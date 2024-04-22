У Беллингема 3 гола в класико в этом сезоне. Он забивал победные мячи «Реала» в добавленное время в обоих матчах с «Барсой» в Ла Лиге
Джуд Беллингем забил победные голы «Реала» в обоих класико в этом сезоне Ла Лиги.
Сегодня «Реал» обыграл «Барселону» в 32-м туре Ла Лиги с счетом 3:2. Победный гол забил Джуд Беллингем на 91-й минуте.
В матче 1-го круга Беллингем сделал дубль, а его мяч на 92-й минуте принес «Реалу» победу – выездная игра завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридцев.
Таким образом, в нынешнем сезоне полузащитник «Реала», перешедший в клуб летом прошлого года, забил 3 гола за 3 матча с «Барселоной» во всех турнирах: в финале Суперкубка Испании ему не удалось отличиться, но он стал автором голевой передачи.
Подробная статистика Беллингема доступна здесь.
Если да, то кринжатина
Васкес 1+1 и заработал пенальти, но пиар-машина уже запущена и ТЦК-шники натренированы отбирать ЗМ у других игроков силой (бедный Снейдер)
Эх... Ещё лет 20 это терпеть
Вот так и получают свои ГД эти бруски
А вообще смешно читать глоров бчк,которые говорят что у них отличное будущее с такими распиренными дельфинами)
А кому-то важны победы в официальных матчах