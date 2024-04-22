Беллингем – фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Кейн – 3-й, Винисиус – 5-й, Холанд – 7-й, Месси – 20-й
Джуд Беллингем остается фаворитом на завоевание «Золотого мяча» по версии Goal.
Портал Goal представил обновленную версию рейтинга претендентов на получение награды в 2024 году. Из первой двадцатки выбыли Криштиану Роналду, Вирджил ван Дейк и Хулиан Альварес. В список были включены Антонио Рюдигер, Джереми Фримпонг и Йозуа Киммих.
Топ-20 выглядит так:
1. Джуд Беллингем («Реал»);
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
3. Харри Кейн («Бавария»);
4. Филип Фоден («Манчестер Сити»);
5. Винисиус Жуниор («Реал»);
6. Флориан Виртц («Байер»);
7. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
8. Родри («Манчестер Сити»);
9. Родриго («Реал»);
10. Букайо Сака («Арсенал»);
11. Антонио Рюдигер («Реал»);
12. Антуан Гризманн («Атлетико»);
13. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
14. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
15. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
16. Деклан Райс («Арсенал»);
17. Джереми Фримпонг («Байер»);
18. Лаутаро Мартинес («Интер»);
19. Йозуа Киммих («Бавария»);
20. Лионель Месси («Интер Майами»).
А так, все верно написали. ЛЧ и Евро.
Реал скорее всего заберёт очередную чашку, а Франция - ЧЕ. Но могут быть разные варианты)
Я-бы поставил на чирипаху
По степени природной одаренности все примерно на одном уровне. Вундики. Но как минимум два из трёх при этом засранцы по жизни.
Самое главное он выиграл 18.12.2022, все остальное лишь бонус.