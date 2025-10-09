Конате, Упамекано, Гехи – в шорт-листе «Реала». Приоритетная цель – защитник «Ливерпуля»

«Реал» определил троих кандидатов для укрепления центра обороны.

По информации Marca, в шорт-лист мадридского клуба входят Ибраима Конате из «Ливерпуля », Дайо Упамекано («Бавария ») и Марк Гехи («Кристал Пэлас »). Контракты всех этих игроков с их нынешними клубами действуют до конца этого сезона.

Приоритетным вариантом для «сливочных» является подписание Конате, который все еще не согласился подписать новое соглашение с мерсисайдцами. Услуги Упамекано предложили мадридцам, но Дайо не считается предпочтительным кандидатом.

Отмечается, что следующим летом истекают контракты выступающих за «Реал » Антонио Рюдигера и Давида Алабы .