Агент Боккетти о «Спартаке» и возможном приглашении тренера: «Сальваторе готов»

Сальваторе Боккетти готов возглавить «Спартак», сообщил агент.

Экс-защитник красно-белых в настоящий момент является главным тренером команды «Аталанты» до 23 лет. По ходу прошлого сезона он руководил «Монцой».

«Готов ли Боккетти возглавить «Спартак», если клуб к нему обратится? Да, готов», – сказал Андреа Д ’Амико.

Тренировать «Спартак» должен Сальваторе Боккетти