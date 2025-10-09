Агент Боккетти о «Спартаке» и возможном приглашении тренера: «Сальваторе готов»
Сальваторе Боккетти готов возглавить «Спартак», сообщил агент.
Экс-защитник красно-белых в настоящий момент является главным тренером команды «Аталанты» до 23 лет. По ходу прошлого сезона он руководил «Монцой».
«Готов ли Боккетти возглавить «Спартак», если клуб к нему обратится? Да, готов», – сказал Андреа Д’Амико.
Как вам дерби?20951 голос
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости