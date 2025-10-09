У Хейлунда 5 голов в трех последних матчах за «Наполи» и Данию. Арендованный у «МЮ» форвард дважды забил Беларуси
Расмус Хейлунд забил в трех матчах подряд.
Нападающий сборной Дании сделал дубль в матче против Беларуси (3:0, перерыв) в отборе к ЧМ-2026.
На счету Хейлунда 5 голов в трех последних матчах за Данию и «Наполи», который арендовал его у «МЮ».
Суммарно за весь сезон форвард забил 7 голов в 9 матчах за клуб и сборную. Его статистика – здесь.
Как вам дерби?20951 голос
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости