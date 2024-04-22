У Беллингема 3 гола в класико в этом сезоне. Он забивал победные мячи «Реала» в добавленное время в обоих матчах с «Барсой» в Ла Лиге

Джуд Беллингем забил победные голы «Реала» в обоих класико в этом сезоне Ла Лиги.

Сегодня «Реал» обыграл «Барселону» в 32-м туре с счетом 3:2. Победный гол забил на 91-й минуте.

В матче 1-го круга Беллингем сделал дубль, а его мяч на 92-й минуте принес «Реалу» победу – выездная игра завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридцев.

Таким образом, в нынешнем сезоне полузащитник «Реала», перешедший в клуб летом прошлого года, забил 3 гола за 3 матча с «Барселоной» во всех турнирах: в финале Суперкубка Испании ему не удалось отличиться, но он стал автором голевой передачи.

Подробная статистика Беллингема доступна здесь.