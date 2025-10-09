«Порту» за заряд «Моуринью – гей, пидорас» и использование пиротехники фанатами на матче с «Бенфикой» оштрафован на 30 855 евро

«Порту» наказали за оскорбления в адрес Жозе Моуринью.

Напомним, на матче с «Риу Аве» в 6-м туре чемпионата Португалии (3:0) болельщики «Порту» начали скандировать : «Моуринью – гей, Моуринью – гей, он пидорас».

То же самое произошло во время игры с «Бенфикой», которую в данный момент возглавляет Моуринью, в 8-м туре лиги (0:0).

Дисциплинарный комитет Португальской футбольной федерации принял решение оштрафовать клуб на 30 855 евро за эти кричалки и использование фанатами пиротехники.

Кроме того, клуб будет вынужден выплатит 3190 евро в качестве наказания за то, что болельщики бросали на поле различные предметы, в том числе пластиковые бутылки и монеты.