («Интер»);

19. Йозуа Киммих («Бавария»);

20. Лионель Месси («Интер Майами»).