У Беллингема 3 гола в класико в этом сезоне. Он забивал победные мячи «Реала» в добавленное время в обоих матчах с «Барсой» в Ла Лиге

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Класико Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем забил победные голы «Реала» в обоих класико в этом сезоне Ла Лиги.

Сегодня «Реал» обыграл «Барселону» в 32-м туре Ла Лиги с счетом 3:2. Победный гол забил Джуд Беллингем на 91-й минуте.

В матче 1-го круга Беллингем сделал дубль, а его мяч на 92-й минуте принес «Реалу» победу – выездная игра завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридцев.

Таким образом, в нынешнем сезоне полузащитник «Реала», перешедший в клуб летом прошлого года, забил 3 гола за 3 матча с «Барселоной» во всех турнирах: в финале Суперкубка Испании ему не удалось отличиться, но он стал автором голевой передачи.

Подробная статистика Беллингема доступна здесь.

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28 комментариев
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А правда, что Ламин - MVP матча сегодня?)

Если да, то кринжатина
Васкес 1+1 и заработал пенальти, но пиар-машина уже запущена и ТЦК-шники натренированы отбирать ЗМ у других игроков силой (бедный Снейдер)

Эх... Ещё лет 20 это терпеть
+63
-5
+58
Помню после разгромного поражения Мадрида в предсезонке все писали, чтобы Джуд привыкал к поражениям. В итоге три победы и два победных гола!
+29
-1
+28
Кансело сегодня превратил Васкеса в праймового Бэйла) Модрич красава, что в 38 бегает 90 минут как 18 летний
+18
0
+18
Ответ Багамка Москва
А правда, что Ламин - MVP матча сегодня?) Если да, то кринжатина Васкес 1+1 и заработал пенальти, но пиар-машина уже запущена и ТЦК-шники натренированы отбирать ЗМ у других игроков силой (бедный Снейдер) Эх... Ещё лет 20 это терпеть
Каталонский пиар в деле
Вот так и получают свои ГД эти бруски
А вообще смешно читать глоров бчк,которые говорят что у них отличное будущее с такими распиренными дельфинами)
+17
-1
+16
Хозяин puta.
+15
-2
+13
Ямаль стал самым молодым игроком, который наблюдал 3 гола Джуджа в класико.
+13
-1
+12
Владелец спотифая - официально!!!
+13
-2
+11
Ответ corazon blanco
Помню после разгромного поражения Мадрида в предсезонке все писали, чтобы Джуд привыкал к поражениям. В итоге три победы и два победных гола!
Кому победы на предсезонках
А кому-то важны победы в официальных матчах
+9
0
+9
Уже обогнал Левандовски ахахах
+9
-1
+8
Джуд батя фк Нэгрейры))
+9
-1
+8
Кошмар, ужас, трагедия для "Барселоны"! Радость и праздник для Мадрида!
+9
-2
+7
Ответ corazon blanco
Помню после разгромного поражения Мадрида в предсезонке все писали, чтобы Джуд привыкал к поражениям. В итоге три победы и два победных гола!
Там и не такое писали. Утверждалось, что Ориоль Ромеу в соло закрыл весь центр Мадрида и что это только начало:)
+5
0
+5
Беллингем знает кому забивать.
+4
0
+4
Ответ Багамка Москва
А правда, что Ламин - MVP матча сегодня?) Если да, то кринжатина Васкес 1+1 и заработал пенальти, но пиар-машина уже запущена и ТЦК-шники натренированы отбирать ЗМ у других игроков силой (бедный Снейдер) Эх... Ещё лет 20 это терпеть
это самый главный и единственный трофей барсы в этом сезоне 🤣🤣
+4
0
+4
Ответ xQcoW
Кансело сегодня превратил Васкеса в праймового Бэйла) Модрич красава, что в 38 бегает 90 минут как 18 летний
Модрич велик очень велик
+3
0
+3
https://ru.files.me/u/qgytgajf56
+3
0
+3
Why always me?
+1
0
+1
Ответ serhio_ramos_
https://ru.files.me/u/qgytgajf56
Судя по фоткам он ещё и подкачался неплохо
+1
0
+1
Его ради этого и покупали) 6 очков)
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0
0
Ответ Zemanuha
Хозяин puta.
И точка!)
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Ответ Роман
Ямаль стал самым молодым игроком, который наблюдал 3 гола Джуджа в класико.
Хотел Джуджлу получил от Джуда
0
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Ответ Багамка Москва
А правда, что Ламин - MVP матча сегодня?) Если да, то кринжатина Васкес 1+1 и заработал пенальти, но пиар-машина уже запущена и ТЦК-шники натренированы отбирать ЗМ у других игроков силой (бедный Снейдер) Эх... Ещё лет 20 это терпеть
Он не совсем игрока матча получил. Дельфина матча.
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Ответ Эльдар Сулейманов
шикарный матч провёл этот молодой игрок, зачем так говорить в свои 16 где ты был? если тебе есть 16. Очень опасно и страшно было когда у него был мяч не представляю какой из него игрок вырастит.
Никакой не вырастет так и останется подающим надежды как обычно бывает у путалонии, много шума из ничего.
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Ответ Эльдар Сулейманов
не скажи, Барселона скорее всего номер один в мире команда которая вырастила топ игроков, очень опасный этот молодой очень, время покажет
Номер один как раз Реал. Просто он не пиарит как это делает Ла массия
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Беллингем - лучший английский футболист 21 века, а если так продолжит то и за всю историю.
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