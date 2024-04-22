Беллингем – фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Кейн – 3-й, Винисиус – 5-й, Холанд – 7-й, Месси – 20-й

Теги Бавария Байер ПСЖ Интер Ливерпуль Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Атлетико Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Арсенал рейтинги Золотой мяч Кевин де Брюйне Антуан Гризманн Харри Кейн Антонио Рюдигер Мохамед Салах Бернарду Силва Йозуа Киммих Килиан Мбаппе Родри Лаутаро Мартинес Интер Майами Филип Фоден Деклан Райс Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Родриго Джереми Фримпонг Букайо Сака Джуд Беллингем Флориан Виртц Футбол

Джуд Беллингем остается фаворитом на завоевание «Золотого мяча» по версии Goal.

Портал Goal представил обновленную версию рейтинга претендентов на получение награды в 2024 году. Из первой двадцатки выбыли Криштиану Роналду, Вирджил ван Дейк и Хулиан Альварес. В список были включены Антонио Рюдигер, Джереми Фримпонг и Йозуа Киммих. 

Топ-20 выглядит так:

1. Джуд Беллингем («Реал»);

2. Килиан МбаппеПСЖ»);

3. Харри Кейн («Бавария»);

4. Филип Фоден («Манчестер Сити»);

5. Винисиус Жуниор («Реал»);

6. Флориан Виртц («Байер»);

7. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

8. Родри («Манчестер Сити»);

9. Родриго («Реал»);

10. Букайо Сака («Арсенал»);

11. Антонио Рюдигер («Реал»);

12. Антуан Гризманн («Атлетико»);

13. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

14. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

15. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

16. Деклан Райс («Арсенал»);

17. Джереми Фримпонг («Байер»);

18. Лаутаро Мартинес («Интер»);

19. Йозуа Киммих («Бавария»);

20. Лионель Месси («Интер Майами»). 

Материалы по теме

87 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Раз в неделю Спортс просто обновляет табличку с сайта Goal 😂
+16
-2
+14
Если Байер сделает требл и закончит сезон без поражений, было бы красиво отдать ЗМ Виртцу а тренера года Хаби Алонсо. То что они делают это уже вышло даже за рамки волшебства.
+23
-9
+14
Ответ Yobo
Если Байер сделает требл и закончит сезон без поражений, было бы красиво отдать ЗМ Виртцу а тренера года Хаби Алонсо. То что они делают это уже вышло даже за рамки волшебства.
за требл с ле вроде никогда зм не давали.
+12
-5
+7
Ответ serginn
Рюдигер 11? Это прикол?
Можно и в пятерку включить.
+5
0
+5
Считаю, что к обладателю чемпионата мира 2022 предвзято относятся, как миниму в тройке должен быть
+5
0
+5
Если честно, мне кажется Вини больше импакта оказывает на игру Реала нежели Беллингем. И вообще парень уже давно заслужил быть в тройке номинантов на ЗМ.
+6
-2
+4
Если Реал ещё и ЛЧ выиграет, помимо Ла-лиги, которую уже наверное выиграл, то Беллингем обязан получать ЗМ
+10
-7
+3
Ответ Влад Аронофски
за требл с ле вроде никогда зм не давали.
Оуэн
+3
-1
+2
Рюдигер 11? Это прикол?
+6
-4
+2
В этом году трудно выбрать лучшего, никто не феерит настолько, чтобы быть на голову сильнее остальных. Беллингем хорошо начал, но потом как-то сдал..
+2
0
+2
Ответ serginn
Рюдигер 11? Это прикол?
А то есть 20 тебя не смущает? И почему так?
+6
-4
+2
Ответ Cruel Snake
А то есть 20 тебя не смущает? И почему так?
По 20му уже все отписались, он вне конкурса. А Рюдигер.... Это же премия "золотой мяч", а не "золотой столб", "золотой локоть", "золотые пальцы чтобы крутить противнику соскИ". Ладно, пусть золотой замОк, ну не мяч никак.
+3
-1
+2
Ответ madaev
Не знал, что игрок Сити за требл взял зм
не брал, но там был Месси с кубком мира, которого трудно было обойти(а вторым был Холанд). В этом сезоне такого попсового кандидата нет, а значит итоги клубного футбола будут больше цениться
+1
0
+1
Ответ Pato07
Если честно, мне кажется Вини больше импакта оказывает на игру Реала нежели Беллингем. И вообще парень уже давно заслужил быть в тройке номинантов на ЗМ.
Такого же мнения. При всех скандалах провокациях и мерзком поведении, он с отрывом лучший игрок Реала, самый опасный, креативный, обостряющий и проносящий результат во многих матчах. Без понятия, почему так пиарят Беллингема. Прыгнул выше головы на пару месяцев, потом пропал. Если раньше его тут возносили за голы, то за 4 неполных месяца этого года, в официальных матчах он забил 4 гола
+1
0
+1
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А если ЕВРО выиграет Беллингем?
ЗМ отдадут Кейну 🤭🤭🤭
+2
-1
+1
Гюндоган половину этого списка явно превосходит.
А так, все верно написали. ЛЧ и Евро.
Реал скорее всего заберёт очередную чашку, а Франция - ЧЕ. Но могут быть разные варианты)

