Аль-Хелайфи о встрече с Лапортой: «Мы совершили романтическую прогулку по Риму. Жоан – отличный парень, он помог «Барсе» в сложной финансовой ситуации. Снимаю шляпу»

Нассер Аль-Хелайфи высказался о встрече с Жоаном Лапортой.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта посетил генеральную ассамблею Ассоциации европейских клубов.

«Он наш друг, мы были друзьями, и, как я уже говорил в своей речи, друзья иногда могут расходиться во мнениях, но они всегда мирятся.

И, конечно, то, что Жоан приехал сюда, – это заявление с его стороны. Он верит в Ассоциацию европейских клубов. И, конечно, он был очень горд и счастлив быть здесь. То же самое он сказал и мне.

Дело не в Суперлиге , а в том, чтобы вернуть всех в семью. И мы были польщены и счастливы, все клубы, а не только руководство [Ассоциации] были очень рады возвращению «Барселоны».

Я хорошо поужинал с Лапортой, мы совершили романтическую прогулку по Риму (смеется). Он отличный парень. Он многое сделал для клуба, помог «Барселоне» в сложной финансовой ситуации. Мы во Франции говорим «снимаю шляпу». Мы очень рады возвращению Лапорты», – сказал президент «ПСЖ » и Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелайфи .

Аль-Хелайфи о Лапорте на генассамблее Ассоциации европейских клубов: «Благодарю его за возвращение в семью. У друзей бывают разногласия, но потом решение находится»