Я-бы поставил на чирипаху
+1
0
+1
Ответ Биллибоб
Гризман, Месси и Киммих абсолютно лишние люди в этом списке
А Белингему за что?
+4
-3
+1
А сам Месси знает об этом?
+4
-3
+1
Сака!? Как болельщик Арсенала - не понимаю! Эдегор более выдающийся сезон проводит, и все матчи летает по полю! В то время как Сака чаще стал просто пороть моменты и жадничать с мячом, когда выгоднее передачу отдать, чем пытаться пробить с острого угла или в неудачную обводку идти.
+2
-1
+1
Гризман, Месси и Киммих абсолютно лишние люди в этом списке
+5
-4
+1
Ответ Pirelli
В этом году трудно выбрать лучшего, никто не феерит настолько, чтобы быть на голову сильнее остальных. Беллингем хорошо начал, но потом как-то сдал..
Винни крут, практически все умеет, решает, по-спортивному злой. Беллингем тоже крут, но, ИМХО, ещё зеленоватый. Мбапе - если на ЧЕ рванет, должен быть лучшим. Черепашка - это более зрелый и опытный Винни.
По степени природной одаренности все примерно на одном уровне. Вундики. Но как минимум два из трёх при этом засранцы по жизни.
0
0
0
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Да, почему он не первый, ведь он разрывает лигу верблюдов и развлекает саранчей🤣🤣🤣
+1
-1
0
Ответ Yobo
Если Байер сделает требл и закончит сезон без поражений, было бы красиво отдать ЗМ Виртцу а тренера года Хаби Алонсо. То что они делают это уже вышло даже за рамки волшебства.
Полностью согласен, считаю это будет более чем справедливо, отыграть сезон без поражений это действительно что-то запредельное. А Виртц у них самый результативный ? Просто не видел не одной игры байера
0
0
0
Ответ Влад Аронофски
за требл с ле вроде никогда зм не давали.
У Оуэна был Mickey Mouse treble с кубками Лиги, Англии и УЕФА. Даже без чемпионата.
0
0
0
Комментарий удален модератором
Ответ Domian
Если Евро выиграет Мбаппе, то Перес всю пиармашину пустит на француза и задвинет британца.
А если ЕВРО выиграет Беллингем?
+1
-1
0
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Беллингем Винисиус Валверде Карвахаль Родриго ----- Мбапе и все остальные --- пропасть ----- Арабский ныряльщик Джамал ------ дно --- ниже дна --------- Леопольд
А ещё ниже Рональд
+1
-1
0
Ответ tolobas
Новость ради новости. Какой смысл в этих рейтингах, когда и 4-х месяцев года не прошло
Как какой?.. А срач?.. 😀
0
0
0
Ответ Чстный
А сам Месси знает об этом?
Ему пофиг.
Самое главное он выиграл 18.12.2022, все остальное лишь бонус.
+4
-4
0
Ответ Чстный
А сам Месси знает об этом?
Месси - нет, но Авейру знает.. Хе..
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий